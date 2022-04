Tømte kokende vann over hodet på 17-åring i fengsel

Den brutale voldshendelsen, som er fanget på video, fant sted søndag 20. mars på fengselets ungdomsenhet.

Dagen i forveien hadde 17-åringen blitt varetektsfengslet i Oslo tingrett. Han er en av fem som er siktet for et drapsforsøk på Stovner.

Sent på kvelden lørdag 19. mars ble gutten fraktet til Bjørgvin fengsel, som har plass til fire innsatte i sin ungdomsavdeling.

Da han våknet neste morgen, var kun én av de andre fengselscellene bebodd. Den yngste av to brødre som ofte har vært omtalt som Oslos verste ungdomskriminelle, satt fengslet for et grovt voldslovbrudd.

Hastet til sykehus

De to hadde ikke tidligere møttes da de pratet sammen første gang i fengselet den aktuelle søndagen, får TV 2 opplyst.

Etter en kort samtale viser en overvåkningsvideo at den seriekriminelle lillebroren – også han 17 år gammel – går bort til sin nye medinnsatte med en vannkoker.

LETTE LENGE: Politiet hadde mange patruljer på stedet etter at to menn ble stukket med en skarp gjenstand på Stovner i Oslo onsdag 16. mars. I dag er fem siktet for drapsforsøk. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

Deretter kaster han kokende vann mot 17-åringen, som må hastes til sykehus med alvorlige brannskader i ansiktet.

– Hans familie har tatt dette tungt, men selv tar han det med fatning. Det går etter forholdene bra med ham, og familien håper at han snart utskrives. Han har allerede vært innlagt i nærmere tre uker, sier 17-åringens advokat Usama Ahmad til TV 2.

Forsvareren til den andre 17-åringen, advokat Jørgen Mowinckel, ønsker ikke å kommentere saken. TV 2 er imidlertid kjent med at han har erkjent straffskyld for hendelsen med vannkokeren.

Den fornærmede 17-åringen ble løslatt fra varetekt mens han lå innlagt på Haukeland sykehus.

Fengselet: Blir nøye evaluert

TV 2 har stilt fengselet en rekke spørsmål, blant annet om hvorfor grove voldshendelser kan skje i et ungdomsfengsel med to innsatte.

BEHANDLET HER: Den 17 år gamle gutten ble raskt fraktet til Haukeland sykehus, der de har landets fremste ekspertise på brannskader. Foto: Frode Hoff / TV 2

Assisterende fengselsleder Åsmund Steine sier at fengselet, ettersom det er snakk om to mindreårige, ikke kan kommentere saken utover at den ble politianmeldt.

På generelt grunnlag bemerker Steine likevel at «ansatte vil alltid være i flertall i forhold til innsatte».

«Ved siden av å være et fengsel er vi også en omsorgsbase. Dvs at vi til enhver tid prøver å tilrettelegge for at det er barn som bor på enheten, og at de trenger et miljø hvor det er utviklingsmuligheter, men også rammer», skriver Steine.

Ifølge ham er fengselet innredet mest mulig likt et ordinært hjem.

«Her vil det alltid vil være gjenstander som er egnet til å brukes på andre måter enn ordinært tiltenkt. Ungdomsenhet Vest vurderer kontinuerlig hva som er tilgjengelig i enheten opp imot hvem som bor der, og foretar sikkerhetsmessige vurderinger rundt dette.»

FIRE PLASSER: Ungdomsenheten til Bjørgvin fengsel skal oppleves mest mulig likt et ordinært hjem for ungdommene som soner eller sitter varetektsfengslet her. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

«Når hendelser likevel oppstår, blir dette nøye evaluert i ettertid», skriver han.

Tør ikke gå ubevæpnet

Gutten som nå er siktet for grov kroppsskade etter hendelsen med vannkokeren, er godt kjent for politiet.

Han ble i fjor omtalt en rekke ganger etter at Aftenposten fortalte historien om hvordan han og storebroren har lagt beslag på store ressurser i Oslo-politiet gjennom oppveksten.

Før han fylte 15 år, hadde den yngste av brødrene rukket å være siktet eller mistenkt i 73 saker – 12 av dem ranssaker – og fått alle henlagt på grunn av alderen sin.

Som 15-åring ble han dømt til ett års fengsel for et ran, og senest i juni i fjor fikk han en ny ubetinget fengselsstraff. Da han ble løslatt fra soning i desember, gikk det få uker før han forlot sin nye barnevernsinstitusjon.

Barnevernet har forsøkt en rekke tiltak uten å finne noe som egner seg, har de selv opplyst i retten. 17-åringen selv sier han ikke tør å bevege seg ubevæpnet utendørs, og politiet bekrefter at det er reelle trusler rettet mot ham.

Oslo politidistrikt har ikke besvart TV 2s henvendelse om denne saken.