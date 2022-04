Ketanji Brown Jackson godkjent som høyesterettsdommer

Et flertall i det amerikanske Senatet har godkjent Ketanji Brown Jackson som USAs første svarte kvinnelige høyesterettsdommer.



53 senatorer stemte for, mens 47 stemte imot under avstemningen torsdag. President Joe Biden nominerte 51 år gamle Jackson i februar, etter at høyesterettsdommer Stephen Breyer varslet at han ville pensjonere seg.

Både Breyer og Jackson regnes som liberale, og den nye utnevnelsen vil derfor ikke endre den politiske sammensetningen av domstolen.

Tre av dem som stemte for å godkjenne Jackson, var republikanere, resten demokrater.

Jackson vil innta plassen sin når Breyer går av i sommer.