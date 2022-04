Her er den tidligere Ballon d’Or-vinneren i frontlinjen i krigen mot Russland

Den tidligere spydspissen Igor Belanov ble i 2011 tildelt den høythengende utmerkelsen «legende av ukrainsk fotball» under Victory of Football awards, og det var ikke uten grunn.

UKRAINSK STJERNE: Igor Belanov avbildeti 1988. Foto: / BILDBYRÅN

Belanov storspilte for Dynamo Kyiv, og etter å ha herjet i VM i Mexico for USSR og bidratt til at Dynamo Kyiv vant cupvinnercupen det året, ble han som første ukrainer noensinne vinner av den prestisjetunge prisen Ballon d’Or – prisen som går til verdens beste fotballspiller - i 1986.

Den anerkjente avisen The Times hadde Belanovs navn på listen da de i sin tid kåret fotballhistoriens 100 beste fotballspillere.

Belanov ble født i Odessa i Ukraina, og startet sin karriere i klubbene SKA Odessa og FC Chornomorets Odessa i hjembyen, før han gikk videre til FC Dynamo Kyiv in 1985. Han spilte også for tyske Borussia Mönchengladbach og Eintracht Braunschweig, før han avsluttet karrieren Metalurh Mariupol i 1997.

Byen Mariupol, hvor Belanov avsluttet sin karriere i, er blant byene som er blitt utsatt for massive ødeleggelser som en følge av Russlands krig mot Ukraina. Over 5.000 sivile er blitt drept i Mariupol, sa nylig ordføreren i den beleirede og istykkerbombede byen.

Den tidligere Ballon d’Or-vinneren Igor Belanov er bare en av flere nåværende og tidligere idrettsstjerner som forsvarer Ukraina mot den russiske invasjonen. På sosiale medier har Belanov lagt ut et bilde av seg i ukrainsk soldatuniform i en skyttergrav. Bildet, hvor Belanov er avbildet til venstre og som du kan se under, har gått viralt.

Det här är Igor Belanov. Han vann Ballon d’Or 1986. pic.twitter.com/7QZaYNK1uk — Erik Niva (@ErikNiva) April 6, 2022

Av sikkerhetsmessige årsaker er det ikke oppgitt hvor han befinner seg i skyttergraven for å forsvare ukrainsk territorium, ifølge ukrainske medier.

På Instagram har Belanov gjort det klart hva han mener om krigen.

– Stopp dette blodbadet mot vår befolkning umiddelbart! Uskyldige mennesker lider! Ta til fornuften. Våre byer blir lagt i ruiner. Våre besteforeldre og foreldre bygget dem for å gi folk gode liv. Våre hjerter blør, vi er oppløst i lidelse og tårer. Meningsløse liv går tapt. Stopp denne kriger, skrev Igor Belanov på sin Instagram-profil.

Setter managerkarrieren på vent

Han er ikke den eneste tidligere ukrainske fotballstjernen fra Ukraina som vil forsvare sitt hjemland. Den tidligere Tottenham og West Ham-stjernen Sergei Rebrov har bekreftet at han vil reise til hjemlandet Ukraina for å kjempe mot den russiske invasjonen etter at sesongen til Al-Ain, klubben han for tiden er trener for, er avsluttet. Det skriver den engelske avisen The Independent.

Rebrov startet sin karriere i Shakhtar Donetsk i 1992, før ferden gikk videre til Dynamo Kyiv. I 2000 ble han solgt for 120 millioner kroner til Tottenham, hvor han spilte i fire sesonger og fikk med seg 60 kamper og ti mål i Premier League.

PREMIER LEAGUE-VINNER: Arsenals Oleg Luzhny (t.h) i duell med Manchester Citys Mark Kennedy Foto: Mike Egerton

Den tidligere Arsenal-stopperen Oleg Luzhny, som ble den første ukraineren som noensinne vant Premier League da han gikk til topps med London-klubben i 2001, uttalte nylig til Sky Sports News at han har satt sin nåværende managerkarriere på pause for å bli værende i Ukraina for å kjempe mot Russland.

Luzhny hjemby er Lviv i det vestlige Ukraina, men den tidligere Premier League-vinneren vil reise til Kyiv for å forsvare byen mot Russlands krigføring.

– Situasjonen er forferdelig. Jeg ønsker på sikt å komme til Storbritannia for å overta en klubb der, men akkurat nå er det viktigste for meg å bli værende i Ukraina og kjempe for mitt folk, mitt land og for demokrati, fortalte Luzhny til Sky Sports via WhatsApp.

– Vi håper alle at dette skal være over snart, for akkurat nå blir uskyldige mennesker drept og familier oppløst i tårer. Et land er invadert og ødelagt, og for hva? Vi må stå sammen som en enhet og få en slutt på denne kriminelle krigføring, slo spilleren som fikk med seg 52 landskamper i sin aktive for Ukraina fast.

Det er ikke bare fotballprofiler som har meldt seg til krigen for å kjempe for sitt hjemland. For noen av deltakelsen i krigen endt med tragedie.

Skiskyttertalent ble drept

19 år gamle Yevhen Malyshev var et av Ukrainas største skiskyttertalenter, og var på landets juniorlandslag for inntil to år siden. Da trappet Malyshev ned satsingen, for å verve seg til militæret, ifølge Expressen. 2. mars meldte det ukrainske skiskytterforbundet at 19-åringen var drept i kamper mot russiske invasjonsstyrker i hjemlandet.

HEDRET: Journalisten Lee Reaney holder opp et bilde av 19 år gamle Yevhen Malyshev som ble drept i kamper mot Russland. Foto: Andy Wong

«Vi kan meddele at Yevhen Malysev på tragisk vis har gått bort. Vi sender våre inderligste kondolanser til hans familie og elskede» lød det i en uttalelse fra det ukrainske forbundet.

Den norske skiskytterdronningen, Tiril Eckhoff, hyllet det avdøde talentet.

– Det er så jævlig, en 19-åring skal ikke måtte oppleve det her, han skulle fått lov til å være ungdom og henge med venner, skrev Eckhoff i en SMS til TV 2.

Malyshev er ikke den eneste ukrainske idrettsutøveren som har måttet forsvare landet sitt. Den kjente ukrainske skiskytteren, Dmytro Pidrutjnyj, ble verdensmester i 2019, er flere ganger europamester og har deltatt i fire OL. Senest i Beijing for få uker siden.

Nå deltar han i væpnede kamper mot russiske styrker. I et innlegg på Instagram takket Pidrutjnyj sine følgere.

– Takk til alle som skriver og bekymrer seg for meg og familien min. Takk også til de som støtter og hjelper Ukraina. For øyeblikket er jeg i hjembyen min, Ternopil, hvor jeg tjenestegjør i nasjonalgarden. Dette bildet er under en flyalarmen, skrev blant annet skiskytteren.

Norges skiskytterstjerne Johannes Thingnes Bø har konkurrert jevnlig mot Pidrutjnyj. Han beskriver situasjonen i Ukraina som «fryktelig».

– En større kontrast får du ikke fra idrett til det virkelige liv. Når du bytter ut skidressen med militæruniform og må ut og forsvare landet ditt, og byen din... jeg blir redd på deres vegne, sa Thignes Bø til TV 2.

Boksere kjemper

To av Ukrainas mest kjente idrettsutøvere, uansett idrett, kjemper også mot russerne. De verdenskjente boksebrødrene Vitalij (50) og Vladimir (45) Klitsjko har figurert hyppig i media for sin kamp for frihet for hjemlandet.

De to brødrene som blir ansett som to av tidenes beste tungvektsboksere har igjen fått heltestatus, etter at de har lovet å forsvare hjemlandet i krigen mot Vladimir Putin og Russland.

Storebror Vitalij Klitsjko (50) sitter nå som borgermester for hovedstaden Kyiv. Det har han gjort siden 2014, og vil forsvare hjembyen mot det han tror kan bli «en lang og blodig krig».

– Jeg har ikke noe annet valg. Jeg må gjøre det. Jeg kommer til å kjempe. Jeg tror på Ukraina. Jeg tror på landet mitt og jeg tror på folket mitt, uttalte han ifølge The Guardian.

Broren Vladimir står fjellstøtt ved både broren og Ukrainas side, og vervet seg tidligere i februar til den ukrainske reservehæren.

Vitali and Wladimir @Klitschko, I am thinking of you, my friends. You were my heroes in the ring and you’re my heroes now. https://t.co/hR5U5llTwS — Arnold (@Schwarzenegger) February 25, 2022

Innsatsen de to tidligere boksekjempene legger ned for hjemlandet, har blitt merke til.

– Vitalij og Vladimir Klitsjko, jeg tenker på dere, mine venner. Dere var mine helter i ringen og dere er heltene mine nå», skrev Arnold Schwarzenegger (74) på Twitter om Klitsjko-brødrene.

Boksebrødrene Vitalij og Vladimir Klitsjko er ikke de eneste bokserne som er gått i ringen for Ukraina. Oleksandr Usyk har markert at han vil kjempe for sitt hjemland, og det samme har regjerende welterweight-mester Yaroslav Amosov gjort.

Den dobbelte verdensmesteren og tidligere OL-gullvinneren Vasiliy Lomachenko har sluttet seg til hæren for å forsvare Belgorod-Dnestrovsky-regionen, og la nylig ut et bilde av seg selv i soldatuniform sammen med byens ordfører.

Ifølge Sky Sports reiste 34-åringen tilbake til Ukraina sammen med sin familie etter Russlands invasjon for å bidra til å forsvare landet.

REISTE I KRIGEN: Den tidligere tennisstjernen Sergiy Stakhovsky vervet seg for å forsvare Kiyv. Foto: SERGEI SUPINSKY

Plasserte familien på trygt sted og reiste i krigen

Den tidligere tennisstjernen Sergiy Stakhovsky, som slo Roger Federer ut av Wimbledon i 2013 og som har vunnet fire ATP-turneringer, har også meldt seg for hæren i Ukraina. Etter å plassert kona og sine tre barn på et trygt sted, dro han inn i krigssonen.

– Jeg håper veldig på at jeg slipper å bruke pistolen. Men hvis jeg må, så må jeg, uttalte han ifølge Politico.

– Jeg er fortsatt ikke sikker på hvorfor jeg har gjort det. Jeg vet at det er ekstremt vanskelig for min kone. Barna mine vet ikke at jeg er her. De er for små til å forstå hva som skjer, sier Stakhovsky til BBC, gjengitt av AP.

Norges tennisener Casper Ruud sa dette til NRK om at den tidligere tennisprofilen Sergiy Stakhovsky, som på sitt beste var rangert som nummer 31 i verden, hadde reist i krigen.

– Til syvende og sist så er vi idrettsutøvere, og dette er en politisk situasjon som jeg aldri har vært borti tidligere. Det er langt over min «paygrade», hvis man kan si det på den måten. Det er masse ting som jeg ikke forstår meg noenting på, annet enn hva man leser i nyhetene. Så jeg skal ikke si for mye om det, annet enn at jeg selvfølgelig håper at Stakhovsky overlever, sa Ruud.