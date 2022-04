Brutalitetens vanedyr

WASHINGTON D.C. (TV 2):

«En armé av voldtektsmenn».

Slik beskrev en kvinnelig russisk krigskorrespondent i ettertid det hun bevitnet da Den røde armé rykket vestover i Tyskland i 1945.

Enhver kvinne mellom 8 og 80 år ble voldtatt av de sovjetiske soldatene skriver historikeren Antony Beevor i sin bok «Berlin: Fallet i 1945», som handler om de siste månedene av andre verdenskrig.

Ifølge forfatteren var den daværende ledelsen i Sovjet vel kjent med hva som foregikk, men ga blaffen. Kanskje bifalt de det til og med.

Volden den tyske sivilbefolkningen ble utsatt for er den dag i dag et slags nasjonalt tabu i Russland, som det ikke snakkes og skrives om.

GA BLAFFEN: Ifølge krigshistorikeren Antony Beevor fikk Stalin full rapport om sovjetiske soldaters massevoldtekter i Tyskland. Foto: Wikimedia Commons

Likedan er det med grusomhetene i Ukraina akkurat nå.

Skrekkfilm

Den går en rød tråd fra Tyskland 1945 til Ukraina 2022.

Fellesnevneren er oppfatningen om at målet alltid helliger midlet.

Våren 2000 sto jeg selv på en høyde like utenfor Groznyj og bevitnet hvordan hovedstaden i Tsjetsjenia systematisk ble lagt i grus av russisk artilleri.

MASSIVE ØDELEGGELSER: Innbyggerne i en landsby nord for Groznyj inspiserer skadene etter at et russisk flyangrep i oktober 1999 jevnet alle bygninger med jorda. Foto: NTB Scanpix.

Det var som en scene tatt ut av en apokalyptisk skrekkfilm. Ikke et eneste hus var uskadd, og ingen forsøk ble gjort på å skåne de sivile.

Vladimir Putins filosofi lot til å være at hvis alt var jevnet med jorda, kunne det heller ikke finnes motstand igjen.

Human Rights Watch har i en rapport beskrevet hvordan russiske soldater etterpå gikk fra hus til hus i landsbyene rundt for å sjekke om noen var i live.

«...de ønsket å røyke ut tsjetsjenske opprørere, men skjøt og drepte alle de så med automatvåpen, på kloss hold. Det yngste offeret var en liten gutt på ett år. Den eldste en kvinne på 82.»

Måtte vente 13 år på dom

Men etter grusomhetene i Tsjetsjenia, som trolig kostet ti-tusenvis av sivile livet, ble det ikke noe oppgjør. Ingen ble stilt til ansvar.

Ofrene for grusomhetene ble skjult i massegraver, og de som forsøkte å avdekke sannheten ble i mange tilfeller forfulgt og fengslet.

Russere flest fikk aldri høre om forbrytelsene deres soldater hadde begått.

Derfor var det åpenbart ikke noen grunn til å endre på tradisjonene da neste krig brøt ut i 2008.

Invasjonen av Georgia den sommeren ble nemlig også blodig, preget av artilleri mot boligområder, plyndring og vold mot sivile.

RUSSLANDS FØRSTE INVASJON: Journalist Øystein Bogen og TV 2-fotograf Aage Aune rapporterer fra den okkuperte byen Gori i august 2008. Foto: TV 2

Jeg rapporterte selv fra den okkuperte georgiske byen Gori, og så med egne øyne hvordan russiske soldater stjal alt de kom over. De festet spisebord, stoler, madrasser og TV-er på stridsvognene sine og kjørte tyvegodset til Russland.

I andre tilfeller stakk de hele hus i brann og drepte for fote mens de i blodtåke lette etter fiender.

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen har konkludert med at Russland under og etter den fem dager lange krigen, bedrev etnisk rensing og utøvde vold både mot krigsfanger og georgisk sivilbefolkning.

Men 13 år tok det for domstolen å komme til denne kjennelsen, som falt kun ett år før Russland startet sin blodige invasjon av Ukraina.

BRUTALITET: Putin har holdt liv i krigen mot Ukraina. Foto: Sputnik

Systematisk brutalitet

Via en åtte år lang krig i Donbas, som ingen andre enn Vladimir Putin har holdt liv i, med penger, utstyr og leiesoldater, er Europa nå er kastet ut i en storkrig.

Det burde ikke ha kommet som en overraskelse at uhyrlige overgrep mot sivile igjen sto på den russiske hærens à la carte-meny. I alle fall ikke for de historieinteresserte.

Ennå er bare liten flik av brutaliteten blitt avslørt. Vi vil få se mange flere tilfeller, advarer president Volodymyr Zelenskyj. Ikke minst når sannheten om hva som er skjedd i storbyen Mariupol, en gang kommer for en dag.

Men hvis tilfellet Georgia skal tjene som et eksempel, vil ukrainerne sannsynligvis måtte vente lenge på rettferdighet.

FOLKEMORD: Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj mener Russland har begått folkemord i Ukraina. Her en scene fra Butsja, nord for Kyiv. Foto: Aage Aune / TV 2

Russland har dessuten meldt seg ut av Europarådet, og kan dermed ikke lenger holdes ansvarlig av menneskerettighetsdomstolen.

Sikkerhetsrådet har vist seg handlingslammet i møtet med brutaliteten, for der har Russland vetorett.

Og i den russiske hær lever åpenbart de umenneskelige tradisjonene den har dyrket siden 1920-tallet i beste velgående.

Ingen soldater får fortsatt etikkundervisning i russiske hær.

INGEN ETIKKUNDERVISNING: Russiske vernepliktige blir sosialisert inn i en brutal kultur. Blant annet blir de selv ofte utsatt for omfattende vold fra eldre soldater. Foto: NTB Scanpix.

Krigen i Ukraina har vist at Russland systematisk har gitt blaffen i alle internasjonale konvensjoner og avtaler de har undertegnet.

Putin hadde aldri til hensikt å følge dem.

Han ville kun høste fruktene av medlemskap i Europarådet, FNs menneskerettighetsråd og andre edle sammenslutninger.

Avtalene fungerte som et slags «svanemerke» som betrygget vestlige investorer og politikere om at Russland var et sivilisert land som man kunne gjøre forretninger med.

Slik var det altså ikke. Men tragisk nok måtte en storkrig til for å avsløre løgnen.