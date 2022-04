Real Madrid-keeperen grovt utskjelt: – Hadde vi vært ute på gaten …

Real Madrid-kaptein Karim Benzema vant nemlig myntkastet og bestemte seg for at gjestene ville bytte side fra avspark i første omgang.

Dermed løp Courtois fra den ene kortsiden, der den tilreisende Real Madrid-fansen overdøvet de hjemlige, til den andre, som utelukkende bestod av Chelsea-fans.

Courtois was always going to get a tough reception tbh pic.twitter.com/ydexXCKzxw — CHELSEA WORLD CHAMPIONS (@CarefreelewisG2) April 6, 2022

Da han nærmet seg målet, ble hele stadion overdøvet av buing, pipekonsert, skjellsord og nedsettende sanger fra fansen på tribunen bak Courtois' mål.

Mishagsytringene fortsatte hver gang den belgiske keeperen var involvert.

Courtois ler da TV 2 spør ham om hvordan han takler å bli skjelt ut gjennom en hel kamp.

– Jeg visste at det kommer til å skje. Det kommer alltid til å skje på denne arenaen, innleder målvakten.

Rett før intervjuet ble han nok en gang skjelt ut av en av de få supporterne som var igjen på tribunen. Courtois bare smilte og viste tommel opp.

Det anspente forholdet mellom Chelsea-fansen og Courtois skyldes overgangen til Real Madrid på sommeren i 2018. Han tok selv grep for å presse gjennom en overgang ved ikke å stille til trening i starten av sesongoppkjøringen.

Det har ikke Chelsea-fansen glemt.

Til dem har Courtois følgende beskjed:

– Hadde vi vært ute på gaten en tilfeldig mandag eller tirsdag, ville de sagt «hei» eller noe sånt.

– Jeg forstår at avskjeden min skjedde på en merkelig måte. De som vet, vet at det ikke var vondt ment, slik mange tror, sier Courtois og fullfører:

– Dette er en del av fotballen. Jeg er bare glad vi vant. Jeg hadde fire fantastiske år her, jeg vant Premier League to ganger på de årene, det er veldig vanskelig. Jeg er bare stolt over å ha spilt her, og dét er dét.

Courtois viste nok en gang at Real Madrid ikke bare har en helt på topp i Karim Benzema, som scoret et nytt hat trick i seieren over Chelsea, men også bakerst i banen.

Belgieren leverte en av kampens største prestasjoner da han i full strekk avverget et knallhardt skudd fra César Azpilicueta som var på vei mot krysset.