Seks av ti mener tilbudet til psykisk syke er for dårlig

Seks av ti nordmenn tilbudet om helsehjelp til personer med psykiske plager er for dårlig. Det kommer frem i «Kantar Helsepolitisk barometer».

Undersøkelsen viser at andelen nordmenn som er kritisk til helsehjelpen innen psykisk helse har fra 37 prosent i fjor til 56 prosent i år.

– Underdimensjonert

– Befolkningen har fått med seg at tjenestene er underdimensjonerte og under press. Særlig det økte behovet i etterkant av pandemien har synliggjort dette. Myndighetene må ta på alvor at tilliten til det psykiske helsetilbudet er lav og sette i verk tiltak som bedrer tjenestene og styrker tilliten hos folket, sier Håkon Kongsrud Skard, president i Norsk psykologforening til TV 2.

LAV TILLIT: – Myndighetene må sette i verk tiltak som bedrer tjenestene og styrker tilliten hos folket, sier Håkon Kongsrud Skard, president i Norsk psykologforening til TV 2. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Pandemien har satt sitt preg på befolkningens psykiske helse. Flere studier viser at mange unge har hatt det vanskelig under pandemien med isolasjon og begrenset sosial kontakt.

Kvinner (65 prosent) er vesentlig mer kritiske til helsetilbudet enn menn (52 prosent).

– Hvis man ser på kostnadene psykiske lidelser har for individet og samfunnet, er det åpenbart nødvendig med en reell styrking av tjenestene, mener Skard.

Bør veilede lærere bedre

To av tre spurte mener skolen i liten grad klarer å håndtere barn og unge som sliter med psykiske helseutfordringer. Kun seks prosent av befolkningen som mener skolen klarer å håndtere barn og unge som sliter med psykiske helseutfordringer.

– I lys av at barn og unge er de som har størst økning i behov for psykisk helsehjelp, er det viktig å se på hva skolen kan bidra med. Skolen er tross alt en arena hvor alle barn befinner seg, sier Skard.

Han mener at man ikke kan forvente at en lærer skal kunne møte alle behov i en klasse på opptil 30 elever.

– Vi har lenge ment at det bør mer kompetanse på psykisk helse inn i skolen. Helsesykepleierne gjør en verdifull jobb, men vi mener at PP- tjenesten bør få et klart mandat til å være mer tilstede på skolene og tilby veiledning til lærere innen tilrettelegging og tiltak for bedre psykisk helse, forklarer Skard.

Vår tids største utfordring

I januar 2022 var det overveiende enighet om at oppgavene i helsetjenesten var vår tids største utfordring. 56 prosent av befolkningen mente dette. Andelen har aldri vært større siden samme spørsmålet har vært stilt siden 2009.

Aldersgruppen under 30 år utpeker seg på mange områder i denne undersøkelsen ved å være de som er mest opptatt av problemstillinger knyttet til psykisk helse.

Bemanningssituasjonen i helsevesenet bekymrer innbyggerne, og undersøkelsen viser at svært mange mener dette går ut over pasientsikkerheten i mange kommuner. Tilstrekkelig helsepersonell med riktig kompetanse er hva velgerne mener regjeringen først og fremst må prioritere i årene framover.

Årlig undersøkelse

I undersøkelsen kartlegges det nordmenn mener er den største utfordringen Norge står overfor.

De unge er i klar overvekt blant de som mener psykisk helse er hva regjeringen først og fremst må prioritere innen helse og omsorg i årene framover.

Datainnsamlingen til «Kantar Helsepolitisk barometer» ble gjennomført i 10. desember 2021 – 10. januar 2022. I undersøkelsen som gjennomføres årlig har 2011 nordmenn svart på en rekke spørsmål.

Undersøkelsen er gjennomført i samarbeid med Norsk Psykologforening, NHO Service og handel, Norsk sykepleierforbund, Apotekforeningen, Oslo Cancer Cluster, Senteret for et aldersvennlig Norge, Aleris Vertikal Helse og Synsinformasjon.