Hva skal du gjøre med at kvinner mister penger, pensjon og kompetanse, Støre?

Tredelingen av foreldrepermisjon fungerer ikke. Arbeiderpartiet og Senterpartiet må lytte til familiene og gi dem en langt mer fleksibel foreldrepermisjonsordning.

En ny NAV-undersøkelse viser at nesten halvparten av alle mødre tok ut ulønnet permisjon i fjor.

Mødrene var i gjennomsnitt hjemme uten lønn og foreldrepenger i 16,4 uker. Andelen har økt kraftig etter at fedrekvoten økte fra 10 til 15 uker, altså parallelt med innføringen av tredelt foreldrepermisjon.

Det vi ser nå er det foreldrene pekte på hele veien. Tredelingen er ikke tilpasset nybakte familier.

I 2018 gikk et bredt flertall på Stortinget inn for tredelt foreldrepermisjon, med følgende beskrivelse: «et viktig steg for å sikre reell likestilling av mor og far som omsorgspersoner».

At mor kom raskere tilbake i arbeid, ble fremhevet som viktig av flere. KrF var det eneste partiet som gikk imot dette forslaget, og de eneste som lyttet til foreldrene.

Stortingsrepresentant Olaug Bollestad (KrF). Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Gagner ikke likestillinga

For KrF er tallene som kommer frem i den ferske undersøkelsen, en bekreftelse på det vi lenge har hørt familiene si.

Vi er et familieparti som er opptatt av å lytte til familiene – og de har lenge ropt at den rigide tredelinga ikke fungerer.

Jeg er glad for at vi nå får frem tallene slik at vi alle kan se dette svart på hvitt, og jeg håper regjeringen kan ta realiteten inn over seg.

Jeg mener det er alvorlig at nesten halvparten av alle mødre har tatt ut ulønnet permisjon.

Ulønnet omsorgsarbeid kan føre til at man mister retten til sykepenger, og mange kan få mindre pensjonsopptjening.

I tillegg kan lengre avbrudd fra yrkesaktivitet kunne hemme lønnsvekst og kompetanseutvikling.

Undersøkelsen viser altså at likestillinga har gått motsatt vei – og at vi politikere har laget en løsning som foreldrene ikke vil ha. Jeg lurer på hva statsminister Støre tenker om dette?

KrF er opptatt av å sette barnas beste først. Vi tror familiene selv vet best hva som passer for seg.

Noen ganger vil familienes og barnas beste trumfe andre hensyn, som hensyn til likestilling og arbeidslinja. KrF mener at i enkelte faser av livet kan hensynet til familien komme først.

Derfor ønsker KrF en rausere permisjonsordning og gjøre den mer fleksibel.

Jeg heier på at fedre tar ut permisjon og det skal vi fortsatt legge til rette for. Samtidig vet vi at mor og barn har et spesielt bånd i den tidlige fasen og må gjøre ordningen tilrettelagt for foreldrene i denne perioden.

Det er mor som føder barnet og ammer – det kan vi ikke vedta oss bort ifra. Ammerådene til helsedirektoratet harmonerer ikke ammerådene med den rigide tredelinga.

Helsedirektoratets anbefaling er at barn bør om mulig få morsmelk i hele første leveår og gjerne lengre dersom barn og mor trives med det.

Gammeldags likestillingspolitikk

Det vi ser nå slår nok en gang fast at den tradisjonelle likestillingslinja som partiene på venstresida fører – er feilslått og gammeldags.

Den nye likestillingskampen handler om at kvinner må få velge selv i stedet for at politikerne på Stortinget trer rigide løsninger over hodet på familiene.

Jeg tror dagens mødre og fedre ønsker frihet til å bestemme over eget liv og familie.

Jeg mener vi oppnår reell likestilling når kvinnen har frihet til å velge selv om hun ønsker å jobbe deltid når barna er små eller å overføre halvparten av permisjonen til far.

Jeg heier på begge deler.

