Nicola og Brooklyn Peltz Beckham deler bryllupsbilder

I helgen var en rekke kjendiser samlet i Palm Beach, Florida, for å feire bryllupet til Brooklyn Beckham (23) og Nicola Peltz (27), som strakk seg over tre dager.

Ifølge kilder til People skal nesten 600 personer ha vært til stedet under bryllupsseremonien.

Nå deler paret bilder fra den store dagen, som ble foreviget av motemagasinet Vogue.

Takker milliardær-faren

Skuespilleren Nicola hadde en spesiallaget brudekjole fra Valentino, mens Brooklyn hadde en dress fra Dior, opplyser Vogue.

I bildeteksten skriver nygifte Beckham: «Mr. & Mrs. Peltz Beckham», som trolig betyr at de to har valgt å ta hverandres etternavn.

Nicola er datteren til businessmogulen Nelson Peltz, som skal være god for 1,6 milliarder dollar, ifølge Forbes.

På Instagram sørget bruden for å takke faren for feiringen: «Takk for den mest vakre helgen i mitt liv. Du er vinden under mine vinger».

Brooklyns far, tidligere fotballspiller David Beckham, har lagt ut et bilde av seg selv og sønnene, hvor han gratulerte Brooklyn: «Vi vil alltid være ved din side».

Brudgommens mor, Victoria Beckham, har også offentlig gratulert paret, og ønsket Nicola «velkommen til familien».

Mener prislappen gir en bismak

Prislappen på bryllupet, som ifølge tabloidavisen Daily Mail skal ha vært på rundt tre millioner pund, over 30 millioner norske kroner, har skapt reaksjoner i sosiale medier.

Flere poengterte at folk har det tøft nå, særlig i lys av krigen i Ukraina. En Twitter-bruker skrev at bryllupets prislapp ga en bismak, og at det hadde vært en fantastisk gest å ha et mindre bryllup og donere resten til veldedighet.

Flere medier meldet at gjestene skal ha blitt oppfordret til å donere penger til organisasjonen CARE, for å støtte folket i Ukraina, istedenfor å gi gaver til paret.

Nicola og Brooklyn forlovet seg juli 2020, rundt et halvt år etter at det ble offentlig kjent at de to var blitt et par. Bryllupet har blitt utsatt en rekke ganger grunnet koronapandemien.