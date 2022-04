Omtalt som flopp, nå er smilet tilbake: – Hadde ekstremt vondt

Etter 15 år i Stabæk fulgte Tobias Børkeeiet proffdrømmen i 2019.

Bærumsgutten, som gikk til Brøndby for nesten 15 millioner kroner, skulle bli «den neste store» i den tradisjonsrike, danske klubben. Slik gikk det ikke.

– Det var et lite press. Det ble bygget forventninger rundt meg, men det oppholdet ble ikke slik som jeg eller klubben ønsket. Dessverre så går det ikke alltid som man ønsker hver gang, og så gjelder det heller å ta med seg lærdom fra det og finne noe positivt i det, istedenfor noe negativt, sier Børkeeiet.

Den 22 år gamle lysluggen treffer TV 2 på Ladekaia i Trondheim, bare et par steinkast unna der han har slått seg til ro i bartebyen.

Han har akkurat gjennomført en to timers fotballtrening i snø, sol og regn, etterfulgt av en runde på gymmen.

Han innrømmer at han ikke er kjempeimponert av det trønderske vårværet. Bedre er det imidlertid med hans nye arbeidsgiver.

TRIVES I TRONDHEIM: Tobias Børkeeiet har funnet seg godt til rette i Trondheim og Rosenborg. Foto: Frank Lervik

– Det har vært en fin overgang. Jeg har blitt tatt veldig godt imot av laget og støtteapparatet. Det har vært en god start med en positiv gjeng som er hyggelig å være rundt.

Omtalt som «flopp»

I vinter forlot midtbanespilleren Brøndby til fordel for Rosenborg og Lerkendal, etter noen vanskelige år i den danske Superligaen.

Etter 34 seriekamper for drengene fra Vestegnen reiste han fra klubben, omtalt som en flopp i danske medier.

– Jeg holder meg egentlig mye unna mediene og sånne skriverier. Jeg ser ikke noen grunn til at jeg skal gå inn og lete etter negativ omtale, sier Børkeeiet.

Skadeproblemer var noe av grunnen til at oppholdet i Danmark ble som det ble for unggutten. Bare måneder etter overgangen fra Stabæk, begynte hofteproblemene som skulle holde han på sidelinjen i ett år.

OPERASJON: Etter å ha spilt med smerter i flere måneder, havnet Tobias Børkeeiet til slutt under kniven. Foto: Privat

– Jeg hadde noen måneder der jeg spilte med litt vondt, så ble det til slutt enighet om at vi skulle operere. Hele den prosessen tok ganske lang tid, men samtidig har jeg kommet meg igjennom det nå, sier Børkeeiet, som glatt innrømmer at stresset kom da fotballen ble satt på vent.

– Ja, selvfølgelig så begynner man kanskje å tenke litt sånn. Så hadde jeg ekstremt vondt også, så jeg var mer stressa over det egentlig, meg selv og helsa mi. Det var jo den første ordentlige store skaden jeg har hatt, så det var uvant for meg å gå med en sånn smerte som det jeg hadde. Det var noe nytt og noe jeg kommer til å ta med meg videre.

Blackout

Da Rosenborg kom på banen i vinter, var Børkeeiet imidlertid friskmeldt og klar for nye utfordringer. Forrige søndag fikk 22-åringen en drømmestart på tilværelsen i hvitt og svart.

– Det var deilig. Jeg skulle gjerne ha endret på feiringen min i ettertid og dratt og feiret med fansen, men å se de to skuddene gå inn, det var deilig, sier Børkeeiet og fortsetter:

– Det virket som det «blacka» ut for meg. Du ser ti andre på laget som feirer, mens jeg skjønner ikke helt hva som skjer. Jeg er litt dårlig på feiring. Jeg har ikke scoret altfor mange mål, ser du.

Og han har et poeng. Med de to scoringene sine mot Bodø/Glimt doblet Brøkeeiet nemlig antall scoringer på proffnivå. Fra før sto lysluggen med ett mål for Stabæk og ett mål for Brøndby.

STERKT POENG: Med to scoringer sørger Tobias Børkeeiet for 2-2 og et sterkt bortepoeng mot Bodø/Glimt. Foto: Mats Torbergsen

– Det er vanskelig å finne en forklaring på det. Jeg følte jeg var klar oppe i Bodø og jeg var veldig gira på å levere en god prestasjon. Så kommer målene som en bonus, føler jeg. Samtidig så var det kanskje litt dumt å bruke opp kvoten min på mål denne sesongen allerede i første kamp. Jeg tror ikke at man kan forvente at det blir hverdags framover, ler Børkeeiet.

Kjetil Rekdal tror på sin side at det er mer i vente i fra tomålsscoreren.

– Jeg tror det har litt med måten laget spiller fotball på. At du får med deg mye folk i angrep og at det er lov å ta nye steg for å utvikle seg. Dette er ett av stegene hans, å få han opp i avslutningsposisjon, for han har en bra skuddfot. Det var ikke overraskende at han kom til avslutning, men det er klart at han treffer utrolig godt to ganger, sier Rekdal til TV 2.

Drømmer om landslaget

Rosenborg-treneren er overbevist om at Børkeeiet, som tidlig ble omtalt som et av Norges største fotballtalenter, kan nå langt innen sporten han elsker.

– Han har et bredt register, det er det aller viktigste. Han har størrelse, fotballklokhet og en enorm pasningssikkerhet. Han er en som tar ansvar og en som vil ha ballen. Han har gode basisferdigheter som er mulig å utvikle i mange, mange prosenter. Vi vet hvor vi ligger i hierarkiet og jeg ønsker spillere som har ambisjoner om å prestere og bli gode nok til å få interesse fra større klubber, sier 53-åringen.

Hovedpersonen selv er klar på at han nå kun fokuserer på Rosenborg, men han er samtidig ærlig på at han en vakker dag gjerne kunne tenkt seg å ta steget ut blant de aller beste.

DRØMMER OM A-LAGET: Børkeeiet, som blant annet har representert Norge i U20-VM, er tydelig på at han en dag vil ta steget inn blant våre aller beste. Foto: Ekornesvåg, Svein Ove

– Jeg har lenge hatt som mål å komme meg til en topp fem-liga, i en god klubb der. Så jeg vil klare å utvikle meg til å bli god nok til å være klar for en sånn oppgave, og samtidig klare å kjempe meg inn på landslaget, sier han, før han er tydelig på at det er for tidlig å kreve en telefon fra Ståle Solbakken.

– Nei. Det hadde blitt litt for dumt, synes jeg, om jeg skulle ha fått det etter å ha scoret to mål mot Bodø/Glimt. Det handler om å prestere over tid, så det blir alt for tidlig om man skal snakke om meg og landslaget nå.

«Bildet til John Ivers»

Men den nye Rosenborg-mannen har i det minste begynt godt i Trondheim. Søndag venter en ny milepæl, da Odd kommer på besøk på Lerkendal til det som blir Børkeeiets første hjemmekamp.

– Jeg gleder meg ekstremt mye. Lerkendal har alltid vært den mektigste arenaen i Norge, så å gå ut på der nå foran hjemmefansen, det gleder jeg meg veldig til.

Den tidligere Stabæk- og Brøndby-spilleren er også klar på at Lerkendal-publikummet må kunne forvente scoringer i sesongens første kamp på eget gress, men at det er han selv som står for dem tør han imidlertid ikke å love.

– Når muligheten byr seg så skal jeg kline til, det skal jeg. Men at jeg scorer to mål hver kamp, det kan man ikke forvente, smiler han.

Nå skal han bruke de neste dagene på å fininnstille siktet - og til å lære seg trøndernes elskede hymne.

– Har du lært deg Bilde tå'n Ivers?

– Om jeg har lært?

– Bilde tå'n Ivers.

– Bildet til John Ivers?

– Bilde tån ivers?

– Hva er det? Bilde tå'n Ivers? Nei.

LITT Å LÆRE: 22-åringen har fortsatt en ting eller to han må lære seg om Rosenborg, men «Bilde tå'n Ivers» lover han å pugge før sesongens første hjemmekamp. Foto: Frank Lervik

Etter en lattermild sekvens der Børkeeiet til slutt innser hva «Bilde tå'n Ivers» er, ser han helst at seansen med TV 2 kuttes, men han avslutter allikevel med et glis om munnen:

– Det var bra du ga meg en heads up, nå skal jeg hjem å pugge sangen.

– Og hva heter sangen?

– Bilde tå'n Ivers.