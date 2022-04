Eksperter om mulig russisk offensiv: – Et kappløp mot tiden

– Det er et kappløp mot tiden, sier oberstløytnant Palle Ydstebø om situasjonen i Øst-Ukraina.

– Putins mål nå er å ta kontroll over hele Donbass, fylkene Luhansk og Donetsk, som russisk-støttede opprørere har okkupert siden 2014, sier han.

DONBASS: En mann går i ruinene av en skole i Kramatorsk i Donbas-regionen i Øst-Ukraina 5. april. Foto: Fadel Senna / AFP

Tirsdag gikk Nato-sjef Jens Stoltenberg ut og advarte mot at russerne, etter å ha trukket seg ut i nord, trolig vil innlede en ny offensiv i Donbass-regionen de kommende ukene.

Allerede har ukrainske myndigheter advart innbyggerne i regionen om at de «risikerer livet» om de ikke evakuerer umiddelbart, og torsdag uttalte det amerikanske forsvaret Pentagon at krigen trolig vil vare lenger enn noen ønsket.

– Det faktum at han kommer til å konsentrere seg om mindre regioner er et klart tegn på muligheten for at volden kommer til å fortsette. Den kan til og med bli intensivert i den delen av Ukraina, sa en Pentagon-tjenestemann ifølge BBC.

Ekspertene er enige om at en offensiv i Donbass nå vil markere en ny fase av krigen.

GRANATANGREP: En ukrainsk soldat går forbi en bygning som har blitt truffet av en stor mortergranat i landsbyen Krymske i Luhansk i Øst-Ukraina. Foto: Vadim Ghirda / AP / NTB

Putins ambisjoner

Donbass-regionen i Øst-Ukraina har vært viktig for Russland i en årrekke, og var sentrum for opprøret som endte med russisk annektering av Krim-halvøya i 2014.

Allerede før krigen begynte 24. februar var Kreml tydelig på sine ambisjoner for regionen da han til stor fordømmelse anerkjente fylkene Luhansk og Donetsk som selvstendige republikker til tross for at de går under Ukrainas suverenitet.

OPPRØRSGRUPPE: En mann fra den selverklærte opprørsgruppen Donetsk Peoples Republic (DNR) i byen Donetsk i september 2018. Foto: Alexander Ermochenko / Reuters / NTB

– Donbass er mer symbolsk viktig enn strategisk viktig, sier sjefsforsker Tor Bukkvoll i Forsvarets Forskningsinstitutt til TV 2.

SYMBOLSK: Tor Bukkvoll, sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), tror det først og fremst er den symbolske verdien av Donbas som appellerer til Putin. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Han forklarer at Putin brukte regionen som en unnskyldning for krigen ved å hevde at russisk-språklige innbyggere ble diskriminert av ukrainerne, og at Kreml nok vil bruke en eventuell seier i Donbass til å forsvare krigen hjemme i Russland.

– Det kan selges inn som en seier hjemme i Moskva, sier Bukkvoll.

Oberstløytnant Ydstebø legger til at regionens industriområder er viktig for Putin.

– Regionen er blant de rikeste områdene i Ukraina etter kraftig industrialisering tilbake til Sovjet-tiden. I tillegg var der russisk-lojale opprørsstyrker i regionen som gjorde det mulig for Russland å annektere Krim i 2014, forklarer han, og legger til:

– Russerne har et nakkegrep på Ukrainas selvstendighet og uavhengighet så lenge de okkuperer deler av landets territorium.

Kilder: ISW og Det britiske forsvarsdepartementet. Foto: Kjetil H. Dale / TV 2

Tidskappløp

Et nytt russisk angrep mot Donbass ligger i kortene, og begge sider i konflikten forbereder seg på en omfattende offensiv for å ta kontroll over industriområdene i regionen.

De neste ukene kan bli kritiske for begge sider om de ønsker å beholde kontrollen, sier Ydstebø, som tror begge parter går inn i et kappløp mot tiden.

– Det er et kappløp om tid og det kommer an på hvem som er raskest på forsterkninger, bygge lokal overlegenhet og ta initiativ for å skape en avgjørelse, sier oberstløytnanten.

TIDSSPØRSMÅL: Oberstløytnant Palle Ydstebø er sjef for landmark ved krigsskolen. Han tror de neste ukene blir avgjørende for hvem som har overtaket i krigføringen i Donbass. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Likevel tror han at det er Ukraina som har fordelen så langt.

– Jo lenger Russland venter med å bygge opp egen slagkraft, jo mer tid får Ukraina til å forberede seg på at de kommer, bygge opp egne styrker og prøve å bryte opp den russiske troppekonsentrasjonen, sier Ydstebø og legger til:

– Ukraina kan ha en tidsavgrenset fordel mens russiske styrker bygger seg opp igjen dersom de tar initiativet og selv går til motangrep først.

LUHANSK: En ukrainsk soldat i Luhansk i Donbas 2. mars. Foto: Anatolii Stepanov / AFP / NTB

Ny flyktningstrøm

Ifølge ukrainske myndigheter har det russiske militæret som mål å ta kontroll over byene Popasna og Rubizjne, i tillegg til å etablere full kontroll over Mariupol.

Havnebyen har de siste ukene vært sentrum for russernes krigføring og store deler av byen ligger i ruiner etter flere russiske bombeangrep. Det fryktes at svært mange sivile har mistet livet i Mariupol, og torsdag gikk ordføreren selv ut og sa at over 5000 sivile har dødd i byen de siste ukene.

Fredag hevder Russland at de har tatt kontroll over Mariupol.

Siden invasjonen begynte 24. februar har over 4,25 millioner ukrainere flyktet fra landet, mens rundt 7,1 millioner mennesker er internt fordrevet, ifølge FNs høykommissær (UNHCR).

FLUKT: En ung ukrainsk jente gråter i det hun sier farvel til faren på togstasjonen i Kramatorsk i Donbas-regionen 3. april. Foto: Fadel Senna / AFP

Ekspertene tror intensifiert krigføring i Donbass vil føre til en ny flyktningestrøm fra Ukraina.

– Vi kan antagelig forvente nye flyktningstrømmer fra Donbass, sier Ydstebø.

– Sivile er fanget i kamphandlingene, og boliger og infrastruktur er ødelagt. Mange har blitt drevet til tilfluktsrom eller selv blitt offer for kryssild.

Siden 25. februar har UDI mottatt 10.000 asylsøknader fra ukrainske borgere. Fredag bevilget regjeringen 14,4 milliarder kroner til en krisepakke som følge av Ukraina-krigen, hvorav 7,1 milliarder kroner skal gå til økt bevilgning i UDI, politiet og IMDi for å håndtere økte asylankomster til Norge.