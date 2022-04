Nærmer seg slutten: – De kommer til å angre

Se Real Madrid - Getafe på TV 2 Sport Premium 2 og Play lørdag fra kl. 20.30!

Full av selvtillit etter en enorm borteseier mot Chelsea i Champions League-kvartfinalen, møter Real Madrid i kveld et Getafe på 14. plass i LaLiga.

Tuchel blir irritert på reporteren

Den hvitkledde angrepsrekken briljerer, med en brennhet Karim Benzema – som scoret hat trick mot nettopp Chelsea – i spissen. Hovedstadslaget leder LaLiga med god margin, og løfter høyst sannsynlig enda et ligatrofé i mai.

Med Kylian Mbappé sterkt koblet til klubben, samt en Vinícius Júnior som har strålt denne sesongen, ligger mye til rette for en ny storhetstid i Real Madrid.

En spiller som neppe får oppleve de potensielle høydene klubben kan nå de kommende sesongene, er Gareth Bale. 32-åringen befinner seg stort sett ute i kulden i Real Madrid, etter årevis med kontroverser, negative rykter og tilsynelatende holdningsproblemer.

Spørsmålet er dermed: Hvor skar det seg for rekordsigneringen, med så mye tilknyttet håp, i Real Madrid?

«Den walisiske parasitten»

Det nærmer seg ni år siden Gareth Bale tok sine talenter fra Tottenham Hotspur til Real Madrid. Ankomsten var fullpakket med skyhøye forventninger til den 24 år gamle lynvingen, som sto i stil med med den rekordbrytende prislappen på 85 millioner pund.

Oppholdet i den spanske hovedstaden har bydd på mye glede for «Madridistas» – blant annet et fantastisk soloraid mot Barcelona i Copa del Rey-finalen i 2014, og ikke minst et ellevilt brassespark mot Liverpool i Champions League-finalen i 2018.

Følelsen rundt waliseren har imidlertid surnet med årene. Merkelapper som lat, giddeløs og likegyldig har svevet rundt ham de siste sesongene. Det hele kulminerte i mars i år, da den Madrid-baserte avisen Marca stemplet Bale som «Den walisiske parasitten», og beskyldte ham for å kun suge ut penger fra klubben.

I avisspalten ser man en tegning av Bale i form av en mygg som suger blod ut av klubblogoen, der han samtidig blir beskyldt for å gjøre narr av klubben i prosessen.

– Jeg trenger ikke å sende en beskjed, for å være ærlig. Det er bortkastet tid. Det er motbydelig, og de burde skamme seg. Jeg bryr meg ikke. Det er alt, sa Bale om Marca-saken.

– De kommer til å angre

Selv har ikke Bale oppført seg klokkerent, og har gjort sitt for å provosere. Blant annet poserte han med et flagg som leste «Wales. Golf. Madrid. In that order» da Wales kvalifiserte seg til EM 2020.

Den eksplosive angriperen blir stadig møtt med plystring og buing fra egne hjemmefans. I et opphold preget av flere langtidsskader, har han i deres øyne rett og slett ikke levert på et høyt nok nivå.

Totalt har Bale mistet hele 116 kamper for Real Madrid i løpet av sine ni år, i følge Transfermarkt.

SLITT: Gareth Bale har slitt med både skader og andre problemer i Real Madrid. Foto: SUSANA VERA

Nå ser det etter alt å dømme ut som at waliseren er ferdig i den spanske hovedstaden, sesongen før han runder ett tiår i klubben. Spillerens agent, Jonathan Barnett, sier at han fortjener et ordentlig farvel i Real Madrid.

– Bale fortjener en stor avskjed fra klubben. Vi har ikke bestemt oss for fremtiden. I de neste 20 årene vil fansen innse hvor god han var, og de kommer til å angre, sier Barnett til den spanske TV-stasjonen Deportes Cuatro.

32-åringen er på utgående kontrakt, og ingen nye tilbud er på bordet fra klubbens side. Selv hevder han at han ikke tenker på fremtiden enda.

– Jeg har ikke tenkt på det i det hele tatt, mitt eneste fokus har vært på [EM med Wales]. Jeg vet at å tenke på fremtiden kan skape tvil i sinnet ditt, så jeg har ikke tenkt på det. Hva enn som skjer i fremtiden, bestemmer jeg i fremtiden, sier han om spekulasjonene, gjengitt blant annet av 90min.

Denne sesongen har han kun spilt seks kamper for Real Madrid, og står blant annet med magre syv minutter Champions League-fotball. Mot Getafe ser han nok ikke sitt navn i startelleveren.

STJERNE ELLER FIASKO?: Real Madrid-karrieren har bydd både på oppturer og nedturer. Her avbildet etter brassesparkmålet mot Liverpool i 2018. Foto: Sergei Grits

Uansett hvor fremtiden bærer, har Wales-kapteinen et dryss av oppturer og medaljer å se tilbake på, inkludert to LaLiga-titler og fire Champions League-gull, i tillegg til å ha blitt kåret til årets walisiske fotballspiller seks ganger.

Det gjenstår å se om Gareth Bale, som på ett tidspunkt var det heteste navnet i fotball-Europa, vil bli husket som en superstjerne i stand til å trylle frem de mest ekstraordinære øyeblikkene – eller om han føyer seg i rekkene av Real Madrid-spillere som forlater hovedstaden med en bitter ettersmak hos supporterne.