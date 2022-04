Ruud slet med smerter i finalen – nå har han operert

Den norske 23-åringen slet nemlig med smerter i en visdomstann.

– Timingen for noe sånn er aldri bra. Det var imidlertid ikke den verste timingen. Tannkjøttet har vært veldig betent og Casper har hatt det ganske vondt, sier Christian Ruud til TV 2.

Casper Ruud la også dette ut på sin Twitter-profil like etter operasjonen:

Ruud fikk en antibiotikakur allerede i Miami på finaledagen. Da han kom til Norge igjen tirsdag var det rett til tannlegen her hvor han fikk en ny antibiotikakur ettersom den første ikke virket.

Torsdag var han igjen hos tannlegen og der har han for kort stund siden blitt operert.

– Nå blir det nok et par dager med suppe. Beskjeden vi har fått er at han skal ta det med ro et par dager. Dermed satser vi på å reise til Monte Carlo på søndag hvor han forhåpentligvis ikke skal spille før onsdag. Da får han et par gode treningsdager der nede, sier pappa og trener Ruud.

Den delen av sesongen Ruud skal inn i nå, er åpenbart viktig. Nå begynner nemlig grus-sesongen for alvor med store Masters-turneringer i Monte Carlo, Madrid og Roma. I tillegg er Ruud påmeldt til en ATP 500-turnering i Barcelona og en 250-turnering i München.

Når disse turneringene er unnagjort venter det som kanskje er Ruuds største mål for sesongen, nemlig French Open.