Det pågår nå en kamp mellom vanlige folk i Norge og helsevesenet

Familiene er et av de viktigeste fellesskapene vi har. Derfor mener Frp at vi må stole mer på familiene og gi dem mer frihet. Det innebærer blant annet tryggere og bedre barselomsorg.

De regionale helseforetakene vil spare penger og foreslår derfor å legge ned fødetilbud over hele landet. Det får med rette folk til å reagere.

Fødeavdelingen i Kristiansund er et eksempel. Her har det regionale helseforetaket bestemt å legge ned fødeavdelingen, til tross for stor lokal motstand.

Senterpartiet var veldig imot dette da de satt i opposisjon, og har også fått gjennomslag for i Hurdalsplattformen at fødeavdelingen skal videreføres minst til 2025.

I praktisk politikk har likevel Ap fått gjennomslag: Fødeavdelingen har nå vært stengt i omkring et år, mer i tråd med hva Ap ønsket da de var i opposisjon.

Frp har lenge ment at vi skal bevare fødeavdelingen i Kristiansund, for å sikre fødende kvinner nærhet til viktige helsetjenester.

Vi har også vært med på å stemme for forslag som skal garantere fødeavdelingen i Kristiansund, men flertallet av de andre partiene har stemt dette ned.

Trygg og god barselomsorg er en viktig for familienes frihet, spesielt i et langstrakt land som Norge.

Neste generasjon

Vi trenger nok jordmødre, trygge fødeklinikker, men også god oppfølging i hele landet. Mange steder i landet ser vi mangel på jordmødre. Frp er tydelige på at dette bare kan løses gjennom flere utdanningsplasser og bedre lønn.

Når det snakkes om mangel på helsearbeidere de kommende årene, glemmer man ofte dem som bokstavelig talt skal ta imot neste generasjon.

Frp har fått flertall for at det skal legges frem en opptrappingsplan fra regjeringen for å sikre flere helsearbeidere, også jordmødre.

Frp vil beholde dagens fødetilbud med små fødestuer, mellomstore fødeavdelinger og store kvinneklinikker, og er imot en sentralisering av fødetilbudet.

Mindre fødeavdelinger må fordeles slik at det blir en nærhet til tilbudene. Vi mener det er behov for flere jordmødre i kommunene, og det var derfor lovkravet om jordmorkompetanse i kommunene ble gjeninnført mens vi satt i regjering.

Når kommunene har fått økt ansvar for oppfølgingen av dem som har født, er det viktigste tiltaket å sikre at det er nok jordmødre utdannet til å fylle stillingene i både spesialisthelsetjenesten og kommunene.

Det er kvinner som føder barn, ikke staten.

Derfor kommer Frp til å fortsette å kjempe for å slippe familiene fri.

Allerede denne våren skal det stemmes over et forslag fra Frp der familien selv kan velge hvem som skal være hjemme med barna.

Det er et steg i riktig retning.

