Stoltenberg: – Vi er enige om å styrke støtten vår ytterligere

Utenriksministermøtet i Nato er ferdig, og generalsekretær Jens Stoltenberg opplyste under en pressekonferanse at de allierte er enige om mer støtte til Ukraina.

– Vi ble enige om at vi må styrke og fortsette støtten vår ytterligere, slik at Ukraina vinner i møte med Russlands invasjon. Vi ble enige om at vi må støtte andre regionale partnere under press. Og vi ble enige om å trappe opp samarbeidet med partnerne våre i Asia-Stillehavet, fordi denne krisen har globale implikasjoner.

ENIG: Generalsekretør Jens Stoltenberg sier at Nato er enige om mer støtte til Ukraina. Her sammen med Ukrainas utenriksminister tidligere torsdag. Foto: FRANCOIS WALSCHAERTS / AFP / NTB

Stoltenberg sa videre at allierte fullstendig fordømte det forferdelige drapet på sivile i Butsja og andre steder, som nylig ble frigjort fra russisk kontroll.

– Alle fakta må slås fast, alle de ansvarlige for disse grusomhetene må stilles for retten, og allierte støtter kravet om en internasjonal etterforskning. Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba takket Nato-allierte for deres betydelige støtte.

Han sa også at allierte har gjort mye, og er fast bestemt på å gjøre mer både nå og på land sikt, for å hjelpe ukrainerne med å forsvare sine hjem og sitt land, og presse invasjonsstyrkene tilbake.



Skuffet over Nato

Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba viste tidligere torsdag ettermiddag tydelig skuffelse over at Nato som helhet ikke vil sende våpen til Ukraina, kun at enkelte land vil det. Han var også misfornøyd med hva slags type våpen Ukraina får.

– Vi har ikke tid til vente, understreket han, og påpekte at Ukraina må ha våpen nå.

Under pressekonferansen til Stoltenberg fikk han spørsmål fra pressen om at Kuleba etterlyste flere våpen til Ukraina, og hva det betyr.

SKUFFET: Dmytro Kuleba viste skuffelse over Nato på en pressekonferanse torsdag. Foto: EVELYN HOCKSTEIN / REUTERS / NTB

– Jeg vil starte med å si at NATO har støttet Ukraina i mange år. Vi trent soldater i mange år. Etter invasjonen har vi sendt våpen. Vi er enige i dag om å gi mer militær støtte

– Jeg skjønner at du spør om type våpen. Men allierte tenker at det kan være best å ikke snakke konkret om dette. Vi snakker om et land som er i ferd med å forsvare seg selv.

Påstander om krigsforbrytelser

En brutal video som viser det som skal være ukrainske soldater som skyter pågrepne russiske soldater, har sirkulert på sosiale medier denne uken. Kuleba fikk også spørsmål om påstander om krigsforbrytelser fra ukrainsk side.

– Har du sett videoen hvor ukrainske soldater skyter en russisk krigsfange?

– Jeg har ikke sett den, jeg har hørt om den. Jeg vil understreke at Ukraina følger spillereglene i krig. Jeg vil dobbeltsjekke datoen på denne videoen. Du vil forstå en ting, nei dere vil ikke forstå hvordan det er å se bilder fra Butsja. At den personen du ser på har blitt voldtatt i fire dager. Dere har ikke forstått hvordan det er å se russiske soldater voldta barn.

I forbindelse med utenriksministermøtet uttalte Kuleba at han hadde en enkel agenda i møte med Nato og allierte.

– Den har bare tre hovedpunkter: Våpen, våpen og våpen. Vi er sikre på at den beste måten å hjelpe Ukraina nå er å gi oss det nødvendige for å stoppe Putin og bekjempe Russland på ukrainsk område.

Saken oppdateres fortløpende utover ettermiddagen og kvelden!