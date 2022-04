Skipslegen på Hurtigruten må møte i retten: – Ser frem til saken

386 personer ble satt i karantene og 71 ble smittet da Hurtigrutens MS Roald Amundsen var på to seilaser fra Tromsø og rundt Svalbard i juli 2020.

Skipslege Terje Erlid ble ilagt et forelegg på 40.000 kroner etter utbruddet.

Fordi han har nektet å vedta forelegget, ender saken nå opp i retten.

– Jeg vil ikke uttale meg om noe som helst akkurat nå. Jeg har en advokat som skal se på saken. Jeg ser frem til rettssaken, sier Terje Erlid til TV 2.

Også kapteinen på skipet, Torry Sakkariassen, har nektet å vedta forelegget han ble ilagt på 30.000 kroner.

TV 2 har ikke lyktes i å få en kommentar fra Sakkariassen eller hans forsvarer.

Nord-Troms og Senja tingrett har satt av seks dager til rettssaken mot de to.

Ikke forsvarlig

Politiet avsluttet sin etterforskning av saken i januar i år.

Forelegget gjelder brudd på forsvarlighet og den omsorgsfulle hjelp som kan forventes av helsepersonell.

– Min klient fikk et forelegg av påtalemyndigheten i januar i år. Han har valgt å ikke vedta dette og vil bruke sin rett til å få tingrettens vurdering av saken. Han kan ikke se at han skal ha gjort noe straffbart i denne saken, sier Erlids advokat Per Zimmer til TV 2.

Også selskapet og kapteinen ble ilagt straff i form av bøter, mens saken ble henlagt for øvrige involverte.

Totalt hadde 42 av besetningsmedlemmene om bord i Roald Amundsen koronasmitte. Også 29 passasjerer ble smittet i utbruddet. Totalt måtte 386 passasjerer i karantene.

Politiet mener at rederiet hadde flere uavhengige opplysninger som tilsa smitte om bord på MS Roald Amundsen.

Bot på en million

Til tross for dette unnlot rederiet å sette inn smitteverntiltak, varsle passasjerer, mannskap eller offentlige myndigheter om dette, mener politiet.

Hurtigruten Coastal AS ilegges foretaksstraff med bot på en million kroner for mangler ved sikkerhetsstyringssystem, beredskap, organisasjon, rapportering, risikovurdering, tilrettelegging og varsling.

Kapteinen er ilagt en bot på 30.000 kroner.

For de andre enkeltpersonene i rederiet, konsernsjef og driftsdirektør, samt for skipslegen på første seilas, er det ikke grunnlag for personlig straffeansvar og saken er henlagt for deres del, opplyste statsadvokaten til TV 2 i januar.