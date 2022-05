Leide ut soverom på 2,6 kvm: – Aldri hørt om det før

Fra gateplan fremstår adressen som velholdt og koselig.

Bygården med den sjarmerende teglsteinsfasaden ligger vis-a-vis Katedralskolen i Bergen sentrum, noen få hundre meter fra Bryggen.

Se TV 2 hjelper deg-episoden Muggent leiemarked på TV 2 Play der vi avdekker sjokkerende boforhold i Bergen.

Men bak fasaden har man gjort noen snodige valg i en leilighet på 70 kvadratmeter i andre etasje.

Leiligheten har kjøkken, bad, stue og tre soverom.

Det ene soverommet er bokstavelig talt «litt av et rom». Dette rommet er på 2,6 kvadratmeter.

Rommet måler 206,5 cm i lengden og 126,5 cm i bredden, ifølge Leieboerforeningen i Norge som har tatt bilder i boligen. Foreningen tipset TV 2 hjelper deg.

Betalte 5500 per måned

En tidligere leietaker som TV 2 hjelper deg har snakket med, bekrefter at da hun flyttet ut av leiligheten i august 2021, var planløsningen identisk med bildene i denne saken.

NORGES MINSTE SOVEROM?: Rommet ble målt til 206,5 cm langt og 126,5 cm bredt. Foto: Frank Uthaug/Leieboerforeningen i Norge

Kvinnen, som nå er 24 år gammel, ønsker ikke å stå frem i media, men forteller at hun betalte 5500 kroner per måned for det lille rommet.

Hun vedgår at det kan fremstå som «lite gjennomtenkt» at hun frivillig flyttet inn i et så lite rom.

Samtidig ramser hun opp en rekke omstendigheter som spilte inn, blant annet at hun hadde dårlig tid til å finne et sted å bo.

De var tre personer som delte leiligheten. Leien på 18.800 skal de ha fordelt seg i mellom.

– Det var ett års bindingstid så vi kom oss ikke ut av kontrakten, fordi ingen ville fremleie på grunn av det rommet, sier 24-åringen.

– Betyr det at du bodde der i ett år?

– Både ja og nei. Hun ene bare betalte året ut siden ingen ville ta over, så jeg flyttet da inn på hennes rom, men dette var kun tilfeldig.

– Jeg sov på det rommet i fem eller seks måneder, men det var «mitt» rom hele veien og jeg betalte for det.

Utleier betaler tilbake

Den 24 år gamle kvinnen trekker også frem en konflikt med utleier angående «termisk brudd» på to vinduer.

Den tidligere leietakeren mener at hun «har ingen skyld» i bruddene, og at det var urimelig at utleier belastet henne med 6800 kroner for skadene.

SOVEROM I BERGEN: TV 2 hjelper deg har intervjuet en ung kvinne som sov i dette rommet i cirka et halvt år. Foto: Frank Uthaug/Leieboerforeningen i Norge SOVEROM 1: Ett av tre soverom i boligen. Dette rommet fikk en fiks geometrisk løsning ved vinduet for at sengen skulle passe. Foto: Frank Uthaug/Leieboerforeningen i Norge SOVEROM 2: Her er den ene halvpart av rommet som ble til to rom. Foto: Frank Uthaug/Leieboerforeningen i Norge SOVEROM 3: Etter spørsmål fra TV 2 hjelper deg sier huseier at rommet ikke lenger skal brukes som soverom. Foto: Frank Uthaug/Leieboerforeningen i Norge HYBLIFISERT: Stua i Kong Oscars gate 25 B i Bergen. Foto: Frank Uthaug/Leieboerforeningen i Norge

– Det er en sprekk som kommer i vindu grunnet skygge fra utsiden, eller temperatur. Dette skjedde på to av vinduene som var på samme vegg.

Bergens-mannen som eier leiligheten bekrefter overfor TV 2 hjelper deg at han leide ut boligen på Finn, og at rommet på 2,6 kvm ble leid ut som ett av tre soverom.

Vi har valgt å anonymisere utleieren.

Utleier er ikke enig i leietakers påstand om at termisk brudd i vinduene skjedde på grunn av temperatursvingninger eller skygge.

«Det er stablet ting inntil begge vinduene som trolig forårsaket termisk brudd. Vi har selv gjort samme feil.»

Etter en rekke spørsmål fra TV 2 hjelper deg velger utleier likevel å tilbakebetale 6800 kroner til kvinnen som leide det lille rommet. Han sier han betaler «for å avslutte denne saken.»

– Aldri hørt om et så lite soverom

Advokat Ola Fæhn i Forbrukeradvokaten har jobbet med boligtvister i over 20 år.

Fæhn sier til TV 2 hjelper deg at han aldri har hørt om et så lite soverom.

– Leies dette ut som et fullverdig soverom, mener jeg det ikke tilfredsstiller forskriften. Ved annonsering av en bolig med et så lite rom, mener jeg at dette ikke lovlig kan markedsføres som et soverom.

EKSPERT PÅ BOLIGTVISTER: Advokat Ola Fæhn i Forbrukeradvokaten. Foto: Moment Studio

– Etter min mening bør kommunen her konkludere med at et så lite rom ikke tilfredsstiller kravene til varig opphold.

Imidlertid finnes det ikke noe lovfestet minimumsareal for soverom.

– I 1997 var det klare krav til at rom for varig opphold måtte ha minimumskrav på 15 m3. I 2010 ble dette endret til en anbefaling om minst 7 kvm.

– Kravene har blitt endret for å kunne gi mer fleksibilitet, men det betyr ikke at det ikke finnes noen minimumskrav.

– Når et soverom blir så lite som 2,6 kvm mener jeg at det ikke lenger er tilpasset en funksjon som soverom, sier Fæhn.

– Vi tar det til etterretning og fremtidig utleie av leiligheten vil ikke legge til rette for bruk av rommet som soverom, lyder svaret fra utleier.

LEILIGHETEN FØR DEN BLE HYBLIFISERT: Kong Oscars gate 25 B, plan 2. Leiligheten er markert i grått. Det ble senere satt opp lettvegg i sonen nederst til høyre, og øverst til venstre. 2,6 kvm-rommet ble laget helt øverst til venstre. Foto: Bergen kommune

«Utforming tilpasset funksjon»

TV 2 hjelper deg har sendt bilder av soverommet i Kong Oscars gate 25 B til Plan- og bygningsetaten i Bergen.

Kommunikasjonsrådgiver Maja Vedå svarer at etaten ikke har mottatt melding om mulige ulovlige forhold på denne eiendommen.

– Soverom (rom) skal ha utforming tilpasset sin funksjon og ha tilstrekkelig størrelse (jf. krav i TEK 17, kap. 12). Romhøyde må være på minst 2.40, opplyser Vedå.

– Vurderingen må bero på en konkret vurdering om rommet er egnet til soverom.

Gamle plantegninger avslører uansett at boligen er enda et eksempel på såkalt hyblifisering.

Ved å sammenligne Leieboerforeningen i Norge sine bilder av leiligheten med plantegninger fra 2006, ser man at det er satt inn lettvegger som innebærer at leiligheten ble endret fra ett til tre soverom.

Statssekretær: – Kan være riktig for noen

TV 2 hjelper deg har spurt Kommunal- og distriktsdepartementet om de mener det bør komme en reaksjon fra kommunen overfor boligens eier.

– Kommunen er byggesaksmyndighet og må vurdere om det er grunn til å følge opp, svarer statsskretær Nancy Porsanger Anti (Sp) i en epost.

SPILLER BALLEN TIL KOMMUNEN: Nany Porsanger Anti (Sp) er statssekretær i Kommunal- og distriktsdepartementet. Foto: Trond Isaksen

– Bør det være et lovfestet krav til minimum antall kvadratmeter i rom for varig opphold?

– Ikke alle har samme behov, og det er ikke antall kvadratmeter alene som vil avgjøre om et rom er godt nok. Størrelsen på det enkelte rom må blant annet ses i sammenheng med resten av boligen.

– For noen kan et soverom som kun er like stort som senga være riktig fordi man har tilstrekkelig areal i andre rom. Da skal ikke staten si at man må bygge større, skriver Nancy Porsanger Anti.

Likevel legger hun til: «Dette er et dårlig soverom.»