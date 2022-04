Disse skal erstatte Kanye under Coachella

GOD KVELD NORGE (TV 2): To artister skal fylle tomrommet under Coachella-festivalen, som dukket opp etter at rapperen Kanye West trakk seg som hovedartist.

På mandag ble det kjent at Kanye West (44) dropper å opptre på Coachella-festivalen, som begynner fredag 15. april.

West skulle opptre søndag begge helgene festivalen skal holdes, og ble oppført som hovedartist. Kanselleringen hans førte derfor til et stort hull i timeplanen.

Det har blitt annonsert at Swedish House Mafia og The Weeknd skal ta over plassen til 44-åringen. Det melder det amerikanske bladet Variety.

Årsaken er ikke kjent

Det er enda ikke klart hva årsaken til kanselleringen er. En kilde kunne fortelle Variety at West ikke har forberedt seg eller øvd til festivalen.

Sammen med 44-åringen skulle angivelig rapper Travis Scott dukke opp på scenen, ifølge TMZ. Scott har ikke holdt konserter siden Astroworld-tragedien, der det oppsto panikk i publikum og endte fatalt for ti personer.

I etterkant av hendelsen oppsto det problemer for en fan på Billie Eilish-konsert, der artisten stoppet for å sørge for at vedkommende fikk hjelp. I lys av dette kom West med kritikk til Eilish da han mente at hun kom med stikk til Travis scott.

– Jeg venter på at alle har det bra før jeg fortsetter, sa Eilish til publikum.

Dette gjorde at West ba henne unnskylde seg overfor rapperen og sa at han ikke ønsket å opptre på Coachella før Eilish gjorde dette.

– Jeg sa aldri noe om Travis. Hjalp bare en fan, svarte artisten på innlegget til West.

Det er derimot enda ukjent om utsagnene til West var tomme ord eller ei, da representanter fra teamet hans ikke har bekreftet årsaken til kanselleringen.

Utestengt fra Instagram

Sent i mars ble det kjent at West ble utestengt fra Instagram i 24 timer etter at han kom med det som blir beskrevet som rasistiske kommentarer.

Han har i ettertid ikke lagt ut noe på plattformen.

Før utestengelsen hadde han også gått ut mot ekskona Kim Kardashian sin nye kjæreste Pete Davidson. I to av musikkvideoene til West blir en animert versjon av Davidson kidnappet, banket opp og begravd levende.

På grunn av oppførselen hans i sosiale medier, ble rapperens opptreden på Grammy Awards fjernet, bekreftet en talsperson til Variety.

Swedish House Mafia og The Weeknd, som skal erstatte West på Coachella, har samarbeidet og har blant annet sluppet låten «Moth To A Flame» sammen. Låten bygger opp til førstnevnte sitt kommende album, og er også å finne på det nyeste albumet til The Weeknd.