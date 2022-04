Slutter i God kveld Norge

Niklas Silseth Baarli (32) og Sophie Elise Isachsen (27) har denne uken hatt sine siste innspillinger for God kveld Norge. De er nemlig ferdig som programledere.

Baarli har vært programleder for God kveld Norges digitale nysatsing siden 2020 sammen med Marte Bratberg (32). Siden høsten 2021 har Isachsen vikariert for Bratberg, da hun ble gravid. Nå er vikariatet over.

Tidligere denne måneden ble det kjent at Baarli tar over stafettpinnen som ny Farmen-programleder etter Mads Hansen (38). Hansen skal nemlig være programleder for en ny storsatsing på TV 2.

I tillegg skal Baarli lede årets Gullruten på TV 2.

32-åringen ser tilbake på tiden som God Kveld Norge-programleder som et eventyr.

– Det å få være med på å starte opp noe nytt, og forme det fra start, har vært utrolig spennende. Nå gleder jeg meg til å se noen andre ta det videre og gjøre det enda bedre, sier Baarli til TV 2.

Isachsen, som har vært vikar for Bratberg siden hun gikk ut i barselpermisjon i fjor høst, forteller at rollen har åpnet flere dører for henne.

– Det har vært en fin mulighet til å sjekke om jeg funker som programleder. Den rollen følte jeg at jeg fikk til – jeg har elsket å møte så mange ulike mennesker, sier Isachsen til TV 2.

– Nå har jeg så mange kule forespørsler innenfor TV, og denne erfaringen er fin å ha med seg videre inn dit.

Hvem som tar over rollene til Baarli og Isachsen er foreløpig ikke kjent. Det er planlagt at Bratberg vil komme tilbake som programleder senere i vår, da hun er ferdig i permisjon.