Flyttet inn i datterens studenthjem – det ble starten på et mareritt

En mann som levde i datterens studenthjem på kunstskolen Sarah Lawrence College i Yonkers, New York, ble dømt for flere forbrytelser onsdag.

I 2010 bodde Lawrence sin datter, Talia Ray, i et studenthjem sammen med syv andre studenter fra samme skole. I september samme år, spurte Talia om det var greit for de andre studentene at faren bodde hos dem en liten stund. Han hadde akkurat sluppet ut av fengsel, og trengte sårt et sted å bo.

Lawrence Ray (62) flyttet inn i datterens studenthus for tolv år siden, opplyser advokat Damian Williams i en pressemelding.

Det ble starten på et mareritt.

Rettssaken mot Lawrence Ray startet 8. mars 2022. Nå er han dømt på 10 punkter, deriblant sexhandel, tvangsarbeid, skatteunndragelse og hvitvasking, skriver mediehuset CNN.

Saken ble først omtalt i magasinet New York The Cut.

– Et rovdyr

– Da han kom dit, møtte han på en gruppe med ungdommer som hadde hele livet foran seg. I det neste tiåret brukte han både fysisk og psykisk vold for å få kontroll og for å ødelegge livene deres. Han utnyttet dem. Han terroriserte dem. La meg være tydelig: Larry Ray er et rovdyr. En ondskapsfull mann som gjorde ondskapsfulle ting, sa Williams.

Ray misbrukte flere studenter seksuelt og psykisk gjennom en årrekke, opplyser Justisdepartementet i USA.

Skisse av Advokat Lindsey Keenan taler under åpningserklæringer i rettssaken mot Lawrence Ray i New York, USA, 10. mars 2022 . Nå er Lawrence Ray dømt. Foto: Jane Rosenberg / Reuters

Han har også presset flere av ofrene sine for penger ved å få dem til å tilstå oppdiktede historier om at de hadde skadet Ray, familien og vennene hans.

Ofrene tok blant annet opp lån og tømte sparekontoene til foreldrene sine for å få råd til å betale Ray.

Risikerer livstid

Flere av ofrene til Ray ble tvunget til å drive med prostitusjon. Pengene de fikk inn gikk rett i lommen til Ray.

UTPESSING: Lawrence Ray, som bodde i datterens studenthjem ved kunstskolen Sarah Lawrence College i Yonkers, New York, misbrukte flere studenter både fysisk og psykisk gjennom en årrekke. Foto: Luke Sheridan / AP

Ett av ofrene ble blant annet tvunget til å spille inn pornografisk innhold, slik at hun kunne tilbakebetale penger hun aldri skyldte. Ray misbrukte kvinnen gjennom flere år.

Ifølge tiltalen, hadde han samlet inn sensitive og seksuelle bilder av henne fra da hun var student ved skolen. Ray truet så med å dele disse bildene videre dersom hun ikke utførte flere seksuelle handlinger.

Bare dommen for sexhandel i USA har en minstetid på 15 år i fengsel. I visse tilfeller kan man kreve at vedkommende må sitte på livstid.

Under rettssaken onsdag, fokuserte advokat Williams spesielt på å takke ofrene som hadde stilt opp, og var tydelig på at dommen ikke ville vært et faktum dersom det ikke hadde vært for ofrenes vitneforklaringer.

– Vi står i evig gjeld for deres tapperhet i møtet med grusomme traumer, la Williams til.