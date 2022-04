Bayern i trøbbel etter sjokktap

Villarreal 1-0 Bayern München

Se Danjumas avgjørende scoring øverst!

Bayern München var storfavoritter før møtet med Villarreal i onsdagens kvartfinale i Champions League, men bavarene skulle få det tøft mot den gule ubåten.

Villarreal-angriper Arnaut Danjuma satte en støkk i de tyske gjestene etter åtte minutter. Et lekkert angrep ble avsluttet med at nederlenderen styrte et skudd fra Dani Parejo i mål bak en sjanseløs Manuel Neuer.

Det ble det eneste målet i onsdagens oppgjør. Dermed lever spenningen før returkampen på Allianz Arena 12. april.

– Et fantastisk utgangspunkt, kommenterte TV 2s kommentator Endre Olav Osnes om Villarreals muligheter for avansement.

Vinneren av Bayern og Villarreal møter enten Liverpool eller Benfica i semifinalen.

KOK: Arnut Danjuma rørte både hjemmefansen og en imaginær gryte etter at han satte inn 1-0-målet. Foto: PABLO MORANO

Annullert innleggsmål

De fleste trodde den gule ubåten kunne rette periskopet mot en tomålsledelse til pause da Francis Coquelin sendte et innlegg i mål, men franskmannen var i offside før det heldige treffet. 1-0 Villarreal til pause.

Robert Lewandowski og co. jaktet utligning etter pause, men klarte aldri å straffe spanjolene. Faktisk var hjemmelaget nærmest ny scoring, ved Gerard Moreno, men forsøket fra langt hold gikk utenfor.