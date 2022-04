Rekordsterk oppgang i boligprisene første kvartal

Det skriver Eiendom Norge i en regionsrapport for første kvartal av 2022.

- Eiendom Norges regionsrapporter for første kvartal 2022 viser en oppgang i boligprisene i alle områdene i landet. Det er normalt med prisvekst i årets første kvartal, men den har aldri vært så sterk som i 2022, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen.

Sterkest utvikling i Norge i første kvartal hadde Oslo-bydelene Vestre Aker (+7,5 prosent), Bjerke (+7,2 prosent), Søndre Nordstrand (+7,2 prosent) og St. Hanshaugen (+7,1 prosent).

I andre deler av landet er det også flere områder med sterk vekst, som Stange (+6,8 prosent), Vefsn (+6,5 prosent), Porsgrunn (+5,7 prosent) og Kinn (+ 6,5 prosent).

UT I GOD TID: Lauridsen oppfordrer til å forberede et boligsalg i god tid, for å sørge for at alle papirer er i orden. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Svakest utvikling hadde Kristiansund med en oppgang på 2,8 prosent.

– Bydelene Frogner, St. Hanshaugen og Sagene i Oslo har nå kvadratmeterpriser på over 100.000 kroner. For første gang passerer gjennomsnittpriser i et målt område kr 110.000 pr kvadratmeter, forteller Lauridsen.

I bydel Frogner er gjennomsnittlig kvadratmeterpris nå på 110.499 kroner.

Lauridsen sier at boligprisene normalt stiger i første kvartal, og at det var tilfelle også i år. Det legges samtidig ut færre boliger i de aller fleste områdene i Norge.



– Dette skyldes blant annet den nye avhendingsloven som har gjort at det tar lenger tid å få boligen ut på markedet. Vi oppfordrer derfor boligselgere til å forberede boligsalget i god tid for å kontrollere både informasjon og tilstanden på boligen, avslutter Lauridsen.