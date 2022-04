Måtte bli streng programleder: – Tror mannen min kjente meg igjen

Bergenseren Desta Marie Beeder (33) har sjarmert og imponert norske TV-seere med sitt ekte og blide vesen, både som værmelder og programleder i TV 2.

I tillegg til å være en del av programleder-gjengen i God Morgen Norge, har Beeder også ledet seerne gjennom «Rydderevolusjonen» på TV 2 denne vinteren.

Meldingene renner inn i innboksen til den sprudlende 33-åringen om dagen, etter det ble kjent at hun er nominert til den gjeve publikumsprisen på Gullruten.

GODE KOLLEGAER: Beeder har vært programleder i God Morgen Norge siden 2018. Her sammen med resten av programleder-teamet. Foto: Espen Solli/ TV 2

Det er en glad og takknemlig programleder som tar en prat med TV 2. Men på spørsmål om hvorfor hun tror hun er nominert i denne kategorien, svarer hun nokså ydmykt.

– Det er vanskelig å svare på. Nå har jeg jobbet med TV i ti år, så jeg vet ikke. Men jeg koser meg veldig på jobb, og det skinner forhåpentligvis gjennom, sier hun.

Jobber for folket

For Beeder er publikumsprisen den beste nominasjonen hun kunne fått. For det er nettopp seerne og de hun møter i jobben som betyr mest for henne.

– Jeg har ikke tenkt til å være kul på dette – jeg synes bare det er utrolig stas å bli nominert. Også er det noe spesielt med denne prisen, da det er seerne som bestemmer. Det er gjestene i studio og seerne jeg jobber for, så det kjennes ekstra godt.

Hvem som vinner publikumsprisen vår vi vite når Gullruten går av stabelen lørdag 7. mai på TV 2. Beeder er spent, men nå nyter hun den anerkjennelsen det er å bli nominert.

– Altså, jeg har danset rundt i stua allerede jeg, så bare det å bli nominert er helt fantastisk, sier hun.

For 33-åringen er det viktig å påpeke at hun deler nominasjonen med kollegaer og alle som har stått bak spakene under produksjonene hun har deltatt i.

– Uten de dyktige kollegene mine hadde ikke jeg klart å gjøre en så god jobb, sier hun.

RYDDETEAM: Beeder kom norske rotehjem til unnsetning i Rydderevolusjonen. Her sammen med resten av ryddegjengen, bestående av Ingrid Vik Lysne og Mads Clemmetsen. Foto: TV 2

Med ti år i TV-bransjen har Beeder blitt godt vant til TV-skjermen, og selv mener hun at en god programleder krever et bestemt sett med egenskaper.

– Det som kreves er at man jobber hardt, gjør gode forberedelser og research – og ikke minst at man er en god lytter. Man kan planlegge hvordan man skal gjøre ting, men jeg jobber mye med mennesker, og ting kan skje plutselig, sier hun og fortsetter:

– Kluet er å klare og plukke opp ting der og da, og være til stede i intervjuet. Det er viktigere å lytte enn å prate, mener hun.

– Som en venn og kollega

Jobben som utegående reporter og programleder har gitt Beeder en uforutsigbar og spennende hverdag.

– Jeg har gjort så utrolig mye gøy. Alt fra å gå live fra Central Park i snøstorm, til å svømme med en hvalross på God Sommer Norge. Arbeidshverdagen i God Morgen Norge byr på så mye forskjellig. Og det kan skje at jeg må forberede meg på mer komplekse saker dagen før, så det blir en del hjernetrim også.

SULTEN SJØLØVE: Beeder har opplevd mange morsomme scenarioer så langt i karrieren, som her da hun møtte en sjøløve på God Sommer Norge i 2016. Foto: Privat

– Er du bevisst rundt hvordan du ønsker å være som programleder?

– Jeg vil være sånn som jeg er til vanlig sammen med venner og kollegaer. Også er det viktig for meg å være empatisk i møte med folk.

Beeder møter ofte mennesker som er i en sårbar situasjon. De har hun en enorm respekt for.

– I «Rydderevolusjonen» åpner folk hjemmet sitt for de norske TV-seerne, og da viser de jo et rot som de skammer seg over. Da er det veldig viktig for meg å vise respekt.

RYDDESJAU: Programlederen måtte sette grenser og ta kontroll da hun hjalp nordmenn med å rydde i sine overfylte hjem. Foto: Cato Ingebrigtsen/ TV 2

Denne uken gikk siste episode av ryddeprogrammet, og Beeder innrømmer at hun ble utfordret på flere måter i rollen som ryddehjelp og programleder.

– «Rydderevolusjonen» er noe av det beste og mest krevende jeg har gjort. Det er jo første gang det lages, og jeg har jo fått forme rollen min i stor grad. For meg var det viktig å være på lag med familiemedlemmene som var med i programmet, selv om jeg måtte være streng og sette grenser for dem, forklarer hun.

Elsker menneskemøtene

Den blide bergenseren innrømmer at det var vanskelig å gå inn i den strenge rollen.

– Det var vanskelig å være streng, men jeg prøvde å ha fokus på resultatet. Men det var jo litt ubehagelig å stå og krangle med deltakerne om duker og bodylotions, sier hun og ler.

Selv om man kanskje ikke forbinder Beeder med strenge miner, mener hun at mannen hennes kjente igjen den siden av henne.

– Jeg kan jo være litt streng på hjemmefronten så jeg tror nok han kjente meg ganske godt igjen.

Men det store spørsmålet er: Har Beeder og familien det ryddig i sitt eget hjem? Svaret er kanskje ikke så forbausende.

DRØMMEJOBBEN: Den blide programlederen er takknemlig for at seerne verdsetter den jobben hun gjør. Foto: Cato Ingebrigtsen/ TV 2

– Vi har det fint i hjemmet, og har vært flinke til å gi videre ting som vi ikke lenger bruker. Også prøver vi å ikke kjøpe for mye, forteller hun.

Det er ingen tvil om at den engasjerte TV 2-profilen liker jobben sin, og karrieremessig er hun akkurat der hun har lyst til å være.

– Jeg føler at jeg lever i drømmen nå faktisk, så jeg vil egentlig bare fortsette med det jeg gjør nå. Det jeg elsker med jobben er å møte mennesker, ha gode samtaler og komme tett på folk. Så lenge jeg får gjøre det, så er jeg fornøyd.