Denne enkle iPhone-funksjonen reddet livet til Tim (41)

Britiske Tim Blakey (41) var i Alpene for å stå på snowboard da det gikk riktig så galt. Heldigvis visste han om en livsviktig tjeneste på mobilen sin.

Tim Blakey (41) er en erfaren snowboarder. I slutten av mars dro han til Alpene i Sveits for å kjøre i løssnø utenfor preparerte løyper, også kalt off-piste, helt alene i høyden.

Selv om han har stått på snowboard alene mange ganger før, var han ikke kjent i området. Under turen gikk det plutselig galt, da han falt fem meter ned i en skjult sprekk i isen.

Blakey landet heldigvis på en liten hylle med is, men den var ustabil, og han var redd for å falle lenger ned i gropa.

– Min første tanke var: «Å nei, kommer denne lille ishyllen til å holde til jeg klatrer ut?» Så merket jeg at jeg ikke ville klare å klatre ut. Da skjønte jeg at jeg sannsynligvis kom til å dø der, sier Blakey til TV 2.

Han trengte hjelp, og noe helt spesielt ble redningen hans.

Iphone-funksjonen reddet han

Til tross for at briten lå flere meter under overflaten, hadde han fortsatt 3G-forbindelse, men bare tre prosent igjen med strøm på telefonen.

Likevel var det en enkel iPhone-funksjon som sørget for at han fikk hjelp. Bare ved fem enkle trykk på telefonen kom han i kontakt med et nødnummer som kunne hjelpe han.

The New York Post skriver at ved å trykke fem ganger på «hjem»-knappen ringer iPhone-telefonen din til det lokale nødnummeret der du er, og sender dem posisjonen din.

På noen iPhone-telefoner må man holde inne «hjem»-knappen sammen med den øverste lydknappen i noen sekunder for å aktivere SOS-funksjonen.

Etter Blakey hadde fått ringt nødnummeret, fikk han beskjed om å ikke bevege seg – da kunne han risikere å falle lenger ned i sprekken.

SKJULT SPREKK: Tim Blakey falt ned i en sprekk som var skjult i bakken hvor han sto på snowboard. Bildet til venstre viser veien opp av gropa. Bildet til høyre viser hvor langt ned han kunne havnet dersom han ikke traff en ishylle. Foto: Privat

Bare 45 minutter senere klarte en redningspatrulje fra Sveits å trekke han ut fra gropen.

Briten kom fra det hele med en skadet ankel, før han kunne reise hjem til London igjen.

– Tusen takk, Apple

41-åringen delte først historien på sin Instagram-profil, og hyller Apple for deres nødfunksjon på telefonene.

– Tusen takk, Apple, for deres sideknapp som kontakter nødnummer ved fem klikk. Spesielt når det drypper på skjermen din, du bare har 3G-dekning og 3 prosent batteri, fem meter under isen. Alternativet til dette har holdt meg våken på natta, skriver 41-åringen.

Blakey har fått et nytt perspektiv på livet etter den dramatiske hendelsen og ønsker å dele sin historie for å gjøre andre bevisst på fem-klikk-funksjonen til iPhone.

– Den reddet virkelig livet mitt, sier han til TV 2.

Se videoen Blakey filmet da han satt fast i gropen, og ble reddet ut av her:

Hyller redningsteamet

Snowboard-kjøreren er utrolig takknemlig for redningspatruljen som satte sitt eget liv i fare for å redde han, og hyller den gode jobben de gjør.

– Det er helt fantastisk at de gjør dette dag ut og dag inn. De er ekte helter, sier han.

Nå har 41-åringen også startet en «go fund me»-side for å gi en donasjon som takk til redningspatruljen.

Advarer andre

Blakey har stått på snowboard i 17 år og står ofte alene når han kjører off-piste. Han har aldri opplevd å være i en ulykke før, og tror det fikk han til å føle på en falsk sikkerhet i bakken.

Til TV 2 sier han at han aldri skal kjøre alene igjen, og oppfordrer andre erfarne og uerfarne med brett eller ski på beina om å aldri kjøre alene.

KJØRTE SOLO: Tim Blakey har stått på snowboard i 17 år, men har lovet seg selv at han aldri skal kjøre solo igjen. Fremover skal han bare stå på brett sammen med andre. Foto: Privat

– Uansett hvor erfaren du tror du er, er det ingen spøk, sier 41-åringen.

Blakey håper historien hans han kan være med på å oppfordre andre til å være mer forsiktig i fjellet og gjøre mer research på området man skal være i.

– Jeg skal ikke slutte med snowboard, men dette har fått meg til å forstå at det er mer risikabelt enn man tror, sier han.