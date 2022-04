Benzema med nytt super-hat trick: – En mester i faget

Chelsea - Real Madrid 1-3

På pressekonferansen tirsdag hyllet Chelseas manager Thomas Tuchel Real Madrids store stjerne Karim Benzema i forkant av gigantmøtet i kvartfinalen på Stamford Bridge. Han omtale superspissen som "verdens beste".

Dagen etter fikk tyskerens lag virkelig kjenne på Benzemas utrolige kvaliteter.

I løpet av tre minutter vartet franskmannen opp med to elleville hodescoringer. I 2. omgang straffet han Chelsea nådeløst etter rot i bakre rekker, og fullførte hat tricket.

Se Benzemas tre scoringer og resten av høydepunktene i videovinduet øverst!

– Å score mål er et fag, og ingen mestrer det bedre akkurat nå enn Karim Benzema, utbrøt en euforisk TV 2-kommentator Øyvind Alsaker under oppgjøret.

Real Madrid vant storkampen 3-1, og har et meget godt utgangspunkt før returmøtet på Santiago Bernabéu 12. april.

– En magisk kveld. Akkurat som sist på Bernabeu mot PSG. I dag gikk vi ut på banen for å vinne og for å vise at vi er Real Madrid. Og det klarte vi bra, for vi spilte bra fra første til siste minutt, sier Karim Benzema.

I den nevnte kampen mot PSG tegnet Benzema også seg for et hat trick, og var direkte avgjørende for at Real Madrid tok seg til kvartfinalen. Forsvarsspiller David Alaba er full av beundring av lagkameraten.

– Sykt, sykt. Det er utrolig. Hvordan han har prestert, særlig denne sesongen, viser hvor hardt han har jobbet for suksessen. Han lever for dette hver eneste dag, sier David Alaba om sin franske lagkamerat.

Målvakt Thibaut Courtois følger opp.

– Jeg ble spurt om vi er avhengige av Benzema for å komme langt i Champions League, og det er jo helt sikkert, sier han.

– Det kommer alltid til å skje på denne arenaen

Manager Carlo Ancelotti var naturlig nok tilfreds med seieren.

– Vi hadde god kontroll, spilte bra, og var farlige på kontringer. En fin kveld, men det er bare første kamp, sier han.

På motsatt trenerbenk satt Thomas Tuchel, som var hard mot eget lag etter tapet.

– Det var et voldsomt tap, en av de verste førsteomgangene jeg har sett av oss. På dette nivået kan man ikke spille slik individuelt eller som et lag. Fra alle av oss var det ikke godt nok. Vi gjorde ikke det vi pleier, og dette var langt fra våre standarder, sier en selvkritisk Tuchel.

Utrolige Benzema-scoringer

Det var to fotballstorheter som møttes på Stamford Bridge onsdag kveld. Chelsea og Real Madrid har samlet vunnet seks av de siste ti Champions League-trofeene.

Real Madrid kom best i gang, og var uhyre nær ledelsen tidlig. Vinicius junior traff tverrliggeren etter et skuddforsøk fra kloss hold.

Så vartet Real Madrids superduo opp med fotballoppvisning. Vinicius spilte vegg med Karim Benzema, som vektet en herlig pasning med utsiden av foten tilbake til unggutten. På første touch slo Vincicius et vanskelig innlegg til Benzema igjen.

Franskmannen møtte innlegget med en heading fra 13 meter, og fikk et fantastisk treff. Hodestøtet hadde god retning, var hardt nok, og dermed ledelsen for spanjolene.

Spinnvill heading sender Real Madrid i ledelsen

– Har du sett for et samspill? En mester i faget viser igjen hva han kan. Det er helt enormt. For en scoring, sa Øyvind Alsaker.

Tre minutter senere var samme mann frempå igjen. Luka Modric slo et godt innlegg i retning Benzema, men det var langt fra ferdigscoret.

Angriperen rev seg løs fra Thiago Silva, og fikk igjen et nydelig treff med hodet. Headingen var presis, og ballen snek seg i mål bak en utspilt Eduardo Mendy.

– Det er headeskole fra Benzema i Champions League, uttalte ekspertkommentator Brede Hangeland.

Nytt, vakkert hodestøt fra Benzema

Havertz satte fyr på Chelsea

Kort tid etter to de scoringene gikk Kai Havertz i bakken innenfor 16-meteren etter at Casemiro felte han. Brasilianeren var ikke i nærheten av ballen, men dommeren vinket spillet videre.

Chelsea la seg ikke ned selv om det så håpløst ut. Hjemmelaget nærmest kopierte Real Madrids andre mål. Jorginho fant Kai Havertz med et godt innlegg som styrte ballen i mål. 1-2, og fyr i kampen.

Mendy forærte Benzema hat-tricket

Thomas Tuchel gjorde grep i pausen, og gjorde to bytter. Men før minuttet var spilt ble Chelseas momentum revet bort.

Mål: Havertz tente håpet med fin heading

Mendy var slurvete, og sendte en løs ball i retning Anthony Rüdiger. Hvem andre enn Karim Banzema lurte der. Franskmannen snappet opp ballen, og trillet den inn i det åpne buret.

Dermed tegnet franskmannen seg for hat trick nok en gang - akkurat som i forrige Champions League-oppgjør i åttedelsfinalen mot PSG.

Tuchel gjorde et nytt forsøk for å sette press på Chelsea, og satte inn Romelu Lukaku.

Belgieren fikk en eventyrlig mulighet til redusere, men i motsetning til spisskollega Benzema bommet Lukaku med hodet fra få meter.

Chelsea forsøkte seg på en sluttspurt, men lyktes ikke foran sin tidligere keeper Thibaut Courtois. Real Madrid vant kampen 3-1.