Over 5000 sivile drept i Mariupol

Dødstallene øker i havnebyen som er beleiret av russiske styrker – onsdag melder de om at over 5000 sivile har mistet livet.

Dette informerte borgermesteren om, ifølge nyhetsbyrået AP.

Ukrainske myndigheter fortsetter å rydde lik fra gatene, etter at flere områder i Kyiv-regionen ble frigjort av ukrainske styrker.

Butsja er blant de hardest rammede, og de grufulle bildene har vekket ytterligere respons fra EU og USA, som igjen har innført nye sanksjoner mot Russland.

Mariupol er fremdeles under okkupasjon av russiske styrker. Ifølge borgermesteren Vadym Boichenko er 210 av de 5000 srepte barn, Russland har bombet flere sykehus – inkludert ett hvor 50 personer ble brent.

DREPT: En massegrav etter den russiske invasjonen av Mariupol. Bildet er tatt 9. mars 2022. Foto: Evgeniy Maloletka / AP

90 prosent av byens infrastruktur skal være totalødelagt.

– Vi kommer til å kjempe

I sin tale natt til torsdag advarte Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj om at det russiske militæret fortsetter å bygge opp sine styrker og forbereder seg på et nytt angrep mot østlige deler av landet.

Putins mål skal være å frigjøre Donbas, som er den delen av Ukraina hvor det russiske språket er mest utbredt. Ifølge Zelenskyj forbereder også Ukraina seg på et mulig angrep.

– Vi kommer til å kjempe, og vi kommer ikke til å gi oss. Vi skal søke alle mulige alternativ på å forsvare oss selv frem til Russland begynner å søke fred, sa han.

Presidenten la også vekt på at flere hundre barn har omkommet under angrepene, og at disse ikke kan tas for å være soldater.

– Og de fortalte disse menneskene at de kom for å beskytte dem, sa Zelenskyj.

Kan ta opptil en måned

Ukrainske myndigheter har oppfordret folk i Donbas til å evakuere mens det fremdeles er tid.

– Senere vil folk komme under ild, og vi kommer ikke til å kunne gjøre noe for å hjelpe dem, sa virepresident Iryna Vereshchuk.

En anonym vestlig tjenesteperson sa at det kommer til å ta opptil en måned for russiske styrker å mobilisere sine styrker til å gjennomføre et angrep mot Donbas.