Klaveness tror ikke Fifa gjør nok: – Må presse dem

Torsdag kom Amnestys knusende rapport om arbeidsforholdene til sikkerhetsvakter som jobber i Qatar. Sikkerhetsvaktene jobber blant annet med prosjekter som er sentrale for fotball-VM i november i år.

– Nei, jeg er ikke overrasket over den rapporten. Det er en god rapport ved at den forteller sterke historier om enkeltmennesker som utsettes for kritikkverdige forhold i sikkerhetsbransjen. Sikkerhetsvakter er viktig når man arrangerer store mesterskap, og vi må sikre at de sikres basale menneskerettigheter i sitt virke, sier fotballpresident Lise Klaveness til TV 2.

– Tror du Fifa gjør en endring etter rapporten har kommet?

– Jeg tror at Fifa setter et visst press på arrangør, men ikke nok. Vi bør kunne forvente større transparens i dette arbeidet. Så tror jeg Fifa er avhengig at vi andre legger press på Fifa, at flere forbund er konkrete og samlet nok.

Klaveness understreker at rapporten er basert på intervjuer av en begrenset gruppe hvor ikke alle jobber i selskaper som berører Fifas ansvar for VM.

– Dette er nok en rapport som underbygger at både myndighetene og Fifa må intensivere arbeidet med å implementere viktige lovendringer og ikke minst etablere kontrollmekanismer som må etterleves.

Tvunget til å jobbe

Noen migranter som er intervjuet har jobbet tett mot Fifa-turneringer som klubb-VM og den arabiske cupen. Migrantene forteller blant annet at de jobber 84 timer i uka, ikke får fridager, blir fratatt passet og bor under elendige og uhygieniske forhold.

I seks av de åtte sikkerhetsselskapene som Amnesty har undersøkt, ble arbeiderne tvunget til å jobbe og truet med straff.

– Det er et konsentrat av alt det verste vi har hørt om Qatar, som mange trodde hørte til historien, men som vi har dokumentert nesten frem til i dag, sier John Peder Egenæs, generalsekretær i Amnesty International i Norge.

BEKYMRET: John Peder Egenæs, generalsekretær i Amnesty International Norge, mener Fifa indirekte har bidratt til brudd på menneskerettigheter i Qatar. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

Støtter rapportens anbefalinger

Fotballpresidenten er tydelig på at Fifa må ta lederansvar for å gjøre endringer, fram til november og under selve mesterskapet.

– Vi må forvente at Fifa tar et lederansvar i dette. Vi støtter opp under rapportens anbefalinger og vil ta det opp under samtaler med Fifa og Supreme Committe, som vi har hatt mange av fram til nå og som vi håper fortsetter etter at vi tok ordet under kongressen.

Klaveness mener de har plikt til å bruke alle tilgjengelige virkemidler for at VM i november arrangeres uten å bidra til nye menneskerettighetsbrudd.

Bekymret

– Alle skjønner at ingenting er perfekt når VM går av stabelen, det sier seg selv, det er sikkert langt fra, men det er mange viktige steg som kan og bør tas fram mot VM og det bør være fokus, sier Klaveness.

Generalsekretæren i Amnesty International Norge mener Fifa har gjort en for dårlig jobb i forkant av mesterskapet.

– Indirekte har Fifa bidratt til brudd på menneskerettigheter ved at de ikke har undersøkt godt nok om firmaene de leier inn, behandler de ansatte korrekt, sier Egenæs.

Egenæs er bekymret for situasjonen frem mot mesterskapet i november.

– Fifa kan på ingen måte føle seg trygg på at det ikke vil skje menneskerettighetsbrudd mellom nå og fotball VM. Og faktisk også under VM.