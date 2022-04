Samboeren fikk sjokk da han kom hjem fra frisøren: – Må ha litt humor

Det var i fjor at samboeren til Johansen begynte å mase om at han måtte klippe seg fordi han hadde fått så langt hår. Han dro til frisøren, men det han og frisøren planla til neste besøk, hadde nok ikke samboeren til Johansen forventet.

Johansen og frisøren planla nemlig at han skulle spare håret sitt i et helt år, og komme tilbake og ta permanente krøller.

Et helt år med mye mas fra samboeren om å klippe seg gikk, og endelig skulle han klippe seg denne uken – trodde i hvert fall samboeren. Der tok hun feil.

EN SPØK: Jimmy Johansen tok permanente krøller kun for å spøke med samboeren sin. Foto: ROM Frisør Gravdal

Mye latter

– I dag har jeg ledd til tårene trilla og ansiktet gjorde vondt! I januar i fjor hadde jeg denne karen innom på salongen. Vi klipte han ganske kort, og etter å ha kommentert at frisyren var det samme for han (det var fruen som masa om at han skulle klippe seg), begynte vi å skøye med at det kunne vært gøy å ta neste frisørtime helt ut, skriver frisør Carina Eines hos ROM Frisør Gravdal på sin Facebook-side.

— Som sagt, så gjort, skriver hun videre, og legger ved bilde av Johansen.

Det var Lofotposten som først omtalte saken.

Johansen synes det var en morsom spøk mot samboeren.

– Det var jo en veldig langvarig spøk og veldig artig. Det har vært mye latter, sier han til TV 2.

Samboeren kunne ikke tro sine egne øyner da han kom hjem fra frisørbesøket.

– Det første hun sa var "Seriøst?!" sier Johansen og ler.

Han fortsetter:

SJOKK: Samboeren til Jimmy Johansen forventet ikke dette synet da han kom hjem fra frisøren. Foto: Rune Andreassen

– Det tok litt tid, men det falt faktisk i god jord etter hvert. Det er jo bare artig, man må ha litt humor, sier han, men innrømmer at barna hans ikke tok det like bra.

– Det eneste de sa var at "Pappa, du ser ikke ut!"

Selv liker han frisyren sin ganske godt.

– I ungdommen hadde jeg både hockeysveis, puddelkrøller og striper. Jeg hadde mange forskjellige morsomme hårfrisyrer på 80-tallet, så jeg er egentlig kjent med det, sier han.

Johansen forteller at han ikke tar seg selv så høytidelig og synes bare dette er en morsom spøk.

– Jeg tør å gjøre sånt og klarer å stå for det. Det er fint å kunne få folk til å le, sier han.

FØR: Slik så Ronny Johansen ut på håret før frisørbesøket. Han sparte håret sitt i et helt år så han til slutt kunne ta permanente krøller. Foto: ROM Frisør Gravdal

Glemmer aldri spøken

Frisør Carina Eines skriver i Facebook-innlegget at det har vært den lengste spøken hun har vært med på.

– Og at han har klart å stå i det selv, det må jeg bare applaudere! Selv om alt bare var på kødd er jeg spent på å se hvor lenge denne sveisen holder!

Hun beklager til samboeren til Johansen.

– Marianne, jeg beklager og håper du tilgir oss begge en dag. Dette stuntet glemmer jeg aldri!