I ekstase etter ellevilt drama: –Ubeskrivelig følelse

Sparta - Stavanger Oilers 1-1 (2-1 etter spilleforlengelse)

Oppgjørene mellom Sparta og Stavanger Oilers har inneholdt det meste. Allerede i første kamp nådde temperaturen kokepunktet, og i de neste kampene har det fortsatt. Torsdag fikk vi servert et nytt ellevilt drama.

Det var vinn eller forsvinn for Sparta.

Dagen kunne knapt begynt verre for vertene. Deres bunnsolide sisteskanse, Jake Paterson, fikk på sykehuset konstatert at han må opereres. Hamstringen er avrevet.

20 år gamle Tobias Normann fikk oppgaven med å stenge igjen Sparta-buret.

– Han har ingenting å tape. Han er god nok, sa Sparta-trener Sjur Robert Nilsen til TV 2 før kampstart.

– Ubeskrivelig følelse

– Det var helt fantastisk. Vi har visst helt siden vi kom hjem fra Stavanger at denne kampen kommer vi til å vinne. Det er en så fantastisk gruppe. Da 1-1 målet gikk inn var det en så ubeskrivelig følelse. Da gikk lufta ut av Stavanger. De hadde kjøpt inn øl før kampen og var klare, sier Sparta-spiller Niclas Jessesen.

– Du vet at de hadde kjøpt inn det?

– Ja, vi fikk bilder av det før kampen. Det var enda en grunn til å spolere det, svarer han.

– Hva følte du da Sander Thoresen satte inn det avgjørende målet?

– Det var nesten ti ganger bedre enn det første. Vi er sikre på at vi kommer til å vinne i Stavanger, svarer Sparta-spilleren.

Reddet hjemmelaget

Hjemmelaget kom best i gang. Oilers-keeper Henrik Holm måtte flere ganger i aksjon. Han hadde de første minuttene god kontroll.

Så skrudde Sparta opp tempoet ytterligere et hakk. Holm ble gang på gang satt på prøve, men den rutinerte målvakten og oppofrende forsvarere reddet sitt lag.

Oilers fikk løftet seg og så farligere ut mot midten av perioden. Med 08.30 igjen av perioden snappet Steve Whitney pucken og kom alene med keeper. En kjemperedning av Normann reddet vertene.

– Det er en meget bra redning, som antageligvis er svært viktig for den unge målvakten, sa TV 2s ekspertkommentator Bjørn Erevik.

VIKTIG REDNING: Her redder Tobias Normann skuddet til Steve Whitney. Foto: Christoffer Andersen

Under minuttet senere var det Tommy Kristiansen som kriget med seg pucken og kunne sette fart mot målet, men han klønet det til og fikk ikke spilt pucken videre inn foran mål.

I de neste minuttene måtte Normann i aksjon flere ganger. 20-åringen sto støtt.

Med et drøyt halvminutt igjen av første periode valgte Kristian Jakobsson raskeste vei mot mål. Han fintet seg mellom tre Oilers-spillere og spilte på tvers mot lagkamerat Mattias Nilsson som hadde sneket seg opp. Nilsson ble hindret i skuddøyeblikket av Christoffer Karlsen, som fikk to minutters utvisning for hekting.

Første periode endte målløs.

Høy temperatur

Sparta begynte perioden i overtall, men klarte ikke å utnytte det til sin fordel. Et par skudd ble løsnet uten å gi Holm store problemer.

Like etter at Oilers ble fulltallig, fikk André Bjelland Strandborg seg en trøkk da Maksims Ponomarenko, som var tilbake etter å sonet tre kamper karantene, traff han i ansiktet. Dommerne lot spille gå.

Minutter senere fikk Jonas Meisingset seg en trøkk da Dan Kissel var oppe med en hånd i ansiktet hans. Hjemmepublikum ønsket utvisning, men ble ikke hørt.

Sparta fikk en god sjanse like etterpå, men Oilers fikk rensket unna foran sin målvakt.

HODEBRY: Stavanger Oilers trener Todd Bjorkstrand sitt lag klarte ikke å finne veien til nettmaskene. Foto: Christoffer Andersen

Greg Mauldin fikk også testet skuddet, men heller ikke han overlistet Normann.

Den kanskje aller største sjansen i perioden var det Jakobsson som fikk. Spartas skarpeste poengplukker ble spilt fri og fikk tid til å sikte. Skuddet var greit, men Holm var der han skulle.

Spillet fortsatte å bølge frem og tilbake. Hvert av lagene spilte seg frem til muligheter, men ofte var våkne forsvarere på plass og sørget for at de offensive spillerne ikke fikk tid til å sikte seg inn og skuddene kom ofte fra spisse vinkler.

Spartas keeper ble satt på flest prøver i midtperiodens sluttminutter, men Oilers-spillerne klarte ikke å finne veien til nettmaskene.

FØRSTE MÅLSCORER: Her jubler Rob Bordson etter å ha sendt sitt lag i føringen. Foto: Christoffer Andersen

Hollywood-drama

Oilers begynte tredje periode best, og med 18.38 igjen satt endelig scoringen. Ludvig Hoff sitt skudd ble styrt videre inn i mål av Rob Bordson. 0-1.

Oilers fortsatte å ha overtaket og nektet Sparta å bygge opp sitt spill på den måten de ønsker.

– Vi må snu spillet litt raskere. Nå vil jo de stå og vrikke på rumpa med fem mann i midtsonen i ti minutter. Vi må få pucken ned og løse styrespillet deres. Det tror jeg vi gjør ved å vende og vende, sa Sparta-treneren til TV 2 underveis i perioden.

Sparta lempet pucken gang på gang mot Oilers-målet, men bortelaget ryddet fint unna.

I sluttminuttene måtte hjemmelaget ofre alt for scoring. Det ga Oilers rom til å kontre.

Med 2.36 igjen av kampen måtte Whitney sette seg i to minutter for å ha skutt pucken ut av banen.

Oilers var to ganger centimeter unna å kunne juble for finaleplass da de fra egen sone lempet pucken opp mot motstanders tomme mål.

Det så ut til å ende 0-1, men så fikk en forrykende semifinaleserie ny dramatikk da Martin Grönberg fikk publikum til å eksplodere opp fra stolene i Sparta Amfi. Han reddet sitt lag da han utlignet 35 sekunder før slutt.

VILL JUBEL: Martin Grönberg jubler for å ha utlignet i sluttminuttene. Foto: Christoffer Andersen

– Det var utrolig godt. Nå skal vi ut og ta dem i siste periode, sa målscoreren etter perioden.

Ble helten

Lagene fikk 18 minutter på å samle seg før den fjerde perioden. Reglene i spilleforlengelsen var enkle. Første lag som scoret vant kampen.

Jakobsson fikk tidlig gå alene mot Oilers-målet. Der fikk han skutt, men Holm reddet mesterlig.

Spenningen var til å ta og føle på i Sarpsborg. Spillerne kriget som om det sto om livet. Spillet bølget frem og tilbake.

Så tok det helt av i Sarpsborg. Et vilt drama ble avsluttet da Sander Thoresen ble matchvinner.

VELFJORTENT HYLLES: Sparta-spillerne ble hyllet etter triumfen. Foto: Christoffer Andersen

– Det er helt magisk. Det smakte! Ekstra stas at det er så mange her i dag. Vi fortjener det, sier matchvinneren til TV 2 etter kampslutt.

Dermed skal semifinaleserien avgjøres i Stavanger på lørdag.

– Jeg synes vi vinner fullt fortjent, sier Sparta-treneren.