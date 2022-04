Tre personer omkom i skred dagen før SMS-varsling starter

Torsdag ettermiddag omkom tre skiturister i et skred i Lyngen kommune i Troms.

Til TV 2 tidligere denne uken sa Lyngen-ordfører Dan-Håvard Johnsen at han frykter nye skred i skiparadiset.

For å varsle om farene i fjellet, skal kommunen innføre SMS-varsling til turistene.

De første SMS-ene, som sendes ut på engelsk, sendes ut i morgen, fredag. Torsdag omkom tre turister i snøskred.

– Tragisk nok sendes den første SMS-en i morgen, sier Johnsen til TV 2.

Han sier han ikke vet hvilke følger det har fått at skituristene ikke fikk varslingen.

– Vi vet aldri hvilke konsekvenser det kan ha fått. Det er håpløst å si noe om, sier ordføreren.

TRAGISK: Ordfører i Lyngen kommune, Dan-Håvard Johnsen (Sp), sier det er tragisk at tre personer har omkommet i snøskred. Foto: Håvard Nordgård / TV 2

– Tragisk

Varslingstjenesten varsom.no melder om at et er betydelig snøskredfare, oransje farevarsel, i store deler av Troms. To personer ble også tatt i et snøskred i Lyngen onsdag, men de ble ikke skadd.

– Dette er forferdelig tragisk, og den verst tenkelige starten på påsken. Jeg ber folk vise aktsomhet i fjellet. Det er alvorlig å bli tatt av ras. Det er veldig få som overlever når det først skjer, sier han.

Det er mange alpine fjell i Lyngen og er et eldorado for skiturister. De tre personene som omkom, var i området Beretlia i Kjostindane. Det er et av de mest populære stedene folk står på ski.

Ni personer var i turfølget til de tre som omkom. Politiet jobber med å fastslå identiteten på de omkomne og å varsle de pårørende. Reisefølget er fransk.

SPEKTAKULÆRT: Sosiale medier er fulle av naturskjønne bilder fra Lyngen, men fjellet kan være svært farlig med varierende forhold. Foto: Arctic Panorama Lodge

Plikt å varsle

K. Richard Paulsen i Visit Lyngenfjord sier at det har vært viktig å varsle turoperatører og gjester, og sier de er flinke til å bruke de digitale flatene og varsle om at folk må være varsomme.

– Det er en plikt for oss å komme ut med informasjon for turgåere som er i området, spesielt nå som det er mange turister her, sier Paulsen til TV 2.

Ifølge han har det gått fem skred på halvannen uke i området hvor tre personer omkom torsdag.

– Det er svært trist det som har skjedd. Det er fire personer til sammen som har omkommet. Det er en del områder som er mer utsatt enn andre og dermed anbefaler vi tryggere områder for våre gjester, sier han.

Sist en person omkom i skred i Lyngen, var 30. mars.

– Lett å utløse store skred

Norges vassdrags- og energidirektorat, som står for snøskredvarslingen i Norge, sier at det er utfordrende forhold i den norske fjellheimen.

– Det er utfordrende forhold som gjør det lett for en skiløper å løse ut store skred. Det vil vedvare over lang tid. Mest sannsynlig vil det vare i hele påsken, sier vaktleder for snøskredvarsling, Gustav Pless, i NVE til TV 2 om skredfaren i Lyngen.

– Også andre steder i landet gar vi lignende utfordringen. Det er viktig at folk er forsiktige nå fremover, sier han.

– Ifølge Nordlys er bruddkanten 200-300 meter bred. Hva forteller det oss om dette skredet?

– Det er typisk for denne situasjonen vi er i nå med svake snølag, at vi kan få store skred med stor utbredelse, sier vaktlederen.

Han ber folk unngå skredterreng, både i nord og i sør i landet.

– Bør ikke folk ferdes i det heletatt i de mest utfordrende stedene?

– Folk bør ikke ferdes i skredterreng. Folk bør velge seg lettere turer i slakt terreng, der det er trygt og langt vekk fra bratte fjellsider, sier Pless.

I tillegg til faren i Lyngenalpene, er det akkurat samme skredforhold i Jotunheimen – også det er et populært område for skikjørere.

– Også her bør folk være konservative. Vi vil ikke ha flere dødsulykker. Det derfor vi har skredvarsling, vi vil jobbe med å minimere antall ulykker.

Kombinasjonen mellom påske og farlige forhold i fjellet nå, gjør det ekstra viktig at folk er tålmodige.