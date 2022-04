Norsk general sammenligner Putin med nazi-topp

Mens den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj er i alle kanaler, ser man knapt hans russiske motpart Vladimir Putin.

– Kontrasten mellom Zelenskyj og Putin er stor. Når vi en sjelden gang ser ham ser han heller ikke frisk ut, det spekuleres det nemlig i, sier Diesen.

Den tidligere forsvarssjefen mener det Putin driver med nå minner om nazistens propagandaminister, Joseph Goebbels, opptredener mot slutten av andre verdenskrig.

– Under Putins massemønstringen på Luzjniki-stadion i Moskva fikk jeg assosiasjoner til forestillingene som Joseph Goebbels dro i gang i Berlin da krigen begynte å gå mot tyskerne for alvor, sier Diesen.

Den tyske propagandaminister Joseph Goebbels talte i Berliner Sportpalast til et stort, men nøye utvalgt publikum den 18. februar 1943, da andre verdenskrig var begynt å gå dårlig for Nazityskland. Foto: Schwahn

Tidligere forsvarssjef Sverre Diesen er nå sjefforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt. Han har vansker for å se for seg at noen kunne gjort en bedre jobb med å lede et land i krig enn Volodymyr Zelenskyj.

– Måten Zelenskyj har ledet landet på er noe nær genialt. Han gjør akkurat de riktige tingene og er på akkurat de riktige stedene.

– Før krigen var han presidentaktig, nå ser du han med gårsdagens militære t-skjorte, litt ubarbert og med ringer under øynene. Det trenger han nok ikke sminke for å få til. Han ser rett inn i kamera og snakker. Dette kunne nesten ikke vært gjort bedre.

Ukrainas president besøker Butsja etter funn av drepte sivile i byen Foto: AP/ Efrem Lukatsky

Disen peker på at Zelenskyj sjelden er å se med sikkerhetsvakter rundt seg.

– Legg merke til at vi ikke ser noe av det voldsomme sikkerhetsoppbudet rundt ham. Han er helt sikker omgitt på alle kanter av folk som er væpnet til tennene. Men det synes ikke. Det er bare ham som sitter der i bildet og snakker.

Ukrainas sterkeste forsvarsvåpen

Tidligere justisminister for Arbeiderpartiet, Knut Storberget, skal lede den nye forsvarskommisjonen. Sammen med 16 andre skal Storberget vurdere hvilke sikkerhets- og forsvarspolitiske veivalg og prioriteringer Norge bør ta for fremtiden. Han mener den ukrainske presidenten er et eksempel på utradisjonelle forsvarsvåpen som kommisjonen må huske på.

– Zelnskyj viser at forsvarsevne handler om mer enn kuler og krutt. Noe av det mektigste og sterkeste forsvarsvåpenet Ukraina har er faktisk presidenten. Man vinner ikke krigen før man har vunnet kommunikasjonskampen. Han er et veldig godt eksempel på at forsvarspolitikk og forsvarsevne handler om mer enn det vi tradisjonelt tenker på som forsvar, sier Storberget.