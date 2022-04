Thomas Tuchel var både skuffet og sint i intervjusonen etter at Chelsea fikk fotballeksjon av Chelsea.

Chelsea måtte gi tapt for Real Madrid i den første Champions League-kvartfinalen, i en kamp hvor Karim Benzema scoret hat trick. Thomas Tuchel var kritisk til eget lag etter kampen.

– Det var et voldsomt tap, og førsteomgangen var noe av det verste jeg har sett av oss. På dette nivået kan man ikke spille slik individuelt eller som et lag. Fra alle av oss var det ikke godt nok. Vi gjorde ikke det vi pleier, og dette var langt fra våre standarder, sier en selvkritisk Tuchel.

Han ramser opp flere faser i spillet han var misfornøyd med, mens han rister på hodet.

– 1. omgangen var så langt unna standardene vi setter oss selv at vi kan ikke klage når vi taper denne kampen.

Det så blytungt ut da Karim Benzema hadde scoret to mål før 25 minutter var spilt, men Kai Havertz reduserte kort tid før pause.

SINT: Thomas Tuchel var irritert på både spillerne, laget og dommerne mot Real Madrid. Foto: GLYN KIRK

Da hadde Chelsea momentum, helt til Eduardo Mendy tabbet seg ut og forærte Benzemas tredje mål.

– Når du får et slikt mål får du energien tilbake. I andre omgang tror jeg vi har 16 skudd, mens de har ett. Da kan vi utligne eller faktisk vinne kampen. Men når du dreper kampen selv etter 46 minutter, blir det tøffere. Vi kunne fått 2-3-målet, men det ville seg ikke i dag.

– Du ser nesten litt lei deg ut?

– Hva forventer du? At jeg skal stå her og smile? svarer Tuchel tilbake med en hissig tone.

– Absolutt ikke, men du må fortsatt til Madrid for å vinne?

– Nei, vi må ikke til Madrid. Vi må til Southampton. Og jeg tror vi må prosessere denne kampen, og det er helt avgjørende at vi kommer oss til Southampton. Fortsetter vi som dette vil vi tape i Southampton, og da trenger vi ikke å tenke på Bernabeu, for da blir vi most der, sier en tydelig opprørt tysker.

Chelsea møter altså Southampton borte lørdag klokken 16.00. Formen i Premier League har vært dalende, og senest forrige helg fikk London-laget grisebank av Brentford, som vant 4-1 på Stamford Bridge.

Returoppgjøret i kvartfinalen spilles neste tirsdag, 12. april.