Dette gjør TV 2-profilene i påsken

Påsken gjør sitt inntog denne uken, og mange velger kanskje å tilbringe den gule høytiden hjemme med påskekrim og kryssord, på en solseng med paraplydrink eller nedover slalåmbakken på fjellet.

TV 2 har tatt en prat med et knippe av mediehusets profiler om deres planer og tradisjoner for påsken.

TV 2-profil overrasket av kjendiskanin på Karl Johan

Til fjells

For The Voice-programleder Siri Avlesen-Østli (38) blir det både bypåske og hyttetur med svigerforeldrene i Engerdal.

– I Oslo blir det påskekos og lange middager med familie – og vi har alltid påskeeggjakt i hagen. På fjellet blir det nok noen turer på barna, og solveggen med en krimbok av Arne Dahl på meg, siden jeg fortsatt går på krykker etter akillesoperasjon, sier hun.

HYTTA: Det blir blant annet påskeeggjakt, krimlesing og familiemiddager på The Voice-programleder Siri Avlesen-Østli i ferien. Foto: Robert Dreier Holand / TV 2

38-åringen forteller videre at hun og ektemannen har innført en del påsketradisjoner etter de fikk barn.

– Vi er veldig glade i påske. Det arrangeres alltid påskerenn der vi har leker, konkurrerer og kler oss i gult, i tillegg til påskeeggjakt. Vi spiser også lam til middag og påskegodteri kontinuerlig. Veldig koselig.

I likhet med Avlesen-Østli, tar God morgen Norge-programleder Vår Staude (55) en pause fra TV-studioet, og lader opp batteriene på hytta med familien i påskesolen.

– Julen ble spolert grunnet korona, men nå gjør vi et nytt forsøk på å samles. Datteren min Malin, som studerer i København, kommer sammen med den danske kjæresten sin som skal prøve seg på langrenn for første gang, forteller hun, og fortsetter:

– Vi har hytte på Skeikampen og der er regelen at alle gjør det de føler for, og koser seg mest mulig. Jeg har nettopp krysset Finnmarksvidda på ski og tar med fjellskiene for noen fine toppturer på Skeikampen.

FJELLET: God morgen Norge-programleder Vår Staude tilbringer påsken på hytta på Skeikampen. Foto: Privat

Også Simon Nitsche (30), kjent fra TV 2 Sporten og Skal vi danse, og nå programleder for TV 2-nysatsingen I fyr og flamme, legger påsketuren til fjellet.

– Antageligvis så blir det å reise til Trysil med noen venner, og bare stå på ski og være der, og ha det gøy, sier han.

SKI: Programleder for I fyr og flamme, Simon Nitsche, benytter påsken til å stå på ski med venner i Trysil. Foto: Jan-Petter Dahl / TV 2

Programlederen har vært vant til å dra til Tyskland for å besøke familien i påsken. De siste årene har feiringen imidlertid ikke vært skrevet ned i stein, og 30-åringen tar det litt som det kommer.

Hjemmepåske

TV 2 Sportens Marius Skjelbæk (31), som i disse dager er aktuell i Kompani Lauritzen, sier han trolig holder seg hjemme under årets påskefeiring.

– «Sen påske i år» er jo noe man sier hvert eneste år, men i år er det jo faktisk det. Jeg er litt mør av fjell og snø, så det er relativt store sjanser for at jeg oppholder meg i lavlandet og nyter to-tre grader og iskald vind i hovedstaden.

Av gode påskeminner trekker Skjelbæk frem en radio-klassiker.

– Jeg var stor, stor fan av Påskelabyrinten på P1 i mange år. For meg har Viggo Valle vært like stor som Jesus i høytiden, konstaterer han.

BYPÅSKE: Programleder og kommentator i TV 2 Sporten, Marius Skjelbæk, er lei fjell og snø, og tilbringer tiden hjemme i Oslo. Foto: Øyvind Ganesh Eknes / TV 2

Hjemmepåske blir det også på God morgen Norge-profil og Rydderevolusjonen-aktuelle Desta Marie Beeder (34).

– I påsken skal jeg være mye hjemme, siden jeg pendler så mye til vanlig. Jeg har ikke vokst opp med noe hytteliv i påsken, så for meg er bypåske helt ypperlig. Da er det så stille og rolig i byen når alle andre har dratt på fjellet, sier hun.

Beeder tar imidlertid en tur til hovedstaden for å se lillebroren forsøke seg på NM-kravet i 10.000 meter på Bislett.

– Da må søster stille opp.

HJEMME BEST: God morgen Norge-programleder og Rydderevolusjonen-aktuelle Desta Marie Beeder holder seg hjemme i Bergen under påskehøytiden. Foto: Cato Ingebrigtsen / TV 2

For bergenseren er det flere ting som gir påskestemning.

– Det er god påskekrim, og så er det all den gode maten. Jeg liker denne høytiden, for sånn som i julen skjer det så mye, med gaver som skal handles inn, familieselskaper og så videre. Påsken har ikke like mye forpliktelser, så jeg er egentlig veldig glad i påsken, sier hun.

Utlandet

Mens noen sverger til påske hjemme eller i den norske fjellheimen, har den nye Farmen-programlederen Niklas Silseth Baarli (33) derimot valgt å reise til sydligere strøk.

– Jeg skal med min ektemann og svigermor til Malta, ned til feriehuset til svigermor. Farte rundt der nede og risikere livet, sier 33-åringen spøkefullt.

– Det skal bli deilig med litt sol, vin og god mat, fortsetter han.

Det blir heller ingen høytid uten litt kjærlig kjekling.

– Den eneste påsketradisjonen jeg har er at jeg pleier å få kjeft av Benjamin (ektemann, journ.anm.) fordi jeg glemte å kjøpe påskeegg til ham. Så jeg gleder meg til den årlige utskjellingen over at han har kjøpt påskeegg til meg, men at jeg har glemt til ham, forteller han.

Ikke fullt så langt unna Baarli, befinner TV 2-nyhetsanker Cathrine Fossum (44) seg i Spania. Hun har erstattet den vante påsketilværelsen på Ringebufjellet til fordel for stranden i Marbella.

– Det går foreløpig utmerket. Veldig deilig med sol, sjø og sommer i april, deler hun.

SPANIA: TV 2-nyhetsanker Cathrine Fossum feirer påsken i Marbella i år. Foto: Privat

Påskepynting blir det lite av for Fossum, men én ting består.

– Jeg pleier å pynte ganske mye til påske, men i år er pynten i boden. Eneste tradisjonen som følges i år er påskeeggjakt med barna.