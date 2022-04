Konfrontert med grotesk video: – Dere kommer ikke til å forstå

En video som er lagt ut i sosiale medier og som New York Times onsdag verifiserte, viser det som skal være ukrainske soldater drepe minst én russisk krigsfange nær Kyiv.

Må svare

Videoen har vekket sterke reaksjoner internasjonalt, og utenriksminister Anniken Huitfeldt var klar på at innholdet i videoen er noe som ukrainske myndigheter må svare for.

Den ukrainske utenriksministeren, Dmytro Kuleba, deltok torsdag på et Nato-toppmøte i Brussel for å diskutere krigen i Ukraina. Dette er første gang han er fysisk til stede i Brussel, og agendaen hans er å få mer våpen fra Nato-landene.

Under pressemøtet ble han konfrontert med videoen av en reporter fra Politico. Han avviser ikke at innholdet i den er ekte, men sier hendelsen vil bli gransket. Han går heller ikke så langt at han fordømmer handlingen videoen viser.

– Jeg har ikke sett videoen, men jeg har hørt om den. Jeg vil forsikre dere om at den ukrainske militære følger reglene som gjelder i krig. Det kan være isolerte hendelser som bryter disse reglene, og de vil granskes, sier Kuleba.

– Dere kan ikke forstå

Han sier videre at han vil dobbeltsjekke datoen på videoen. Trolig for å sette den i kontekst med massakrene som har foregått i området rundt Butsja.

– For dere må forstå ... Nei, forresten. Dere kommer ikke til å forstå. Beklager. Men ... Dere forstår ikke hvordan det føles å se bilder fra Butsja, snakke med folk som har flyktet. Når man vet at personen man snakker med ble voldtatt fire dager på rad, sier utenriksministeren.

– Dere forstår ikke hvordan det føles når russiske soldater voldtar barn. Dette er ikke en unnskyldning for de som bryter krigens lover på begge sider av frontlinjen, men ... Det er noen ting dere bare ikke kan forstå. Jeg beklager.

Se Kulebas svar øverst i saken

Begge sidene i krigen mellom Ukraina og Russland anklager hverandre for krigsforbrytelser. Det er bred enighet i Nato om at disse må dokumenteres.

Videoen, som er for grafisk til å bli publisert, ble delt i sosiale medier 2. april, men er trolig fra 30 mars, omtrent samtidig som russiske styrker trakk seg ut av området.

På videoen ser man blant annet at det som angivelig er en ukrainsk soldat, går tett på en soldat som tilsynelatende fremdeles er i live, og skyter ham.

Den ukrainske soldaten smiler til kamera, og kommenterer at disse døde soldatene «ikke engang er mennesker».

På stedet, som ligger cirka én mil unna Butsja, hvor det er funnet mange hundre sivile i massegraver den siste tiden, er det minst tre andre døde soldater i russiske uniformer, og en god del militært utstyr.

– Grunnleggende lover og regler

– I en krig gjelder lover og regler uansett. Om hva slags type mål som er legitime, og hvordan man skal behandle krigsfanger. Det er helt grunnleggende for alle parter, sa Anniken Huitfeldt til pressen i Brussel i forkant av Nato-møtet torsdag.

Hun fikk anledning til å snakke med den ukrainske utenriksministeren på tomannshånd.

Huitfeldt sier at hun opplever at Ukraina er åpne om det som skjer. Hun understreker at uavhengige granskere må gjøre undersøkelser.