I løgnenes land

Etter en 16 timer lang flyreise lander jeg endelig i Moskva. Sanksjonene mot Russland har sendt meg på en 6000 kilometer lang omvei via Istanbul.

Jeg går ut av flyet og kommer inn på det som virker som en spøkelsesterminal. Det er ingen passasjerer der fra andre internasjonale flyvninger, lyset i taket er slått av.

Når jeg kommer til passkontrollen, kan jeg konstatere at køen for de med ikke-russiske pass er behagelig kort.

Kvinnen i skranken kikker på en liten lapp hun har liggende bak glassveggen for å sjekke at norske passasjerer skal gjennom denne slusen. Så hun stempler hardt i passet og slipper meg inn i landet.

Trussel om fengsel

Første gang jeg kom til Russland var jeg ung student. Jeg ble så utrolig fascinert over hvor annerledes alt var i dette nabolandet vårt at jeg ville lære meg språket og landet å kjenne.

For hver gang jeg har kommet hit siden, har Russland endret seg, etter å ha vært nokså bakpå like etter tusenårsskiftet. Bilparken ble mer moderne, servicen på restaurantene bedre, utvalget i butikkene større. Det har gått fremover.

Men samtidig har det gått i motsatt retning politisk. Vladimir Putin har litt etter litt strammet grepet.

VAKKERT: Området rundt Kreml er som tatt ut av et eventyr. Men bak den vakre fasaden, finner vi frykt og frustrasjon. Foto: Mariel Mellingen

Når jeg nå, 20 år etter mitt første besøk, kommer til Russland som journalist, har myndighetene nettopp innført en lov som kan gi 15 års fengsel for alle som gjør det vi i TV 2 gjør: forteller sannheten om krigen i Ukraina.

Ingen har så langt blitt fengslet på grunnlag av denne nye loven, men både russiske og utenlandske pressefolk kjenner på utryggheten den gir.

Samtidig, mange kritikere av Kreml har blitt kneblet uten at det har foreligget noen lov.

Verre enn i sovjettiden

Like etter at jeg var ferdig med russiskstudiene mine, i 2006, ble den kjente Putin-kritikeren Anna Politkovskaja skutt og drept utenfor hjemmet sitt i Moskva. Hun er en av i alt seks journalister tilknyttet avisen Novaja Gazeta som har blitt drept.

Men kollegaene har ikke latt seg skremme til taushet. De har med stort mot fortsatt sin uavhengige journaslistikk – noe redaktør Dmitrij Muratov fikk Nobels fredspris for i fjor.

Men for noen dager siden, i Ukraina-krigens femte uke, måtte Muratov ta den tunge avgjørelsen å stanse publiseringen av avisen. Den nye loven som gjør det straffbart å spre det myndighetene mener er falske nyheter, gjør det nå umulig for dem å gjøre jobben sin.

Situasjonen er verre nå enn den var under sovjettiden, sier pressefolk jeg snakker med.

JAGET: Det er ikke lett å være TV-fotograf i Moskva om dagen. Over alt ble TV 2 jaget vekk av politi eller vakter. Foto: Mariel Mellingen

Selv får jeg etter hvert merke at det nå har blitt svært vanskelig å filme på offentlige steder, der det tidligere ikke har vært noe problem å gjøre opptak.

Alle stedene utendørs vi stiller oss opp med kamera og TV 2-mikrofon, kommer det politi eller vakter til og jager oss av gårde, uten å oppgi noen god grunn til hvorfor vi må fjerne oss.

– Det har ikke pleid å være så ille som dette, sier den russiske fotografen jeg jobber med.

«Stop fake»

Et ansikt vi alle har blitt godt kjent med de siste månedene, møter meg når jeg slår på tv'en på hotellrommet.

«STOP FAKE»: Ifølge russisk TV er ikke Zelenskyj her i Kiev, men foran en green screen. Foto: Mariel Mellingen

Det er Ukrainas president Voldomyr Zelensky som snakker til kameraet fra gaten i Kiev.

Men på bildet er det en rød boks, der det står «stop fake». Etter talen kommer en kommentator inn, som forklarer hvorfor denne videoen umulig kan være ekte, og viser til kjente filmtriks.

Når det senere skal handle om massakren i Butsja, holder det ikke lenger med en liten rød boks der det står at dette er falske nyheter.

Nå setter Kanal En inn en hel ramme med ordene «fake» rundt de grusomme bildene som kommer fra den ukrainske byen:

FAKE: Jo verre sannheten er, jo hardere må den tydeligvis avvises. Foto: Mariel Mellingen

I time etter time pumpes det ut propaganda på de russiske statlige TV-kanalene. Det er talkshows med navn som «Antifake», der bilder fra Ukraina og uttalelser fra Vesten avvises som falske, eller analyseres inn i Putins løgner:

FALSKE NYHETER: Ikke stol på USA, er det tydelige budskapet. Foto: Mariel Mellingen KARIKATURER: «Fred? Ikke på min vakt». Foto: Mariel Mellingen

EKSPLOSIVT: Nato får skylden. Foto: Mariel Mellingen

Ukraina styres av nazister, militæroperasjonen går akkurat som planlagt, Butsja-massakren er iscenesatt.

– Putin forsvarer oss, sier en eldre dame jeg senere intervjuer.

Løgner over alt

Jeg går inn på noen av byens kjøpesentre, der butikk etter butikk er stengt på grunn av sanksjonene.

STENGT: Sanksjonene mot Russland er ganske synlige når man kommer inn på byens kjøpesentre og ser alle de stengte butikkene. Foto: Mariel Mellingen

Men på flere av de lukkede dørene henger ark der det står at butikken er stengt «av tekniske årsaker».

STENGT: Vans er blant butikkene som oppgir «tekniske årsaker» til at de er stengt. Foto: Mariel Mellingen

LUKKEDE LUKSUSBUTIKKER: På det fasjonable kjøpesenteret GUM er Louis Vuitton, Chanel og Dior blant luksusbutikkene som er stengt. Foto: Mariel Mellingen

BEKLAGER: Også her er det visst «tekniske problemer». Foto: Mariel Mellingen

– En veldig teknisk militær spesialoperasjon, ler en russisk dame oppgitt når jeg påpeker ordlyden.

For det er ikke sånn at alle her ikke skjønner hva som skjer. Selv om man, når man vandrer rundt i denne byen, på ingen måte får noen følelse av å være i et land i krig.

Det er ingen demonstrasjoner. Heller ingen mobilisering.

I løpet av noen dagers farting på kryss og tvers i Moskva-trafikken, ser jeg bare èn bil med en Z på bakruten.

Gullkuplene rundt Kreml glitrer like fint i vårsolen som de alltid har gjort, kjærestepar tar selfies mens de kysser på broene over Moskva-elven, gate-entertainerne prøver å tjene noen slanter fra folk på kveldstur under lyshimmelen som er hengt opp i Nikolskaja-gaten ved Den røde plass.

PYNTET GÅTATE: Utkledde gateartister underholder folk på kveldstur i den populære gågaten Nikolskaja ved Den røde plass. Foto: Mariel Mellingen

Alt er så normalt. I alle fall på overflaten.

Men på metroen kan man se at folk scroller gjennom telegramkanalene sine og ser bildene fra Butsja og Mariupol uten Putins propaganda-innpakning.

Smarttelefon-generasjonen har sklidd ut av Putins grep.

Selv om ingen roper det ut av full hals foran Kreml lenger, er det mange russere, særlig blant de unge, som er imot krigen og Putin.

Frykt

Men om de verken stoler på eller støtter presidenten, er de redde for ham.

Frykten gjennomsyrer dette samfunnet.

Folk jeg snakker med er redde for å bli arrestert, redde for at barna deres skal bli sendt til krigen, redde for at det ikke er noen fremtid for dem i dette landet, redde for å si noe feil som kan gi dem problemer.

Når vi intervjuer tilfeldige folk på gaten for å høre med dem hvordan livet er i Russland nå, er det ikke mange som vil stoppe og snakke med oss. Og de som stopper, ønsker ikke å oppgi fullt navn. Flere sier også klart i fra om at de ikke ønsker å svare på spørsmål om politikk.

Z: «Verden uten nazisme! Russland! Presidenten!» står det på fremsiden av den statseide avisen Argumenty i Fakty. Foto: Mariel Mellingen

Men noen snakker, og er også åpne om at de ikke synes noe om Putin eller militæroperasjonen.

Men de kaller krigen for nettopp det: «operasjonen». Eller «situasjonen». Eller «det som skjer». Folk leter etter formuleringene og tripper rundt det forbudte ordet. «Don't mention the war!». Det blir til tider nesten komisk. Men bare nesten.

Stille protest

Tusenvis av mennesker ble arrestert i forbindelse med demonstrasjonene like etter invasjonen. Så nå ser man ikke slike massemønstringer lenger.

Men en og en prøver folk å vise motstand.

Noen har stilt seg opp med blanke ark. Og blitt arrestert.

Noen har holdt opp kredittkortet sitt fra russiske «MIR», som betyr «fred». Og blitt arrestert.

Noen har gått med gule og blå sokker. Og blitt arrestert.

Jeg spaserer forbi Den ukjente soldats grav utenfor Kreml. Den evige flammen brenner, mens tre menn måker snø rundt monumentet som er til ære for de som falt for moderlandet under andre verdenskrig.

Når man passerer minnesmerket, er det ti steinblokker plassert videre bortover som inneholder jord fra byer der det ble ukjempet blodige kamper. Heltebyene, som de blir kalt.

På steinen der det står «Kiev» har noen lagt ned gule blomster.

KIEV: Noen har lagt ned gule blomster på minnesmerket for Kiev ved Den ukjente soldats grav. Foto: Mariel Mellingen

Kanskje kan de små tegnene til motstand etter hvert føre til noe mer. Det håper en av de vi møter i Moskva, som har valgt å demonstrere mot krigen i Ukraina ved å strikke i gult og blått på metroen.

STILLE PROTEST: Gult og blått strikketøy på metroen er en tydelig protest mot Russlands krig i Ukraina. Foto: Mariel Mellingen

Enn så uskyldig det høres ut – det er slett ikke uten risiko. Det er nok til å havne i fengsel.

– Jeg er bare en av mange lave stemmer, men om vi blir mange nok, vil det bli som en hvisking man kan høre overalt, sier han.

Men det spørs om hvisking er nok dersom budskapet deres skal trenge gjennom Kremls murer.