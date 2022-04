Ekspertenes råd: – I år har du muligheter til et ekstra lønnshopp

– 2022 er året du bør ta den alvorlige lønnssamtalen med din arbeidsgiver, råder forbrukerøkonom i Danske Bank, Thea Olsen.

Økte utgifter på strøm, drivstoff og mat gjør årets lønnsoppgjør kanskje ekstra viktig, og spesielt for de som har boliglån. I løpet av året er det ventet at renten skal øke syv ganger.

Vårens lønnsoppgjør er i gang, men Olsen mener du kan ha gode muligheter også for en personlig lønnsøkning.

– Det er også året der du bør stå ekstra opp for deg selv, og ta ditt eget lønnsoppgjør med sjefen. Dette er året du har alle muligheter til å få et ekstra lønnshopp.

Så mye kan du be om

Frontfagsoppgjøret endte på 3,7 prosent, og Olsen mener det kan være en god rettesnor for hva du bør kunne be om selv.

– Det gir en pekepinn på hva du kan forvente av lønnsøkning hos din arbeidsgiver. Jeg understreker at det er mange individuelle forskjeller her, men som hovedregel er dette forventningen du bør kunne ha.

VELG RIKTIG FOKUS: Med rett inngang kan du forvente en solid lønnsøkning i år, mener Danske Banks forbrukerøkonom, Thea Olsen. Foto: Sturlason / Danske Bank

Arbeidsmarkedet er stramt i mange bransjer, og kvalifisert arbeidskraft er mangelvare om dagen. Ikke siden 2008 har arbeidsledigheten vært lavere.

Det kan være en stor fordel for deg som opplever at lønnsforventningene ikke møtes av sjefen.

– Er du misfornøyd med lønnen du får, kan dette derfor være tiden for å bytte jobb. Det er definitivt arbeidstakers marked nå, sier forbrukerøkonomen.

Den ubehagelige samtalen

Til tross for at lønn er viktig for mange, kan det å gå inn i en samtale med sjefen for å be om mer penger føles ubehagelig. Dersom du heller ikke vet hva som er rimelig å be om, kan terskelen for å ta praten øke.

Forbrukerøkonomen råder til å sjekke opp i hva du bør forvente deg, enten ved å sjekke lønnsstatistikk via Statistisk Sentralbyrå (SSB), gjennom fagforening eller ved å spørre bekjente i samme bransje.

– Helt likt blir det ikke, men det vil kunne gi deg en indikasjon på hva du kan forvente i lønn, sier Olsen.

I selve samtalen råder hun til å være saklig og ryddig, og å fokusere på å fremheve gode prestasjoner.

Forbrukerøkonomens råd til lønnssamtalen Sjekk lønnsstatistikk for å få en pekepinn på hva du bør ha i lønn.





Vær saklig og ryddig.





Fremhev gode resultater.





Legg igjen følelsene hjemme.





Ikke be om urealistisk mye.





Får du ikke gjennomslag? Spør sjefen hva du kan gjøre for å få høyere lønn i fremtiden.

– Klare mål er noe de aller fleste ledere setter pris på. Lønn er en stor del av målene til mange, og er derfor noe du kan verdisette i kroner og øre, forteller Olsen.

Mange frykter at å fremheve seg selv i en slik samtale vil kunne oppfattes som skryt, men forbrukerøkonomen sier følelsene bør legges igjen hjemme.

– Å fremheve gode resultater vil være å gå langt utenfor komfortsonen for mange. Men husk at mange ledere ikke får med seg alt. Det kan derfor tenkes at lederen ikke er klar over arbeidet du har gjort, og hvilke resultater det har gitt.

Da bør du droppe å be om mer

Men selv om du kanskje både ønsker og fortjener høyere lønn, er det mange som kvier seg for å ta opp spørsmålet med sjefen – og for noen kan det være riktig å la være.

– Å be om en solid lønnsøkning når du er en ny, uerfaren arbeidstaker vil være upassende. Det samme vil jeg si dersom du nylig har vært i en lønnssamtale med sjefen din, og det er blitt enighet mellom dere. Da er det trolig ugreit å plutselig skulle be om mer, sier Olsen.

Forbrukerøkonomen anbefaler også å ligge lavt i terrenget, dersom du er nyansatt eller ny i en stilling. Og om du får et nei til høyere lønn er rådet klart:

– Spør hva som må til for å få høyere lønn i fremtiden.

– Følg med

Ifølge forhandlingssjef i fagforeningen Tekna, Anders Kvam, trenger man ikke frykte en lønnssamtale, og påpeker at det også er en festet rettighet i mange tariffavtaler.

– De fleste arbeidsgivere bør være åpne for lønnssamtaler med de ansatte, i alle fall når den ansatte ønsker det. Det er bare å be arbeidsgiver om en slik samtale, sier Kvam.

IKKE ROP ULV: Forhandlingssjef Anders Kvam fraråder å true seg til høyere lønn ved å søke nye jobber, dersom planen din ikke er å faktisk bytte jobb. Foto: Mikkel Moe / Tekna

Han poengterer at hva man som arbeidstaker er verdt i kroner og øre, først og fremst avgjøres ut ifra hva ulike arbeidsgivere er villige til å tilby.

– Men det er ikke praktisk å søke jobber hele tiden om en ikke ønsker å skifte jobb. Da er det lurt å følge med på arbeidsmarkedet og forsøke å finne ut av hva som er normalt lønnsnivå for de typer stillinger en kan tenke seg å jobbe i og for den kompetansen en har.

I likhet med forbrukerøkonomen poengterer Kvam at arbeidsmarkedet er godt for søkere, med mange ledige stillinger, og sier ansatte dermed bør ta godt vare på de ansatte de har.

– Slik sett er jeg enig i at det er et godt tidspunkt for å vise sine forventninger til arbeidsgiver. Men generelt anbefaler vi å ha lønnssamtaler jevnlig – uavhengig av om det er gode eller dårlige tider, sier Kvam.

Dette bør du unngå

Kvam har noen klare råd til deg som vil forsøke å forhandle opp lønnen, og sier et vanlig spørsmål er om det er lurt å søke andre jobber for å presse opp lønnen.

– Det kan en selvsagt gjøre, men en skal være noe varsom med det om en ikke samtidig er åpen for å faktisk skifte jobb. En bør i alle fall ikke true med å slutte hvis dette ikke er et reelt alternativ, sier Kvam.

Han råder til å tenke over hvilket inntrykk man gir både til de arbeidsgiverne man da takker nei til og hvordan det ser ut om en likevel ikke slutter – selv om man ikke fikk uttelling for et lønnskrav.

Forhandlingssjefen råder til å heller fokusere på hvilke positive bidrag man har til virksomheten, og hvordan det bidrar til et godt resultat.

At du selv trenger penger til en ny bil eller ferie er ikke nødvendigvis et godt argument for arbeidsgiveren din.

– Jeg anbefaler alltid at en forsøker å se situasjonen fra arbeidsgivers synsvinkel også – en felles forståelse for at du er en verdifull arbeidstaker er et godt grunnlag for å få uttelling, sier Kvam, og legger til:

– Å vinkle dette kun ut fra hvorfor du selv trenger eller fortjener høyere lønn, kanskje på en skrytete måte, mener jeg ikke er den beste strategien.

– Bank på døra

Administrerende direktør i fagforeningen Econa, Nina Riibe, mener også at inngangen til en lønnssamtale ikke behøver å være komplisert.

– Gjør det enkelt; bank på døra og be om en lønnssamtale.

Riibe sier man står fritt til å ta opp lønn med leder om det ikke står noe konkret om når og hvordan lønn skal justeres i arbeidsavtalen.

POSITIVT Å SPØRRE: Econa-direktøren sier det kan være en god ting å be om høyere lønn, så lenge du gjør en god jobb. Foto: Jan Khur / Econa

Og hva du kan forvente, avhenger rett og slett av innsats og resultater.

– Utgangspunktet for hva du er verdt er hva du leverer for arbeidsgiver, og verdien av din kompetanse i markedet. Vis til én eller to konkrete prestasjoner som har stor verdi for din arbeidsgiver og bruk dette som utgangspunkt for å vise til din markedsverdi fra relevant statistikk, sier Riibe.

– Tenk langsiktig

Direktøren anbefaler også å sjekke fagforeningens lønnsstatistikk, og sier det absolutt ikke trenger å være en negativ ting at man etterspør høyere lønn.

– Såfremt du leverer gode resultater er det alltid en god idé å vise at du bryr deg om lønn. Det handler ikke bare om at du skal få flere kroner i lønn, men også om å vise at du bryr deg om at du skal levere for arbeidsgiver, sier hun.

For i et marked med lav ledighet, med mange ledige stillinger, bør heller ikke arbeidsgiverne ligge på latsiden.

– Arbeidsgivere som har attraktive og flinke medarbeidere vet at arbeidsmarkedet er godt om dagen, og at de må være på ballen for å beholde dem, sier Riibe.

Hun poengterer at lønn kan komme i flere former.

– Lønn er mye mer enn kroner og øre per måned. Dette kan også være året du ber om at arbeidsgiver betaler for og gir tid til mer utdanning. Det øker din verdi som arbeidstaker i fremtiden. Tenk karriere i et langsiktig perspektiv, råder direktøren.