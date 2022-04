Dette er ekspertenes spådommer om hytteprisene

Familien Byrgin Hjertberg kjente en viss uro da de kjøpte hytte på Hafjell, bare noen dager etter at Russland hadde invadert Ukraina.

– Vi snakket om at det kanskje var et dumt tidspunkt. Det var jo rett etter krigsutbruddet, så veldig mye av det vi så på i uke åtte ble ikke solgt. Det var veldig stille, så vi tenkte at vi kanskje kjøpte på en topp, sier Ida Hjertberg.

Salgssvikt etter koronaen

Ifølge Prognosesenteret ligger fjellhyttesalget i overkant av 30 prosent lavere enn i koronavinteren 2021. For Privatmegleren er fallet enda større, med rundt 50 prosent.

– Salget hittil i år er faktisk mer enn halvert i forhold til 2021. Nå er det helt tilbake til normalen, og kanskje enda lavere omsetning enn det som var normalt før pandemien, sier administrerende direktør Grethe Meier i Privatmegleren.

– Vi ser at det er en del som kjøpte under pandemien som nå ønsker å selge, og det har nok noe å gjøre med renteøkningen, og det er også en del andre økte utgifter.

Partner Bjørn Erik Øye i Prognosesenteret bekrefter at hyttedrømmen er blitt dyrere.

– Det er fryktelig dyr strøm, og det er fryktelig dyrt å komme seg opp. Jeg har selv hytte, der også eiendomsskatten er gått opp, så kostnadene ved hytta har aldri vært høyere.

Dyrt - men vi betaler

Grethe Meier tror uroen i markedet kan gi press på prisene i fritidsboligmarkedet.

– Jeg tror nok vi kommer til å se at prisene, og spesielt på fjellhytter, vil bli noe fallende, for nå er tilbudet større enn etterspørselssiden, sier hun.

Hos Prognosesenteret er de noe mer optimistiske.

– Det ser ikke ut som prisene vil falle. Så langt i år har vi hatt en markert prisvekst til tross for at volumet falt, og særlig dyrere hytter over 3,5 millioner holder seg godt i pris, sier Bjørn Erik Øye, som peker på at nordmenn ikke kjøper hytte for å gjøre en investering.

– Når nordmenn har tjent en del penger, skal de ha hytte alle sammen, ikke for å tjene penger på det, men gjerne for å ha et samlingssted for familien, sier han.

– Det er noe vi vil og ønsker. Det bor en Lars Monsen i hver og en av oss, vi ønsker å nyte naturen og være der ute, og det er vi villige til å betale for.

Pål Byrgin og Ida Hjertberg er svært fornøyde med hytta på Mosetertoppen, rett ved Hafjells alpinanlegg.

– Det er første gang vi kjøper hytte. Vi har jo tenkt på det en stund, for vi er jo veldig glade i å stå på ski alpint og langrenn, sier Ida Hjertberg.

– Vi ville ha noe som var ikke altfor langt fra Oslo, og vi falt for denne hytta, så da landet vi på Hafjell.