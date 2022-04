Engelsk fotball, en tragisk ulykke og et TV 2-drap

Påskekrim er et fenomen som er godt etablert hos oss nordmenn, og i disse dager finner vi krimgåter både i blader, på nettet, på TV, på melkekartongen og ikke minst i bokform.

Forlagene kjenner sin besøkelsestid og pumper ut krim til folket, men hva skal man velge?

Her får du en kjapp oversikt over 15 bøker som kan være verdt en sjanse.

Den svenske journalisten og forfatteren Klas Ekman har prøvd seg som krimforfatter for første gang, og resultatet har blitt boken «De kapable». Mottakelsen har vært enorm, og han har blitt hyllet i svensk presse. I tillegg er boken nominert til Crimetime Award for beste krimdebut og årets bok. Anna har nettopp gjort det slutt med elskeren sin, Johan. På vei hjem fra en siste hete natt sammen kjører de på og dreper et menneske. I det samme øyeblikket starter et mareritt for dem begge som det er vanskelig å komme seg ut av. Ekman skriver med humor og glimt i øyet, samtidig som spenningen er intens og ubehagelig. En bok som virkelig anbefales!

Da Alex Michaelides skrev «Den tause pasienten» ble det den mest solgte debuten i verden i 2019. Nå er han tilbake med ny bok, nemlig «Jomfruene». Internasjonale kritikere hevder at denne boken er bedre enn debuten. Her møter vi Mariana Andros. Hun drar til studentbyen Cambridge for å være der for niesen som hun har et tett og godt forhold til. Et drap på en elev har satt en støkk i studentene, og når enda en elev blir funnet drept, er Mariana sikker på at det er den mystiske professoren Edward Fosca som er den skyldige. Men hvorfor skulle han drepe studentene sine? Og hvem er egentlig den hemmelige gruppen som kaller seg for Jomfruene? Det jeg liker godt med bøkene til Michaelides er at de er lettleste, intense og at historien til stadighet tar en ny retning, uten at det blir irriterende og uoversiktlig. Karakterene er dog litt kjedelige, og han benytter seg av de fleste klisjeene som finnes. Dermed er jeg ikke helt enig med de internasjonale kritikerne, men boken er likevel verdt å lese.

En bok mange har gledet seg lenge til er «Lange skygger», som er ført i pennen av Robert Galbraith. Ryktene gikk tidlig om at dette ville bli en murstein av en bok, og med sine 925 sider er dette en bok du kan kose deg med gjennom hele påsken, og vel så det. Heldigvis skriver Galbraith, eller J. K. Rowling som det faktisk er, så drivende godt og underholdende at det går ganske radig å lese den. Denne gangen får Cormoran Strike en 40 år gammel forsvinningssak å jobbe med, noe som er en helt annen utfordring enn hva han er vant med. I tillegg har kollegaen Robin Ellacott sitt å stri med, både når det gjelder skilsmissen sin og sine følelser for Strike. Samspillet og dialogen dem i mellom gjør disse bøkene til noe mer enn bare en god krimbok, men med en aldri så liten krimopplevelse.

Bernard Minier er en personlig favoritt, og i boken «Dalen» møter vi Martin Servaz for sjette gang. Servaz er suspendert fra jobben da han får en telefonsamtale som gjør at han kaster alt han har i hendene, og setter kursen mot den lille byen Augustvives. Kort tid etter han ankommer blir et ille tilberedt lik funnet, og et steinras gjør at ingen verken kommer inn eller ut av den lille dalen de nå er fanget i. Sammen med etterforsker Irene Ziegler avdekker han ting som får deg som leser til å grøsse. Og det er dette som gjør at jeg elsker Minier sine bøker. Hans måte å beskrive ting på gjør meg både redd og tidvis vettskremt, en fascinerende evne få andre forfattere har.

Kombinasjonen engelsk fotball, påske og krim er slett ikke dum, og i år kan du kose deg med to bøker om temaet.

«Rødt kort» av Kurt Aust handler om den norske fotballspilleren Zac Utheim som kommer til den lille klubben Exeter etter et opphold i gigantiske Lazio. Utheim har sine helt spesielle grunner for å velge nettopp Exeter, der en italiensk fotballspiller druknet for noen år siden. Var det egentlig en ulykke?

I boken «Mord og kjærlighet» møter vi igjen TV 2-journalisten Ole Bull, som vi ble kjent med for første gang i «Ett blod». Han må gå i dekning i storbyen London etter at flere av hans reportasjer får tragiske konsekvenser hjemme i Bergen. Det blir et kappløp på liv og død han ikke har kontroll over. Ikke så mye fotball som i den første boken, men nok til å glede en som setter pris på kombinasjonen krim og fotball. Boken er skrevet av den tidligere TV 2-journalisten Atle Nielsen.

Sarah Pearse har skrevet en svært spennende bok. «Sanatorium» handler om politietterforskeren Elin Werner. Hun har et anstrengt forhold til broren, men drar likevel på forlovelsesfesten hans, som han har valgt å ha på et hotell som tidligere var et sanatorium. Plutselig forsvinner brorens forlovede. Uvær gjør at alle er stengt inne på hotellet og panikken øker. Hvem er den neste til å forsvinne?

Svenskene kan sin krim og boken «Snøengelen» av Anki Edvinsson har blitt tatt godt i mot hos våre naboer. Med over 80.000 solgte bøker har den andre boken i serien om Charlotte von Klint og Per Berg tatt både kritikere og lesere med storm. Tre tragiske hendelser rammer et lite lokalsamfunn og det er tilsynelatende ingen åpenbar kobling mellom grusomhetene. Charlotte og Per kjemper mot klokken for å løse gåtene og begynner å se tegn til en sammenheng. «Ubehagelig troverdig» skriver Dagens Nyheter om den lettleste og oppslukende boken. Les også debutboken «Lyst til å drepe».

En annen svensk krimhelt er den tidligere FBI-agenten John Adderley. Den første boken, «Det siste livet», ble kåret til årets svenske krimdebut i 2020. Nå er han tilbake i boken, «Den andre søsteren». Som krimhelter flest har Adderley sin helt spesielle historie som til stadighet oppsøker han, og i denne boken gir etterforskningen av drapet på en ung, suksessrik kvinne han en uventet mulighet. Bøkene er skrevet av kompisene Peter Mohlin og Peter Nyström, som skrev sin første kriminalhistorie sammen da de var ti år gamle.

Pascal Engman har etter debuten blitt en yndling hos svenskene, og den tredje boken hans om Vanessa Frank hevder flere holder internasjonalt nivå. Som med de to foregående bøkene er «Enkene» lettlest, full av cliffhangere og hovedpersonen vikler seg inn i en historie som er både spennende og troverdig. «Mesterlig», sier forfatterkollega David Lagercrantz om boken.

Lagercrantz selv er aktuell med «Obscuritas», den første boken om duoen Hans Rekke og Micaela Vargas. En fotballdommer fra Afghanistan blir funnet drept i Stockholm og en fotballpappa blir tatt for ugjerningen. Men unge Vargas aner ugler i mosen og mener det ligger noe mer bak. Sammen med Rekke bestemmer hun seg for å finne ut hva som har skjedd, og etterforskningen fører dem til både CIA og Taliban. Hvem var egentlig denne fotballdommeren?

En annen ny krimserie som er verdt å nevne er Peninsula-serien av Australias krimkonge, Garry Disher. Det vil si, ny og ny. Den er ny på norsk, men boken «Dragemannen» ble skrevet så langt tilbake i tid som i 1999. Men det betyr ingenting. Historien er like fullt en klassisk krimfortelling. En seriemorder herjer på en liten øy utenfor Melbourne og vår mann, Hal Challis, gjør sitt for å fange gjerningspersonen. Dessverre må han håndtere en irriterende lokalavisredaktør samtidig, og snakke med konen sin som sitter på åttende året for medvirkning til drap.

«Kveleren» er den tredje boken om Martin Juncker og Singe Kristiansen. Juncker er endelig tilbake i København, noe Kristiansen er glad for. Hun etterforsker et knivdrap på en ung nynazist, mens han får drapet på en ung kvinne i fanget. Problemet er bare at drapet minner om en ti år gammel sak han aldri løste. Plutselig avdekkes det et merkelig sammentreff mellom de to drapene, og dermed er en intens jakt i gang. Danskene kan sin krim de også, og ekteparet Kim Faber og Janni Pedersen har funnet oppskriften på klassisk gode krimbøker med serien sin om Martin Juncker. De to foregående bøkene anbefales også!

Finland har meldt seg på i krimkampen med den spennende forfatteren Max Seeck. «Jenta under isen» er den andre boken om Jessica Niemi. Under en drapsetterforskning finner Niemi et skremmende maleri av et fyrtårn. Under bildet er det et dikt som beskriver et drap. Mens Niemi prøver å løse saken blir hun innhentet av fortiden som prøver å ødelegge henne. Jessica Niemi skiller seg godt ut fra andre krimhelter, noe som gjør disse bøkene både annerledes og interessante. I tillegg er de tidvis skremmende ekle å lese, og det er slett ingen dårlig egenskap når årets påskekrim skal bestemmes.

Gidder du ikke lese bøker, men heller vil kose deg med en novelle eller to, anbefales «Påskekrim 2022». Her finner du 15 forskjellige noveller skrevet av noen av landets beste og mest kjente krimforfattere.

Helt til slutt vil jeg nevne en bok til.

En liten outsider til de klassiske krimbøkene er perlen «Harlem Shuffle» av Colson Whitehead. Dette er en familiehistorie maskert som en krimfortelling, men aller mest er det en hyllest til den verdenskjente bydelen Harlem. Vi møter småskurken Ray Carney som de fleste kjenner som en trivelig møbelselger. Men Carney har bånd til mer mørke miljøer og nå er fasaden hans i ferd med å slå sprekker. Whitehead har vunnet Pulitzerprisen og National Book Award for tidligere utgivelser, og viser nok en gang med denne boken at han er en av USAs beste forfattere.