Tyvens lite gjennomtenkte plan fikk politiet til å trekke på smilebåndet

Det ble en kort utrykning for politiet i Bergen onsdag kveld.

Onsdag kveld mottok politiet to meldinger om en kvinne (40) som var ute på et tyveriraid i Bergen sentrum.

Den første meldingen tikket inn rett før klokken seks. Denne gjaldt et tyveri på Spar Kjøp, som er politistasjonens nærmeste nabo.

Det var Bergensavisen som først omtalte saken.

Operasjonsleder i Vest politidistrikt, Eivind Hellesund, forteller til TV 2 at tyven, som var en kvinne, først hadde blitt jaget bort av en vekter ved butikken.

Senere kom den samme kvinnen tilbake til Spar Kjøp igjen, og truet med å slå ned vekteren som hadde vist henne bort.

TYVERI: Politiet måtte rykke ut til det brune bygget venstre i bildet, vegg i vegg med politistasjonen. Foto: Marit Hommedal / NTB

Stjal skål med chips

Denne utrykningen var nok en av de korteste av sitt slag, siden politiet kun trengte å spasere over gaten for å få jobben gjort. Her fikk kvinnen pålegg om å holde seg unna sentrum i 24 timer, noe hun imidlertid ikke klarte å overholde.

Klokken 21:22 fikk politiet nemlig en ny melding. Kvinnen var tilbake i sentrum, og denne gangen hadde hun kommet seg inn på et hotell.

Hun hadde blitt oppdaget på et overvåkningskamera, og de ansatte ved hotellet kjente henne ikke igjen.

Da politiet fikk en beskrivelse av vedkommende, skjønte de fort at det var snakk om kvinnen fra Spar Kjøp.

På hotellet hadde kvinnen stjålet klær, flere PC-er og en skål med chips.

Sjeldent syn

Ikke lenge etter fikk en vekter øye på noe av tyvegodset rett ved politistasjonen. Politiet bestemte seg derfor for å rykke ut igjen.

Heller ikke denne gangen trengte de å kjøre langt.

– Da patruljen kjørte ut, så de umiddelbart kvinnen. Hun satt nedlesset med tyvegods – rett utenfor politihuset, sier Hellesund til BA.

Han forteller at flere humret litt på politistasjonen av den mislykkede tyveriraiden.

– Jeg har vært borti mangt og meget, men det er sjelden man ser noen som er så lite utspekulert, forteller operasjonslederen.

Han understreker at det hele er tragisk for kvinnen det gjelder. Hun ble kjørt innom legevakten før hun ble tatt med i arresten.