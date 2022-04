Suksess i Europa: – Helt perfekt for norsk håndball

– Vi skal utpå der og tenke at vi skal vinne. Vi skal videre i Champions League, slår en bestemt Tobias Grøndahl fast.

For Elverum er kun en seier unna en historisk kvartfinale i Champions League. I første åttendedelsfinale rystet de den franske stormakten PSG og spilte uavgjort 30-30 på hjemmebane.

Nå møter de Nikola Karabatic & co. på bortebane.

– Det kommer til å bli magisk. Jeg håper det blir fullsatt og full kok fra første minutt. Det er det man vil oppleve som ung håndballspiller, forteller Emil Kheri Imsgard.

– Vi har prestert veldig bra nå, og jeg tror ikke det er mange i og rundt klubben som hadde trodd at vi skulle stå i denne situasjonen med dette utgangspunktet i returoppgjøret. Vi satte som mål å gå videre fra gruppespillet og der er vi nå, sier Thomas Solstad.

16. plass på ranking

Hele fem norske herrelag og fem kvinnelag har spilt ute i Europa inneværende sesong:

Vipers Kristiansand og Elverum spiller Champions League.

Sola og Storhamar spilte seg til kvartfinale i European League, mens Molde og Tertnes ikke kom videre fra kvalifiseringen. På herresiden var ØIF Arendal i European League, men kvalifiserte seg ikke til gruppespillet. Nå deltar Drammen og Nærbø i European Cup (hvor de møtes i semifinalen). Bækkelaget måtte gi tapt i kvalifiseringen.

Norge er rangert som nummer 16 på herresiden og nummer seks på kvinnesiden. Det vil si at ett norsk kvinnelag har en sikker Champions League-plass, men på herresiden er det ikke en sikker plass. Kun topp ni land er sikret en plass i Champions League. Resten må søke om wild card, som Elverum har gjort.

– Kampen mot Pick Szeged, vi spiller Kiel helt inn til døra i Håkons Hall og har spilt uavgjort med PSG som kjemper om å vinne Champions League. Det er ikke noe tvil om at det hjelper på den norske rangeringen, sier Grøndahl.

Positivt for norsk håndball

TV 2s håndballekspert Bent Svele er imponert over stigningen til Elverum og mener deres prestasjoner i det største selskap gagner norsk håndball.

– Vi har sett det på måten de trekker til seg internasjonale yngre spillere som kommer, utvikler seg og er med å løfte Elverum opp. Dette har betydd mye for Elverum som klubb, men også for norsk håndball. Nå er det folk som har fått øynene opp for norsk håndball, forteller Svele.

Grøndahl har stor tro på at deres prestasjoner kan gjøre at Norges rangering blir bedre.

– All blesten rundt Kolstad, prestasjonene våre i Champions League og suksessen til herrelandslaget de siste årene – alt dette er med på å bygge den norske håndballen. Det gir oss en høyere status, og flere spillere, agenter og storklubber som ser mot den norske ligaen. Totalen er helt perfekt for norsk håndball.

Solstad klar

Solstad ble kåret til banens beste med ni mål på ni skudd fra linjeposisjonen da lagene møttes i Terningen Arena forrige uke. Elverums-kapteinen måtte ut med skade i sluttminuttene, men Børge Lund sa til TV 2 etter kampen at de var optimistiske med tanke på at linjespilleren kunne være med på returkampen.

– Det var en liten vridning som ikke var så ille. Kroppen føles veldig bra og jeg klar for dyst, forteller Solstad dagen før returoppgjøret.

– Det er stort at vi drar ned hit og skal spille om en kvartfinale. Alt er mulig og jeg tror det blir en jevn kamp og for vår del er det bare å nyte det, sier målvakt Imsgard.