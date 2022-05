I seks sesonger har Guri Solberg (45) ledet Sommerhytta med stødig hånd. Neste sesong blir derimot ledet av en annen TV 2-profil.

Cathrine Fossum (44) tar nemlig over som Sommerhytta-programleder.

– Det er en ære å få lov til å låne stafettpinnen fra Guri. Hun har gjort en utrolig god jobb, sier Fossum da TV2.no slår på tråden.

Dyktig gjeng

Selv om den sjette sesongen av Sommerhytta ruller på TV-skjermen nå, er Fossum og resten av gjengen allerede i gang med innspillingen av den syvende sesongen. I år er innspillingen lagt til idylliske Sveavannet i Lunner kommune på Hadeland. Her konkurrerer fire unge par om å vinne sin sommerhytte.

44-åringen gleder seg stort til å være programleder for Sommerhytta, og hun ser frem til å jobbe med programmet som har hatt stor suksess på TV 2.

– Sommerhytta er jo en stor suksess, mye takket være den dyktige gjengen som jobber med programmet – og ikke minst deltakerne. Det er kjempegøy å få lov til å bli med i gjengen, sier hun.

Hadde ikke mulighet

Solberg bor i disse dager i New York, og har dermed ikke mulighet til å være med på innspillingen av den syvende Sommerhytta-sesongen.

Tidligere i år ble det også kjent at Solberg tar over som nyhetsanker i hovedsendingene på TV 2 for Siri Kleiven Strøm (35) som venter barn. Til høsten trer hun inn i full stilling i TV 2 Nyhetene.

45-åringen er ikke tvil om at Fossum kommer til å håndtere programleder-rollen med glans.

– Cathrine er en stødig og dyktig dame som kommer til å lede Sommerhytta med stil. Håper hun koser seg like mye som meg blant de flinke hyttebyggerne, sier hun.

NYHETSANKER: Guri Solberg skal jobbe som nyhetsanker i TV 2 Nyhetene, og skal derfor ikke lede det syvende sesongen av Sommerhytta. Foto: TV 2

En ny arena

Fossum har fra før av lang erfaring som programleder i God morgen Norge og nyhetsanker på Nyhetskanalen. Selv om programleder-rollen ikke er fjernt fra hva hun har gjort tidligere, er hun tydelig på hvordan hun skal omfavne den.

– Jeg skal være meg selv, og få lov til å vise frem andre sider av meg, enn hva jeg gjør i nyhetene. Jeg er omgitt av dyktige folk i alle ledd – og ikke minst ekspertene som har vært med på dette mange ganger – og er kjempegode sparringspartnere for meg.

En forskjell fra hennes vante beite er at Sommerhytta ikke er direktesendt. Når de nå går i gang med innspillingen, ser hun ikke bort ifra at det kan bli utfordrende å håndtere enkelte situasjoner.

– Det handler om nærheten til det som skjer. Jeg er nysgjerrig på ting og reaksjoner – hvorfor følelsene kommer akkurat i den gitte situasjonen. Som journalist synes jeg det er fascinerende hvordan mennesker håndterer ulike situasjoner. Å få bruke den journalistiske og personlige nysgjerrigheten tror jeg skal bli gøy, sier hun.

Å lede et underholdningsprogram er derimot noe hun aldri har gjort før. Derfor er hun takknemlig for den tilliten.

– Å få lov til å ta med meg min nyhetsaktuelle bakgrunn, over i program- og underholdningsverdenen, som dette kvalitetsprogrammet er – det er kjempegøy og spennende. Jeg gleder meg enormt til å få lov til det.

Spørrende flue på veggen

Selv beskriver Fossum seg som en nysgjerrig person – både hva gjelder nyheter, men også livet og de nære tingene.

– Jeg er veldig glad i mennesker, og elsker å møte og bli kjent med nye folk. At jeg får lov til å være programleder for et program som handler nettopp om folk, kommer til å bli gøy.

– Det å komme tett på dem og få være en spørrende flue på veggen kommer til å bli gøy. Det handler jo om relasjoner, bli kjent med nye mennesker, konkurranseinstinkt, gleder, sorger, mestring, gjøre feil – og reise seg igjen. Jeg kommer sikkert til å bli glad i alle, 100 prosent sikkert, understreker hun.

Programredaktør i TV 2 Kathrine Haldorsen er glad for å ha fått med seg Fossum på laget.

– Cathrine er en veldig god programleder som blir en stødig erstatter for Guri. Hun er genuint glad i folk, og blir en trygg havn for hyttefolket, sier Haldorsen.

