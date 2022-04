Ny norsk storfilm får internasjonal oppmerksomhet

Innspillingen av den nye norske storfilmen «Sulis» er i gang, med blant andre Simon Jönsson Berger, Otto Fahlgren og Alexandra Gjerpen i hovedrollene.

Filmen, som er regissert av Nils Gaup, handler om historien i gruvebyen Sulitjelma, der arbeiderne sliter under vanskelige forhold og gjør opprør mot gruveselskapet.

Den historiske filmen får nå internasjonal oppmerksomhet av blant annet det amerikanske bladet Variety.

– Hendelsesforløpet er storslagent

Den svenske skuespilleren Simon J. Berger forteller at han synes det er gøy at filmen får internasjonal oppmerksomhet.

– Det er moro, så klart, sier Berger til God kveld Norge om Variety-artikkelen.

Berger er godt kjent fra rollen hans som «Adam Veile» i NRK-dramaserien «Exit». Denne gang blir han å se i rollen som antagonisten i den historiske filmen.

GRUVER: Innspillingen foregår blant annet i gruver, noe Simon J. Berger beskriver som en spesiell følelse. Foto: Roy-Arne Salater / TV 2

– Hendelsesforløpet og det visuelle er storslagent. Det blir veldig fine bilder, for det er ute i ekstremt dramatiske miljøer. Både fjell og gruver, forteller han.

Skuespilleren utdyper at de har filmet på flere ulike plasser, deriblant langt inni gruvene. Det beskriver han som en unik følelse.

– Det er en spesiell atmosfære når man er inni et fjell. Det er så sterkt miljø.

Tolv år med planlegging

Ideen om «Sulis» ble til av filmskaper og journalist Tomas Evjen, og har vært planlagt i over tolv år før innspillingen kunne begynne. Ettersom Evjen gikk bort i 2012, har produsent Tom Vidar Karlsen vært med på å realisere ideen.

Regissør Nils Gaup forteller at det er godt å være i gang med innspillingen.

– Det er en fantastisk god følelse å endelig få lov til å visualisere det. For meg har historien en stor betydning. Min far jobbet i en gruve, og jeg som en guttunge var involvert. Dette er noe jeg kan noe om og bryr meg om, forteller Gaup til God kveld Norge.

– Hva betyr det for deg at denne historien blir fortalt?

– Det er veldig mange makthavere i verden som tar avgjørelser på vegne av vanlige folk, som får store konsekvenser for oss og vi har veldig lite å si. Filmen handler mye om det: at man faktisk kan si at man ønsker å ha et ord med i laget, sier regissøren.

Han forteller deretter at innspillingen har vært tøff hittil.

– Det har vært en krig fra start, fordi vi jobber oppe i nord i en gruve og ute i naturen. Så det har vært kaldt og et forferdelig slit. Det har blitt en virkelighet for hele crewet og skuespillerne, sier regissøren.