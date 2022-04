Den skulle egentlig vært i Norge i fjor høst. Men som så mye annet her i verden akkurat nå: Alt går ikke helt etter planen.

Derfor er det først nå de aller første eksemplarene av nye Peugeot 308 SW har kommet til landet. De er også en liten forsmak. Den offisielle lanseringen av bilen skjer i mai.

Peugeots kompakte familiebil har vært en stor suksess. Over syv millioner eksemplarer er solgt. Dermed har den nye utgaven litt av hvert å følge opp.

225 hestekrefter

Her i Norge har det ikke akkurat blitt enklere å selge ikke-elektrisk stasjonsvogn de siste årene, men Peugeot tror likevel på et salg på 300-400 biler i år. Det som «redder» 308 er naturligvis at den kommer som ladbar hybrid. Importøren tar også inn en bensinutgave, men den er det neppe veldig mange som kommer til å kjøpe. Elbil-utgaven er ventet til neste år.

Den ladbare hybriddrivlinjen kombinerer en 1,6-liters bensinmotor med en elmotor. Samlet såkalt systemeffekt er på 225 hestekrefter (du kan også få den med 180 hestekrefter). Ikke overraskende gir det fint kraftoverskudd.

Bilen er kvikk, om enn ikke riktig like rask som noen av de ladbare konkurrentene. 0-100 km/t går for eksempel unna på 7,5 sekunder. Den åtte-trinns automatgirkassen girer mykt, men er ikke superkjapp. Det forsvinner nok noen tiendeler der.

Peugeot tilbyr også bilen med en "ren" bensinmotor, men regner med det er ladbar hybrid kundene vil ha.

Runder 500.000 kroner

Rekkevidde på strøm er viktig for mange eiere. Den er på 59 kilometer. Vi rekker ikke noen grundig rekkeviddesjekk i vårt korte første-lån av bilen, men med pen kjøring og noen plussgrader, er det ikke vanskelig å komme over 50 kilometer på strøm.

Har du et normalt kjøremønster med mest småkjøring, vil du dermed kunne gjøre unna det aller meste av den daglige kjøringen på strøm. Forutsatt da at du er flink til å lade.

Testbilen er toppmodellen 308 SW GT, med 225 hestekrefter. Den starter på 469.900 kroner. Med omtrent rubb og stubb av ekstrautstyr, ender vi på 526.200 kroner.

Sporty stasjonsvogndesign, også bakfra.

548 liter bagasjerom

308 har vokst litt i lengden sammenlignet med forrige generasjon. Nå måler den 4,64 meter fra støtfanger til støtfanger. Samtidig har den blitt et par centimeter lavere.

Det er i seg selv ikke store tall, men det gjør faktisk ganske mye med inntrykket bilen gir. 308 ser lav og sporty ut. Fronten er aggressiv, med en diger svart grill og den nye Peugeot-logoen – et skjold med et løvehode. Det er ikke noe veldig utagerende design, men Peugeot har gjort mye riktig på dette området de siste årene.

Bagasjeromsplassen er viktig for de aller fleste som kjøper stasjonsvogn. Her er vi absolutt innenfor det som må kunne kalles «familiebilplass.». Den ladbare hybrid-løsningen stjeler litt plass, men bagasjerommet svelger likevel unna 548 liter. Det er et ganske imponerende tall. Det er også lett å utnytte plassen best mulig her.

Særpreget interiør, plasseringen av rattet krever litt tilvenning hvis du ikke er vant til løsningen fra før.

Varme i rattet

Bak rattet er nettopp rattet noe som krever litt tilvenning hvis du ikke har kjørt Peugeot de siste årene. Det er lite og lavt plassert – slik at du ser instrumentene over det, ikke gjennom. Litt uvant i starten, men det tar ikke lang tid før det sitter. Varme i rattet er forresten en av nyhetene, gull verdt på kalde dager!

Resten av førermiljøet er trivelig. I motsetning til en del andre bilprodusenter, har ikke Peugeot gått amok med skjermer. Her er det to 10-tommere. Den som er plassert i midten styrer de fleste funksjonene. Oppsettet er ikke det mest intuitive vi har vært borti og det krever ganske mye trykking. Men eier du bilen, blir du nok også fort kjent med dette.

Det meste du tar og kjenner på føles solid. Men det er også en del harde overflater her og litt plastfaktor som sladrer om at 308 ikke skal være noen eksklusiv bil.

Plassen i baksetet fungerer fint for to voksne, eventuelt tre barn.

308 stasjonsvogn er 4,6 meter lang, den er også lav og ganske bred. Det underbygger et sporty design.

Over 80 prosent elbil

Ute på veien opplever vi 308 som kvikk og lettkjørt. Styringen kunne hatt litt mer tyngde og presisjon, men dette er neppe et viktig ankepunkt for mange. Kjøreegenskapene er gode og presise. Det at den tross alt ikke er mer enn 4,6 meter lang bidrar til litt lekenhet. Det samme gjør at Peugeot har klart å gjøre den relativt lett til denne bilklassen å være, 1.687 kilo. En elbil på samme størrelse ville vært adskillig tyngre. Det forhjulsdrift som gjelder her, Peugeot tilbyr ikke noen utgave med 4x4.

308 skal inn i et norsk nybilmarkedet der over 80 prosent nå velger elbil. Dermed er det ikke tvil om at den får det tøft. Men noen er fortsatt ikke klare for elbil, eller har behov de ikke synes elbiler oppfyller bra nok ennå. For dem kan Peugeot 308 være et godt alternativ.

Vi tar med hengervekt på inntil 1.450 kilo og taklast på 85 kilo, tall som ikke er en selvfølge på alle elbiler.

Aggressiv front, her har Peugeot-designerne dratt på ganske solid.

Forsvarer prislappen

Plassmessig duger den fint som familiebil, samtidig som du absolutt ikke får følelsen av å kjøre rundt i noen familiebuss. Det gjelder både design og kjøreegenskaper

Drar du til med største motor og alt utstyr, runder du altså fort 500.000 kroner. Det er relativt mye penger for en kompakt stasjonsvogn, men samtidig synes vi 308 forsvarer prislappen sin godt.

Du får en bil som designmessig skiller seg fra mengden, som er kvikk og lettbeint å kjøre – og som har et bagasjerom som matcher biler i klassen over.

Ikke rart denne Peugeoten vakte oppsikt

Peugeot 308 SW GT PHEV Motor og ytelser: Motor: 1,6-liter bensin + elmotor Samlet effekt: 225 hk /360 Nm 0-100 km/t: 7,5 sekunder Toppfart: 235km/t Batteri/lading: Batteripakke: 12,4 kWt Rekkevidde strøm (WLTP): 59 kilometer Mål, vekt og volum: Lengde x bredde x høyde: 463 x 185 x 144 cm Bagasjerom: 548-1.574 liter Vekt: 1.687 kilo Tilhengervekt: 1.450 kilo Pris: Fra: 469.900 kroner Testbil: 526.200 kroner

Video: Dette er en ekte familieracer fra Peugeot