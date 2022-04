Reagerer på Lampard-forklaringer: – Jeg blir mistenksom

Lørdag fra kl. 13.00: Se Everton-Manchester United på TV 2 Sport Premium eller TV 2 Play.

– Innsatsen er der.

– Du kan se at spillerne er skuffet. Realiteten i fotball er at når du gjør feil, slipper du inn mål.

Ordene tilhører Lampard etter tap nummer sju i Premier League-kamp nummer ni som Everton-manager.

Og de får TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah til å steile.

– Bare tåkeprat. Hva skal spillerne gjøre med dette? I intervjuer med trenere som Pep Guardiola, Thomas Tuchel og til og med vår egen Kjetil Knutsen i pausen sist mot RBK: Hør hvor konkrete de er på det taktiske i kampene, sier den tidligere Stabæk-kapteinen.

ROSES: At en manager som Thomas Tuchel klarer å være så tydelig på hva som er problemet, tyder på at han klarer både å se hva som er problemet og formidle det til media, men mye viktigere: Til sine egne spillere, mener Amankwah. Foto: Nick Potts

Blir mistenksom

For noen uker siden delte han et Twitter-innlegg fra en fotballtrener i USA. Treneren påstod at Lampard har et mønster for å rette fingeren mot andre.

Amankwah, som har studert sportsledelse og forsket på psykologi innen toppfotballen, sår tvil om den tidligere midtbanestjernens managerferdigheter.

– Når Lampard i sine forklaringer på hvorfor Everton taper ikke klarer å være konkret på det spillemessige eller taktiske elementer som gjør at det ikke går veien, men heller alltid peker på innstilling, lidenskap, mangel på baller eller personlige feil, mistenker jeg at det er fordi han selv ikke er kompetent nok til å se det, sier Amankwah.

Han fortsetter:

– Og/eller at han prøver å forklare de dårlige resultatene på en måte som skyver skylden bort fra ham selv.

Det var etter Evertons pinlige 0-4-tap i cupen for Crystal Palace at Lampard oppsiktsvekkende spurte seg om spillerne «hadde baller til» å spille.

Lampard om de sju tapene i Premier League 8. februar: 1-3-tap borte mot Newcastle. – I helgen hadde vi et positivt resultat og vi fikk selvtillit, men du kunne se hvor raskt vi mistet den igjen, sa Lampard. – Selvtilliten og troen må bygges og jobbes med på treningsfeltet, fortsatte han. 19. februar: 0-2-tap mot Southampton. Lampard mente at laget ble litt slurvete og at spillerne ikke viste nok for å komme seg tilbake i kampen da de ble liggende under. Han sa at det ikke finnes noen magisk formel for å løse problemene. 26. februar: 0-1-tap hjemme mot Manchester City. Lampard gikk hardt ut mot dommeren etter at Manchester City fikk straffe i sluttminuttene, noe flere eksperter var enig med ham i. 7. mars: 0-5 borte mot Tottenham. Lampard slo fast at hovedproblemet var dårlig forsvarsspill på Tottenhams mål. Han sa også at spillerne var blitt gjort oppmerksomme på Tottenhams kontringsvåpen, men ikke taklet det. – Det er en klar forskjell på hjemme- og borteformen, problemer som var der før jeg kom og ikke løser seg over natten. Men uansett om du er borte eller hjemme, hvis du gjør disse feilene, kommer du til å slite, sa Lampard. 13. mars: 0-1-tap hjemme mot Wolverhampton. – Vi spiller bra, slik vi ville, men fikk bare ikke målet etter noen gode sjanser som ikke gikk vår vei. Målet endrer kampen, sa Lampard. – Det gjør at vi blir nervøse. Derfra prøver vi å spille oss tilbake i kampen, men så mister vi en mann (Jonjoe Kenny ble utvist), fortsatte han, og sa senere i intervjuet at han var fornøyd med hvordan de offensivt håndterte Wolverhamptons system med fem forsvarere og tre midtbanespillere. 3. april: 1-2-tap borte mot West Ham. Lampard sa at mye gikk imot dem, noe som er typisk i den formen de er i. – Vi skapte de beste sjansene og nok til å score to-tre mål. Hvis vi gjør det, vinner vi kamper, slo han fast. 6. april: 2-3-tap borte mot Burnley. Lampard mente at Everton ikke var kliniske nok, verken foran mål eller da de hadde ballen på motstanderens halvdel, og at de gjorde feil på Burnleys mål. – Om vi mangler selvtillit vet jeg ikke, men vi må kjempe og fortsette å jobbe, sa han.

Forskjellen på trenerne

Amankwah understreker at trenere selvsagt er forsiktige med å avsløre for mye av sin taktikk. Han mener likevel at de beste trenerne ofte er veldig mye mer konkrete i intervjuer og analyser.

– Mens mediokre trenere ofte tyr til floskler som «vi var ikke påskrudd», «vi slet med å få i gang spillet», mener den tidligere Stabæk-kapteinen.

– Noen ganger er det faktisk sløvhet, dårlig innstilling eller dårlig energi som er årsaken, som for eksempel Arsenals tap mot Palace. Og da begynner heller ikke en trener som Arteta å snakke for mye om det taktiske. Men det er mer et unntak enn en regel. Men når andre trenere peker til disse diffuse flosklene hver gang ...? Da blir jeg mistenksom, fortsetter han.

Amankwah har en høne å plukke med Lampard.

– «Vi gjorde for mange feil». OK, det er en konklusjon, men hva skal du som trener gjøre til neste kamp for å unngå dette? For noen uker siden sa han «kanskje noen av spillerne ikke har ballene til å spille her». OK, hva skal han gjøre for å skape en trygghet i måten å spille på og en trygghet i gruppen som gjør at spillerne tar mer ansvar?

TV 2-EKSPERT: Yaw Amankwah (33) la nylig opp som fotballspiller og begynte som ekspert i TV 2. Her sitter han i Premier League-studio med Jan-Henrik Børslid og Erik Thorstvedt. Foto: TV 2.

– Dersom dette er det Lampard formidler til spillerne sine og tror at sånn old school «vilje og tæl»-tåkeprat er løsningen, så er det bare å ønske Everton lykke til i Championship først som sist, fortsetter han.

Etterlyser spørsmålene

33-åringen understreker at media har sin del av ansvaret.

– Jeg savner også at media stiller spørsmål som avslører dette, som for eksempel: «Hva er det konkret dere skal gjøre til neste kamp for å unngå at dette skjer? Hvilke konkrete grep skal du som trener ta for å forhindre at dere får problem x og y igjen?».

– Jeg tror dette er spørsmål som kompetente trenere vil glede seg over og inkompetente trenere vil irritere seg over.

Etter den tunge perioden ligger Everton utsatt til i nedrykksstriden. De er bare ett poeng foran Burnley på nedrykksplass med ni kamper igjen av sesongen.

Lørdag fra kl. 13.00: Se Everton-Manchester United på TV 2 Sport Premium eller TV 2 Play.