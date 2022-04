To bankansatte pågrepet – siktet for grov korrupsjon og bedrageri

To bankansatte og en tredje person er siktet for grov korrupsjon og bedragerier. De er varetektsfengslet av Søndre Østfold tingrett.

Slik TV 2 forstår det, ble de tre mennene pågrepet i en koordinert politiaksjon onsdag. Alle tre har samtykket til varetektsfengsling.

Politiadvokat Jørn Johannessen Lyche i Øst politidistrikt opplyser at også to andre personer er pågrepet i saken. De er imidlertid ikke fremstilt for varetektsfengsling.

Etter det TV 2 forstår, mener politiet at de siktede på ulike måter har bidratt til bedragerier knyttet til banklån.

– Min klient er pågrepet av Økokrim og sitter i varetekt. Han har ikke fått anledning til å ta stilling til siktelsen ennå, sier forsvareren til en av de siktede bankansatte, advokat Christian Flemmen Johansen, til TV 2.

– Han ser frem til å få mer informasjon om anklagen han har fått mot seg, slik at han kan få forklart seg på en god og ryddig måte, sier han.

OSLO-BANK: TV 2 får opplyst at to av de siktede jobber i en bank i Oslo. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Den andre bankansattes forsvarer, advokat Inam Ghous Ali, ønsker ikke å kommentere saken. Det gjør heller ikke advokat Usama Ahmed, som forsvarer den tredje varetektsfengslede mannen.

To av de varetektsfengslede mennene er i 20-årene, mens den tredje er i begynnelsen av 30-årene.

Det fremgår av fengslingskjennelsen mot en av mennene at de aller fleste dokumentene i saken er klausulert.

Politiadvokat Jørn Johannessen Lyche har ikke besvart TV 2s henvendelser torsdag kveld.