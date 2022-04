Alexandras sønn måtte overtale moren til å gjøre det eneste rette

Alle krigens ofre har sin egen traumatiske historie. Men for én gruppe er krigen en ekstra stor katastrofe.

– Mamma. Hvordan skal du gjemme Alevtina? Alevtina er redd for alarmer, Alevtina er redd for alt.

Ordene kom fra Alexandra Zhuravels elste sønn på 18. Han forsøkte å få moren til å forstå at det eneste rette var å reise fra ham, for å redde livet til lillesøsteren Alevtina (8) som er psykisk utviklingshemmet.

Her sitter Alexandras sønn sammen med familiehunden Luna hjemme i Ukraina for ett år siden da alt var annerledes. Siden han er i stridsdyktig alder får han ikke lov til å forlate Ukraina. Foto: ALEXANDRA ZHURAVEL

Zhuravel (38) og Alevtina er nå blant flyktningene som har søkt tilflukt hos Benedektinsøstrenes kloster i Jaroslaw, Polen.

– Jeg ville virkelig ikke reise, for sønnen min måtte bli igjen der. Men jeg måtte prioritere å redde Alevtina siden hun er et spesielt barn, sier Zhuravel til Reuters.

Alexandra Zhuravel holder datteren Alevtina Bravorichenko-Crane på soverommet de har fått tildelt i nonneklosteret. Alevtina har celebral parese, og kan ikke snakke. Foto: HANNAH MCKAY

Selv om de er trygge i Polen, kjenner den lille familien på angst hele tiden. Alevtina er kontant stresset, og reagerer på lyden av helikoptre som flyr over området.

– Alevtina er fremdeles veldig redd. Vi prøver å distrahere henne ved å ta henne med i svømmebassenget, og gå på tur. Vi går så mye som mulig, og litt etter litt blir hun roligere, sier Zhuravel.

Klosteret i Jaroslaw har både svømmebasseng og rekreasjonssenter. Den lille familien er heldige som får være her.

Alexandra Zhurave går lange turer med datteren for å få henne til å roe seg. Foto: HANNAH MCKAY

Alevtina får trøst av mamma etter at et helikopter har flydd over området og skremt henne. Foto: HANNAH MCKAY

Hjemme i Ukraina er det fremdeles mange familier med barn med spesielle behov som ikke klarer å komme seg unna. Det er også spesielt mange barn med funksjonshemminger som forlates, selv om de aller fleste tas hånd om av bekymrede foreldre.

– Takk Gud for at Petro ikke forstår hva krig er. Jeg vet at skrikene hans er mine, skriver Anastasia Stepula på Instagram.

Hun er mor til et barn med autisme. Rutiner og å være i det vante er ekstremt viktig for disse barna. Funksjonsnivået er svært varierende. Noen forstår hva krig er, mens andre ikke gjør det.

– Det disse barna har til felles er at de er ekstraordinært følsomme. Selv om de ikke forstår krigen, føler de den, skriver Stepula.

Stepula er grunnlegger av organisasjonen «Happy Today» som rådgir og hjelper foreldre i samme utfordrende situasjon. Hun og Petro er nå trygge i Italia, og hun sier Petro tilpasser seg fint de nye omgivelsene og reglene.

Mandag var verdens autismedag, og Olena Zelenska, konen til president Volodymyr Zelenskij, tok til orde for denne grupper barn.

Presidentfruen viser ofte til kvinner og barns opplevlser av krigen på sosiale medier.

På Instagram skriver hun om barn som forlates av foreldre som ikke klarer å ta vare på dem. Også helt nyfødte.

– Nesten alle disse har en eller annen funksjonshemming, skriver Zelenska.

Hele ni konvoier med flere titalls foreldreløse barn med ulike sykdommer og funksjonshemminger har blitt evakuert til Polen, Nederland og Sveits, ifølge presidentfruen.

Her blir de tatt imot og gitt den behandling de trenger. Zelenska takker alle involverte.