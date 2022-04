Denne kritikken irriterer Bruno

Lørdag fra kl. 13.00: Se Everton-Manchester United på TV 2 Sport Premium eller TV 2 Play.

– Det er tøft for oss når du ser at navnet ditt går rundt når du taper en kamp og de sier at du ikke har gitt alt, sier Manchester United-stjernen i et intervju med Premier Leagues TV-kanal.

27-åringen blir spurt om hvorvidt folk kan glemme at spillerne også er mennesker.

Bruno Fernandes og hans lagkamerater har måttet tåle ramsalt kritikk gjennom hele den skuffende sesongen. Portugiseren blir først og fremst plaget av dem som måtte mene at han ikke gir alt.

– Jeg tror ikke det er noen spillere som ikke vil vinne kampen og prøver å gjøre sitt beste, sier han.

– Kanskje én som løper mer enn meg

Under sommerens EM ble Fernandes for eksempel anklaget for bare å «vandre rundt» på banen av ITV-kommentator Lee Dixon.

SKUFFELSE: Bruno Fernandes og flere av landslagskompisene fikk gjennomgå etter et svakt EM i sommer. Foto: DARKO BANDIC

Samtidig er stjernespillerens arbeidskapasitet blir trukket frem som en av hans forser av blant andre tidligere Manchester United-spiller Darren Fletcher.

Bruno Fernandes mener selv at sosiale medier endrer hvordan folk tenker.

– Det er så lett å gå inn på sosiale medier og snakke, sier han.

– Det har vært om meg så mange ganger, med så mange folk som sier at «du jobber ikke nok og hjelper ikke laget». Hvis de vil spørre klubben om jeg løper eller ikke ... antageligvis, når jeg spiller 90 minutter, er det kanskje én spiller som løper mer enn meg. Jeg gjør mitt beste i hver kamp, lover portugiseren.

Han sier at det er greit med kritikk, men da vil han at den skal være konstruktiv. For eksempel om han tar dårlige pasnings- eller taktiske valg.

– Det er normalt, jeg er enig i det og det kan gå fint. Men når noen sier at jeg ikke gir alt, ser de ikke det store bildet. Poenget mitt er at jeg kan spille dårlig, men jeg gir alt.

Løfte av klubben

Stjernespilleren forlenget nylig kontrakten med Manchester United. Den strekker seg til sommeren 2026 med opsjon på ett år til.

Britiske medier hevder at han vil tjene rundt 2,8 millioner kroner i uken.

Fernandes røper at han fikk et løfte av klubben før han forlenget.

– Fremtiden er nødt til å bli bedre enn dette. Etter det jeg er blitt fortalt av klubben, overbeviste det meg til å bli lenger. De har fått meg til å føle at fremtiden kan bli lysere.

Lørdag fra kl. 13.00: Se Everton-Manchester United på TV 2 Sport Premium eller TV 2 Play.