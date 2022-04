Fellene du må unngå når du ferdes i fjellet

I 2021 var det rekordmange søk- og redningsoppdrag i Norge. Mange av de kunne vært unngått med riktig kunnskap. Her får du tipsene og triksene for trygg ferdsel i fjellet.

Har du tenkt deg på fjelltur i påsken? Kanskje gå hytte til hytte på fjellet? Eller bare en dagstur til fots eller på ski i kjent terreng?

Da er det både morsomt og nyttig å vite hvordan du bruker kart og kompass, det kan også bli svært viktig kunnskap om været plutselig blir dårlig.

Se oppskrift for hvordan du bruker kart og kompass lenger nede i saken.

Rekordmange søk- og redningsoppdrag

Aldri før har det vært registrert flere søk- og redningsoperasjoner i Norge enn i 2021. Det viser en hendelsesrapport fra Røde Kors.

Mange av oppdragene kunne trolig vært unngått, om folk hadde tilstrekkelig kunnskap om kart og kompass, mener Kjersti Løvik, leder for hjelpekorpset i Røde Kors.

– Vi ser at det dessverre ikke er alle som har med det de trenger, som kart, kompass og GPS. Vi ser også at mange har det med, men ikke vet hvordan man bruker det, sier Løvik.

FJELLPÅSKE: Kjersti Løvik i Røde Kors er glad for at flere benytter seg av naturen, men ber folk om å skaffe seg kunnskapen som trengs for å ferdes trygt i fjellet. Foto: Røde Kors

Fjorårets rekord følger en trend de har sett over flere år. Det skyldes at det er flere som drar ut på tur. Med en økning i antall mennesker som ferdes ute, blir det også en økning i oppdrag for de frivillige.

– Min klare oppfordring til alle som skal på tur, er å sørge for å kunne orientere, selv om du er kjent der du skal gå. Lær deg å lese kartet, ta det med deg, og bruk det, sier Løvik.

Unngå disse fellene

En undersøkelse fra 2020, viser at kun en av to nordmenn kan bruke kart og kompass.

– Den første feilen mange gjør, er å la kartet og kompasset ligge igjen i sekken, sier Kaspar Øynes Skjulhaug.

Han er prosjektleder i DNT og har ansvar for ferskingkurs og friluftsliv i skolen.

Han sier det er viktig å bruke utstyret aktivt, både i planleggingen av turen, og underveis.

– Hvis du først tar fram kart og kompass når du har gått deg vill, så er det egentlig for sent.

SLIK GJØR DU DET: Kaspar Øynes Skjulhaug i DNT forklarer hvordan bruke kart og kompass for orientering i fjellet. Foto: Kåre Breivik / TV2

Det er viktig å bruke tid på å lære seg hvordan kompasset faktisk fungerer, og hvordan en leser kart, før en legger ut på tur.

– Mitt beste tips og triks er at en setter seg ned på forhånd og planlegger turen. Finn flere punkter enn bare start og mål. Lag mellompunkter underveis, og bruk de aktivt, sier Skjulhaug.

For å lære seg dette, er det en ting som gjelder – nemlig å øve.

– Ta med deg kart og kompass til et område hvor du er litt kjent, vær pinlig nøyaktig og lær deg hvordan du beveger deg i forhold til terrenget.

Slik bruker du kart og kompass riktig

Her kommer oppskriften du har ventet på:

Hvis du ikke har det allerede har det, må du altså kjøpe både kompass og kart over det området du vil gå på tur i.

KARTET

Det er viktig å ha kart i rett størrelse, det vanligste er 1:50.000 eller 1:25.000.

Det finnes turkart over stort sett hele Norge, men pass på at de ikke har målestokk 1:100.000, det blir for smått når du skal orientere deg på tur. Jo mindre målestokk jo lettere å orientere.

Et kart i målestokk 1:25.000 viser flere detaljer og er mer nøyaktig enn et kart i 1:50.000, som er vanlig. Det finnes også orienteringskart som er 1:10.000 og noen ganger enda større. Disse er veldig morsomme og enkle å orientere etter og øve med.

MÅLESTOKK: Den vanligste målestokken for turkart er 1:25 000 eller 1:50 000. Foto: Kåre Breivik / TV2

KOMPASSET

Når vi snakker om kompass i denne sammenhengen er det altså magnetisk turkompass vi snakker om. Det finnes også andre typer kompass, for eksempel skipskompass, men det glemmer vi nå.

Skal du kjøpe nytt kompass, er det lurt å kjøpe ett som ser litt stort ut, med stor plate, ellers kjøper du det du finner.

SLIK GJØR DU

Ta fram kartet og brett det gjerne noen ganger til en passende størrelse som er grei å holde i hånden. Snu deg rundt slik at kartet vender rett vei i forhold til omgivelser og terreng når du holder det foran deg, da er det lettere å forstå hva du ser på kartet.

Se på kartet om du finner et navn på en fjelltopp eller noe annet som du kan kjenne igjen i terrenget. Opp på kartet er alltid nord.

Strekene som går oppover på langs over hele kartet går altså mellom nord og sør, men nord er altså alltid opp på kartet. Husk det! Det betyr at Sør er ned på kartet, øst er til høyre og vest til venstre. Slik er det alltid.

SYMBOLENE PÅ KOMPASSET

Finn fram kompasset ditt.

De ulike delene på kompasset har et navn, lær deg disse først som sist: Kompasshuset, linjalen, målestokk, kompassnålen, magnetisk nord, kompasshus-pil, kurspil (marsjretningspilen), hjelpestreker, meridianer, grader og himmelretninger.

NYTTIG: Et kompass er et nyttig verktøy å ha med på tur. Foto: Kåre Breivik / TV 2. Grafikk: Magnus Thorvoll Midthun / TV 2

På selve kompassplaten er det alltid en pil på langs av platen, det er «kurspilen» eller «marsjpilen».

Det finnes også noen streker og tall på den ene siden eller på begge sider og det er «målestokken», det kan være 1:25.000 på den ene siden og 50.000 langs «linjalen», det kan også stå oppgitt kilometer-angivelse der.

Oppå kompassplaten har du det runde «kompasshuset», det kan du snu rundt både til høyre og venstre. Der står også bokstaver og tall, bokstavene betyr det samme som «himmelretningene», altså Nord, Øst, Sør, Vest. Tallene er «grader» og går fra 0 til 360. Snur du deg helt rundt en gang der du står, har du altså snudd deg 360 grader.

Inne i kompasshuset sitter den røde og hvite mangetpilen som beveger seg rundt når du snur kompasset. Den røde delen peker alltid mot magnetisk nord.

HVOR VIL DU GÅ?

Når du skal gå fra det stedet du befinner deg på til et nytt sted skal du altså gå i en bestemt himmelretning, eller kompassretning.

Tallene som står oppgitt på den runde kompassrosen er grader. Går du mot nord, er det null grader, mot sør er det 180 grader, øst 90 og vest 270 grader, uavhengig om du ser på et kompas eller ikke. Gradene er der «i skyen» uansett.

Finn nå stedet du er på kartet, enten det er på buss-stasjonen, ved jernbanestasjonen, eller ved en kjent hytte på fjellet. Velg deg et sted du vil gå til, men ikke for langt unna, maksimum en kilometer eller to til å begynne med. Kanskje du vil gå til en hytte som du kjenner? Finn denne på kartet, vær sikker på at du finner rett hytte!

SLIK GJØR DU DET: Kanten av kompasset peker fra der du er, til der du skal. Foto: Kåre Breivik / TV2

KARTET OG KOMPASSET SAMMEN

Legg kompasset ditt oppå kartet i hånden eller på et bord, en stein eller noe annet. Hvis du legger kompasset slik at marsjpilen peker oppover på kartet, da peker altså pilen mot nord på kartet. Hvis du snur hele kompasset slik at marsjpilen peker mot høyre på kartet, da peker den altså mot øst på kartet.

Så legger du linjalen på kompasset, altså kanten på kompasset, fra punktet der du er til punktet der du skal slik at marsjretningspilen peker den veien du skal gå. Det gjør ingenting om linjalen går forbi de to stedene på kartet. Kurspilen skal vise retningen du skal gå i, alltid.

Hold nå kartet flatt i hånden og fremdeles med kompasset i ro på kartet, det må også være flatt. Se nå på den røde kompassnålen inne i kompasshuset, den peker alltid mot magnetisk nord uansett hvor mye du snur deg rundt.

Uavhengig av hvordan du står skal du nå dreie kompasshuset slik at N-bokstaven og den røde pilen i bunnen av kompasshuset, treffer overens med den røde delen av magnetpilen inne i kompasshuset. De to skal altså være helt parallelle.

MARSJRETNINGEN

Nå tar du kompasset bort fra kartet og holder bare kompasset i hånden, snu deg nå slik at den røde kompassnålen i kompasshuset står over den røde pilen i bunnen av kompasset, eller likt med den sorte N på kanten av kompassrosen. Nå holder du kompasset rett og du kan nå begynne å gå i den retningen marsjpilen peker, det er din marsjretning.

SLIK GJØR DU DET: Marsjpilen viser retningen du skal gå. Foto: Kåre Breivik / TV2

HVOR FORT GÅR DU?

Hvis du nå skal gå i fjellterreng en kilometer til neste punkt, hvor lang tid tar det? Du kan regne med at du går med 2-3 kilometers fart med ryggsekk i terrenget, på ski går det kanskje litt fortere. Det betyr at du trolig bruker en halv time på å gå en kilometer. I bratt terreng oppover så går det langsommere, men ikke mye fortere nedover.

SE PÅ KARTET

Selv om du nå har stilt inn kompasset riktig, så er det lurt å se på kartet av og til mens du går. Se etter landemerker du kan kjenne igjen, gjerne et vann som du finner med samme form på kartet som i terrenget.

Prøv å finne slike holdepunkter du kjenne igjen mens du går. Det vil gjøre det lettere etter hvert og du kan gå lengre turer etter kompasset fordi du da hele tiden kan kontrollere på kartet at du er på rett vei.

Dersom du først går feil, er det beste rådet å gå tilbake til det forrige stedet hvor du var helt sikker på hvor du var.

ETT EKSEMPEL: Hvis du vil gå fra Finse til Larsbu, på ski eller til fots, så har du løsningen her. Legg kartet på et bord eller hold det i hånden, legg kompasset på kartet og still inn kompasset som vist. Etterpå legger du kartet i lomma, holder kompasset i hånden, snur deg slik at den røde magnet pilen stemmer overens med rød nord pil i kompasshuset. Så kan du gå den veien marsjpilen peker. God tur! Foto: Kåre Breivik / TV 2. Grafikk: May Husby / TV 2

ØVELSE GJØR MESTER

Den beste måten å lære på er å øve seg.

Finn frem kartet ditt og ta det med ut i terrenget. Du kan gjerne være i nærheten av by eller tettsted med forhold du kjenner og som er lett å se og gjenkjenne.

Bygninger, elver eller kraftledninger er gode kjennetegn og dette er også gode hjelpemidler når du skal orientere deg. Hvis du går i terreng uten bygninger er det fint om du kan se en fjelltopp, en dal, et vann, en elv eller en annen lett gjenkjennelig naturformasjon.

Gjør deg gjerne kjent med symbolene som du finner nederst på kartet, da kan du også lære om andre ting du kan se etter på kartet mens du går.

God tur!