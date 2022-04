Gamst var på prøvespill i Sverige – derfor endte han i Bergen

Gamst ble irritert da TV 2-intervjuet ble avbrutt. Se situasjonen øverst!

Snørester ligger ved siden av kunstgressbanen på nye Åsane Arena. I kald vind stiller likevel Morten Gamst Pedersen opp til intervju med TV 2 i shorts.

– Det har vært overraskende bra vær her. Nå er det jo til og med snø her, så da føler jeg med som hjemme, sier vadsøværingen om starten på livet i Bergen.

Mange hevet øyenbrynene da den tidligere landslags- og Premier League-profilen plutselig endte opp i Åsane like før sesongstart.

– Det startet med at de tok kontakt med meg og jeg hadde en god prat med Kåre (Ingebrigtsen, Åsanes sportssjef). Det trigget skikkelig og det er derfor jeg er her. Jeg er stolt over å være Åsane-spiller, det er et lag som spiller flott fotball. Det er gøy å være med på noe nytt og bidra både på banen, og utenfor, med det man kan.

SAMMEN I ROSENBORG: Morten Gamst Pedersen sier at det var Kåre Ingebrigtsen, hans tidligere trener i Rosenborg, som var blant dem som overbeviste ham om å komme til Åsane. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Åsane-trener Morten Røssland er svært fornøyd med signeringen av 40-åringen.

– Han var på prøvespill hos et svensk lag og var i dialog med Stabæk. Så var det litt frem og tilbake der, så dukket han opp på vår radar. Vi hadde sett etter en rutinert midtbanespiller da. Derfra og ut gikk det ganske fort, forklarer Røssland.

Stabæks sportssjef, Torgeir Bjarmann, har ikke besvart TV 2s henvendelser.

TV 2-intervju avbrutt

Midt i intervjuet med TV 2 blir Gamst irritert. Noen arbeidere på Åsane Arena lager et voldsomt bråk med et sirkelsag eller lignende, og intervjuet blir avbrutt.

40-åringen gir klar beskjed til bråkerens kollega om at de må være stille så intervjuet kan fullføres:

– Si nå det til ham da, for faen! roper Åsane-spilleren og snur seg oppgitt rundt.

– Man må prate nord-norsk så man skjønner det, legger han til med glimt i øyet.

Se situasjonen som irriterte Gamst øverst!

KALDT OG GODT: Morten Gamst Pedersen trives i Bergen så langt. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Et siste eventyr?

Gamst startet i 0-5-tapet mot Sarpsborg i NM og kom inn i 1-5-nederlaget mot Start. I 1-1-kampen mot Brann satt nordlendingen på benken, men 40-åringen synes likevel at starten på Åsane-karrieren har vært fin.

– Jeg føler meg bra. Det er morsomt. Klart, det er nye spillere og litt ny måte og spille på. Det tar litt tid å komme inn i alt. Du blir bedre og bedre dag for dag, du lærer. Det er en veldig fin gjeng, det er en god blanding av veldig mange gode, unge spillere og rutinerte.

I GOD FORM: Morten Gamst Pedersen sier han vil fortsette med å spille fotball så lenge kroppen tillater det. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Åsane-trener Røssland er fornøyd med vadsøværingens første uker på Åsane Arena.

– Han er en viktig bidragsyter. Han har rundt 250 kamper i Premier League og vet hva som kreves. De unge spillerne årelater ham for historier, trening og alt. Han bidrar veldig, veldig godt i gruppen allerede, sier Røssland til TV 2.

Gamst sier at han på ingen måte er mett, selv etter et langt liv i fotballen.

– Jeg elsker å spille fotball. Det er morsomt å være på trening. Jeg gleder meg til å trene, stå igjen etter trening å skyte, kameratgjengen i garderoben... Det er noe eget. Jeg er heldig som har en kropp som fungerer. Hvis man får lov til å holde på med det man elsker å gjøre, så hvorfor ikke?

Livet i Obos-ligaen er et godt stykke fra den tidligere hverdagen som landslagsstjerne og Premier League-proff, men Gamst sier han trives med mindre forhold også.

– Det er klart, det er annerledes. Men det handler om å tilpasse seg, og det føler jeg at jeg er flink på.

– Er dette ditt siste eventyr?

– Det vet man aldri. Jeg tar ett år av gangen. Nå har jeg kontrakt ut året, så får vi se, avslutter Gamst Pedersen.

Morten Gamst Pedersens karriere Tromsø: 81 kamper (2000-2004) Blackburn: 348 kamper (2004-2013) Karabükspor: 13 kamper (2013-2014) Rosenborg: 37 kamper (2014-2016) Tromsø: 96 kamper (2017-2020) Alta: 41 kamper: (2020-2022) Åsane: To kamper (2022-) Norge: 83 landskamper (2003-2014)

Se alt fra Eliteserien og Obos-ligaen på TV 2 Play!