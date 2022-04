Må bytte mat med naboene

– Jeg er trist og lei. Jeg forsøker å holde meg opptatt og jobber 11 til 12 timer om dagen, men distraksjonen føles likevel kortvarig.

Det forteller Shanghai-bosatte Claudia til TV 2. Hun ønsker ikke å stå frem med fullt navn, i frykt for negative konsekvenser fra kinesiske myndigheter.

I over to år har kineserne levd med noen av de strengeste koronarestriksjonene i verden.

Samtidig som Norge har åpnet opp, har den største byen i Kina, Shanghai, stengt ned på nytt.

Mandag 28. mars bestemte myndighetene at byen, med 26 millioner innbyggere, skulle stenges fullstendig.

– Jeg får ikke forlate leiligheten min og føler jeg bare går i sirkel, sier Claudia, som opprinnelig kommer fra Peru. Hun har bodd i Shanghai siden 2017.

FOLKETOMT: En arbeider i beskyttelsesdrakt står langs en bilvei i Jing'an-distriktet i Shanghai. Det er i dette distriktet Claudia bor. Foto: Chen Si

Målet om null smitte

Bakgrunnen for nedstengningen, som per nå ikke har en sluttdato, er et utbrudd av omikronvarianten, som startet i tidlig mars.

Kina har, siden starten av pandemien, hatt en nullsmitte-strategi.

– Omikron er mildere, men smitter mye raskere. Selv om du stenger grensene til resten av verden, er det kanskje mulig med null smitte, men problemet til Kina er at de har en for lav vaksinasjonsgrad. De bør rulle ut booster-doser, sier Rebecca Cox til TV 2.

INFLUENSASENTER: Professor Rebecca Cox, Leder av Influensasenteret ved Universitet i Bergen. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Hun er professor og leder av Influensasenteret ved Universitetet i Bergen.

Ifølge Reuters har 91 prosent av kinesiske innbyggere fått to doser med koronavaksine.

Frustrerte innbyggere

De strenge restriksjonene har ført til frustrasjon hos den kinesiske befolkningen, ifølge CNN.

Avisen skriver at innbyggere sliter med å få tak i basale ting som mat og medisiner.

Det bekrefter Claudia. På den kinesiske appen WeChat snakker hun med naboene sine.

DESINFEKSJON: Desinfiseringsmiddel sprayes på vegger, gater og gjerder i millionbyen Shanghai. Bildet er tatt 5. april. Foto: ALY SONG

– De fleste har det de trenger, men de med små barn begynner å gå tom for bleier og morsmelkerstatning. Det er også noen som begynner å få lite mat. Vi bytter med hverandre innad i blokka her.

Tidligere denne uken byttet hun fra seg mel og nudler for kjøtt og egg.

– Samtidig som dette er en fælt, føler jeg meg heldig. Jeg har ikke barn, jeg har ikke kjæledyr, jeg har ikke eldre jeg passer på. Det er bare meg.

Korona fyller sykehusene

Sykehuskapasiteten er sprengt grunnet de høye smittetallene, og kravene om at alle med påvist smitte skal på sykehus, uavhengig symptombilde.

– Det føles absurd at de holder på slik. Det er nok en tanke om smittevern bak tiltakene, men det er også en god måte å kontrollere folk på. Det er en måte å tvinge folk til isolasjon, mener professor Rebecca Cox.

I mars døde en sykepleier da hun ble sendt hjem uten behandling fra sykehuset hvor hun jobbet.

En annen innbygger døde i sitt eget hjem etter et illebefinnende, fordi sykehuset ikke hadde kapasitet til å behandle ham.

MUNNBIND: Innbyggere i den kinesiske hovedstaden Beijing har på seg munnbind under en tur til parken sist søndag. Smitten har økt i hele landet den siste tiden. Foto: Andy Wong

Får ikke gå tur med hunden

I en av Shanghais forsteder, bor Vicky fra Taiwan.

– Jeg bor i et relativt fint nabolag, og har fått poser med grønnsaker fra myndighetene. Det vanskeligste nå er at jeg ikke får gått på tur med hunden, sier Vicky, som ikke ønsker å oppgi sitt fulle navn, til Al Jazeera.

Hunden tilhører en venn av Vicky, som nå er innlagt med koronasmitte.

– Hun stirrer på meg med enorme valpeøyne og ber om å få gå ut, og jeg forstår ikke hvordan jeg skal få forklart henne at vi ikke kan gå tur, eller at jeg ikke blir sur om hun tisser inne.

Vicky er ikke den eneste i Shanghai som sitter inne med kjæledyr som helst vil være ute. Videoen under ble delt på Twitter via VPN, for å omgå kinesiske myndigheters forbud mot deletjenesten.

Over videoen står det skrevet: «Slik går innbyggere i Shanghai tur med hundene sine.»

Ingen kjent sluttdato

Alle som er smittet i Kina, skal til et sykehus eller et karanteneanlegg. Anleggene nærmet seg maks kapasitet tidligere denne uken, og smittetallene fortsetter å stige.

Onsdag ble det registrert 20.000 nye smittetilfeller i landet - og det er i Shanghai smitten er størst, skriver CNN. Til nå er to dødsfall registrert som følge av smitteøkningen.

MATLEVERANSER: Bildet viser arbeidere i beskyttelsesdrakter som frakter matleveranser til innbyggerne i Shanghai. Foto: STR

Dagen i forveien ble det registrert 16.000 smittetilfeller, men av dem viste kun 311 personer symptomer på sykdom, skriver Al Jazeera.

I utgangspunktet skulle den østlige delen av byen være nedstengt i fire dager. Så skulle nedstengningen flyttes til den vestlige delen av Shanghai.

Kun timer før innbyggerne i øst skulle forlate leilighetene sine for første gang på dagevis, fikk de beskjed om at de måtte fortsette å holde seg innendørs.

Flere enn 30.000 helsefagarbeider og 2000 militærpersonell er blitt sendt til storbyen for å håndheve portforbudet og den påbudte testingen, skriver den statseide nyhetskanalen Xinhua.