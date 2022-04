Peugeot har stor suksess med elektriske 208 og 2008 her i Norge. De bidrar til at en stor del av det samlede Peugeot-salget nå er elbiler.

Men helt slutt på andre drivlinjer er det ikke. Peugeot har blant annet solgt bra av store 5008 med dieselmotor. Og nå kommer en helt ny generasjon av den kompakte familiebilen 308, med både «vanlig» bensinmotor og som ladbar hybrid.

Den skulle egentlig vært i Norge i fjor høst. Slik gikk det ikke. Bilen du ser på disse bildene, har akkurat kommet til landet, som en av de aller første.

Kort ventetid

– Det er flere årsaker til forsinkelsen. Som veldig mange andre bilprodusenter, merker Peugeot den internasjonale mangelen på halvledere. Det er også utfordringer med øvrige deler og logistikk/transport. Dermed ble det slik, forteller Stian Gihle som er PR- og informasjonsansvarlig for Peugeot i Norge.

Stian Gihle er PR- og informasjonsansvarlig for Peugeot i Norge.

En god nyhet til de som har lyst på en 308, er at ventetiden ligger an til å bli betydelig kortere enn for mange andre bilmodeller akkurat nå:

– Vi regner med å utlevere rundt 300-400 biler i år. Slik det ser ut akkurat nå, håper vi at de som bestiller bil vil få den i løpet av rundt seks uker, med utganspunkt i neste ledige produksjon som er i juni. Det er vanskelig å garantere noe som helst i tider som dette, men det ser i alle fall bra ut nå, forteller Gihle.

Bilen til Christian er mer sjelden enn den ser ut til

Særpreget interiør, her har det skjedd mye hos Peugeot de siste årene.

59 kilometer på strøm

Ikke overraskende ligger det an til at stasjonsvogn blir bestselgeren. Og her har 308 gode kort på hånden. Vi kjører toppmodellen 308 SW GT med største motoralternativ. Den har en såkalt systemeffekt på 225 hestekrefter. Batteripakken er på 12,4 kWt. Det gir en elektrisk rekkevidde på inntil 59 kilometer. Startprisen her er på 469.900 kroner.

Peugeot har også en utgave med litt mindre motoreffekt. Denne byr på 180 hestekrefter. Da synker prisen til 444.900 kroner, rekkevidden øker også med én kilometer, til inntil 60.

Som for mange andre ladbare hybrider, gjorde en avgiftsøkning fra nyttår at prisen økte noe fra det som først ble estimert. Men her er det ikke snakk om mer enn 8.000 kroner. Kombiutgaven kom for øvrig ut i null, det er fordi denne veier mindre enn stasjonsvogn.

Sjekk dørene: Ikke rart dette vakte oppsikt

Helt ny i Norge, utover i 2022 skal det komme flere hundre biler til landet.

Bagasjerom på 548 liter

– Nordmenn er generelt glad i mye utstyr og velger gjerne toppmodellene. Derfor tror vi også at mange vil gå for 308 med 225 hestekrefter. Til å være ladbar hybrid er dette en ganske lett bil, den veier under 1.700 kilo. Med 225 hestekrefter blir det da et solid kraftoverskudd, sier Gihle.

Sammenlignet med forrige 308, har nykommeren blitt både lengre og lavere. Det siste merkes godt. Til å være stasjonsvogn ser den absolutt sporty ut. Likevel går det ikke mye ut over plassen. Innenfor 4,6 meter har Peugeot klart å få til god plass til passasjerer, i tillegg til et bagasjerom på 548 liter i den ladbare hybriden.

Ute på veien oppleves bilen som lettkjørt og ganske leken. Med 7,5 sekunder fra 0-100 km/t er den ikke riktig like kjapp som enkelte ladbare konkurrenter. Men du kjøper vel neppe stasjonsvogn i denne klassen for å leke racersjåfør. Da er det viktigere med solide krefter til forbikjøringer, samtidig som komforten på landevei er god.

Kona satte ned foten da speedometeret passerte 225 km/t

548 liter bagasjerom er stort til denne klassen å være.

Lansering fra mai

Peugeot tilbyr en solid utstyrspakke som standard. Dessuten har de sympatiske priser på ekstrautstyret. Her kan du legge til ganske mye, uten å komme i nærheten av hva det samme koster hos et av premiummerkene.

Blant standardutstyret er Matrix adaptivt frontlyssystem med automatiske fjernlys, adaptiv cruisekontroll, parkeringssensorer og ryggekamera, 10-tommers berøringssskjerm og mulighet for trådløse oppdateringer, sportsseter i Alcantara, programmerbar lading og oppvarming/kjøling av kupéen og mulighet til å koble opp to mobiltelefoner samtidig. For å nevne noe.

Den norske importøren legger opp til lansering av nye 308 fra mai.

Peugeot 508 Sport Engineered: – Deres tøffeste så langt

Video: Dette er heftige saker fra Peugeot